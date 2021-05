Trabajadores de Airbus Puerto Real cumplen 20 días acampados junto a la factoría para recordar que la plantilla no se rinde

Los trabajadores de Airbus de Puerto Real siguen defendiendo sus puestos de trabajo con uñas y dientes. A las puertas de la planta se encuentran tiendas de campaña porque unas 30 personas están llevando adelante una acampada para que quede claro que la plantilla sigue firme en su reivindicación de que se garantice la continuidad de carga de trabajo en la factoría.

El 1 de mayo más guerrero en Cádiz: "No queremos que la Bahía sea otro Benidorm"

Saber más

"Se pasa mucho frío y el ruido de los coches no te deja dormir, pero es lo que tenemos. Llevamos ya 20 días aguantando y vamos a seguir hasta que no nos digan que no cierran. Tenemos unos 30 compañeros que nos vamos turnando las noches y los días. Estamos mentalizados de que vamos a seguir el tiempo que haga falta", afirma Tomás, uno de los trabajadores implicados en esta acción.

Este martes, 11 de mayo, está prevista una reunión del Comité Interempresas con la dirección de la empresa en Madrid para conocer más detalles sobre los planes de la cúpula de Airbus sobre el posible cierre de la planta gaditana. La situación quedó aparentemente paralizada hace dos semanas, pero los trabajadores no se fían.

"No es como lo están contando. Que la empresa aquel día no dijera que no iba a vender la planta no quiere decir que no siga adelante con sus planes. Simplemente no dijeron nada y no estamos de acuerdo con las declaraciones del presidente del comité de empresa porque dio a entender que estaba todo arreglado", explica Juan Antonio, miembro del comité de empresa por CGT.

Hasta que no se conozca el posicionamiento de la empresa, los sindicatos mantienen paros puntuales en la producción y concentraciones en la puerta de la planta, pero no descartan medidas más contundentes en función del desarrollo de las conversaciones con la empresa.

"Estas concentraciones vienen acordadas por los cinco sindicatos a nivel estatal y se está haciendo en las ocho plantas que hay ahora en España. Puerto Real cuenta con permiso para hacer acciones adicionales y una de las propuestas de CGT era la acampada. Nosotros las movilizaciones las consideramos insuficientes y lo estamos haciendo. Era una propuesta de nuestro sindicato, pero la está llevando a cabo gente de otras siglas", destaca Juan Antonio.

Este lunes, la concentración llevada a cabo en las inmediaciones de la planta de Puerto Real contó con la presencia de Miguel Montenegro, secretario general CGT. "Hay que reconocer el esfuerzo que están haciendo los compañeros y compañeras manteniendo la acampada en defensa de sus puestos de trabajo. Hay que resaltar la defensa que están haciendo de los puestos de trabajo de las empresas auxiliares".

Todo está a expensas de lo que suceda en las conversaciones con la empresa, pero el grito es unánime en las concentraciones: "Puerto Real no se cierra". Montenegro pide una mayor implicación a nivel político para impedir una estocada definitiva a la industria de la Bahía. "El ejemplar modo de defender los puestos de trabajo de Puerto Real debe tener su premio, pero hace falta una sensibilidad política clara que diga a una empresa que tiene subvenciones públicas que no puede destruir una industria en Cádiz que da empleo estable y de calidad. Hay que mantener centros de trabajo abiertos en Cádiz si quiere seguir recibiendo dinero público".