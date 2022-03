El huevo de Feijóo

La foto marca una época. En La Palma, Feijóo, sonriendo en el centro, ya presidente in pectore. A su izquierda, Mañueco, pegajoso; Miguel Ángel Rodríguez, pajareando. Lo de MAR tiene su aquel, él no es presidente, está en condición de peón de confianza y garante del pacto, autorizado para saludar, montera en mano, por su maestra, la señora Díaz Ayuso. Falta Moreno Bonilla. El presidente de Andalucía no quiere salir en esas fotos. No es de extrañar. Aún sostiene que no tiene nada con la extrema derecha andaluza a pesar de la evidencia. La campaña se acerca y él es un moderado, claro, como también siempre ha sostenido Feijóo.

Aún no conocen a Feijóo en Europa, pero pronto lo harán. Tampoco fuera de Galicia. Hasta ahora sabían de Pablo Casado. Donald Tusk, presidente del Grupo popular europeo, se ha mostrado contrariado. Según Tusk, Pablo Casado se había comprometido con ellos a que nunca pactarían ni facilitarían la entrada de la extrema derecha en un gobierno. Hasta ahora, el PP había bailado suelto con la extrema derecha, o así se lo habían explicado a sus socios de la derecha europea y ellos habían consentido. Ahora ya bailan agarrados tras el pacto en Castilla y León.

Tusk no quiere perder efectivos, pero no tendrá más remedio. Este PP de Feijóo, más aún si siguen acumulando pactos con la extrema derecha, se asemeja más a las derechas putinas de Hungría y Polonia que a las democráticas y antifascistas que hacen frente a diario a las derechas populistas y antieuropeas.

No ha sido como prometió Casado. Pactar, pactaron. Pregunten a Moreno Bonilla y otros: gobernar van a gobernar con la extrema derecha. Tusk espera que sea un incidente y no marque tendencia en el PP, pero Feijóo ha llegado para desmentirlo. Al parecer, Casado era el estorbo. Pablo Casado se irá de la presidencia del PP dejando en el aire que no solo quiso combatir la corrupción sino también que se oponía a pactar gobiernos con la extrema derecha. Feijóo pactará siempre que haga falta, en Andalucía también, y en las próximas elecciones madrileñas, no lo duden, es el camino. El plan para llegar al poder, todo el poder.

La derecha española no sabe estar en la oposición, tiene lombrices cuando no está en el poder, deslegitima al que lo tiene y no duda en lo que sea con tal de alcanzarlo. No es solo cuestión del PP, -la derecha formal. La derecha profunda, agazapada en las instituciones del Estado, en el IBEX, en los mentideros y palcos de la Corte o en las salas de espera judiciales, no se lo puede permitir.

La unanimidad orgánica es evidente. No hay vomitera por los pactos contra natura por los reproches de la derecha democrática y antifascista europea. Lo de Moreno Bonilla negando a Vox es el verso necesario y seductor de las campañas. Luego vendrá la prosa de la ambición de Gobierno para las explicaciones y el brazo mediático.

El mes que viene serán las elecciones presidenciales en Francia. La preocupación por el avance y victoria de la extrema derecha, aliados de la extrema derecha española, está siempre presente, aunque la defensa de los valores republicanos una a izquierda y derecha con frecuencia para impedir que gobiernen. A Le Pen le ha salido un rival feroz, Eric Zemmur, un radical de extrema derecha que tiene a la Francia democrática patas arriba y también patas abajo.

En un alarde de coraje y jartura, un ciudadano francés ha estrellado un huevo en la cabeza de Zemmur tras unas afirmaciones del líder extremista que recuerdan tiempos nacionalsocialistas. Un acto simbólico pero valiente aunque solo sea por haber sufrido la montaña de esteroides anabólicos que le cayó encima.

De momento, ni simbólicamente se espera nada semejante en España. Moreno Bonilla espera en el burladero. Habrá que esperar a ver si Núñez Feijóo trae huevos en el equipaxe.