Dibujos para “corazones anchos” expresan los vínculos de menores de centros de protección con sus familias colaboradoras

'Adivina cuánto te quiero' es un cuento infantil de Sam MacBratney. “Te quiero hasta la luna...y vuelta”, le termina diciendo la madre a “la pequeña liebre color de avellana”. Con la idea de ese incondicional e insuperable amor de una progenitora, la oenegé Crecer con Futuro sigue trabajando por aumentar el número de familias colaboradoras en Andalucía, una figura no demasiado conocida y que ofrece la posibilidad de compartir fines de semana o vacaciones con algunos de los 2.400 menores de edad que viven en centros de protección de menores en nuestra comunidad autónoma. Su campaña #ContigoHastaLaLuna incluye dibujos de varios ilustradores andaluces que, con su implicación en la causa, han querido visibilizar ese vínculo que se crea con esos pequeños que no tienen ocasión de disfrutar de esos momentos familiares.

Seis años con su familia homoparental de acogida: "Estoy muy a gusto con mis dos papás"

Saber más

Son los casos de Pablo Little y María Corredera, dos de los cinco ilustradores que ponen su sello en las obras que cuentan de forma visual las vivencias transmitidas por las familias colaboradoras. Pablo, de 33 años, explica en conversación con elDiario.es Andalucía que siemrpe ha tenido en la cabeza formar una familia y que ha conocido esta posibilidad de ser 'colaborador' gracias a esta iniciativa. Ha decidido dar “el paso” tras ayudar a “visibilizar” este tema con sus dibujos. El suyo representa cómo varias piedras se unen en unas manos, las pequeñas piedras que simbólicamente una de esas niñas enviaba en cada carta a su familia colaboradora y que, como las piedras de verdad, iban “construyendo un hogar”. Ha logrado traducir esa “experiencia vital” que supone la “implicación” de una familia, como la de Mariví, que, de forma “altruista”, regala parte de su tiempo y comparte sus momentos de ocio con menores “que no tienen esa posibilidad” y que se benefician de ese “abrazo familiar” del que no disponen en los centros donde residen habitualmente.

“Es una red de personas con un corazón más ancho de lo normal”, expresa gráficamente en referencia a esas familias colaboradoras que ofrecen esa “responsabilidad extra” para familias que ya tienen hijos o no. Tuvo la oportunidad de conocer a una de esas menores, que estudiaba Bellas Artes y con la que compartió sus vivencias como ilustrador. “Te das cuenta de que lo que llaman Estado del Bienestar funciona a veces y que tus impuestos sirven. Es muy importante el afecto y esos niños necesitan un trabajo de base, de psicólogos, etc.”, comenta, confiando en que su cartel y los de los otros ilustradores sirvan de “trampolín visual” para que cada vez más personas se sumen a la iniciativa.

María Corredera, ilustradora para libros de texto, narrativa infantil y juegos de rol, apunta al otro lado del teléfono que no sabía qué era una familia colaboradora y que para ella “todo esto ha sido muy nuevo”. Pero sale reforzada al haber conocido en qué consiste y al haber podido conocer a una d esas familias. “Ha sido muy interesante. Lo que hemos hecho nosotros es ayudar a visibilizar este tema y ahora a todo el mundo se lo cuento”, comenta.

A sus 37 años, ha conocido a Marta y Mari Carmen. Los cinco ilustradores fueron asociados a una familia concreta para conocer con más profundida su historia, cómo se conocieron, qué les movió a hacerlo, cómo se sienten. “Es enriquecedor ver su vida personal. A mí se me ocurrió dibujar un cielo, un invernadero, jugando con el concepto de construir un hogar entre las dos”. Creciendo, como van creciendo las familias.

La campaña de sensibilización #ContigoHastaLaLuna busca la incorporación de más personas al programa que les conecta con los jóvenes que quieren compartir experiencias y crear nuevos lazos afectivos. La búsqueda de nuevas entidades y personas embajadoras que sean referentes del programa es otro de los objetivos de la campaña de Crecer con Futuro, que cuenta con el apoyo de la Junta de Andalucía. Se trata, como ha sido el caso de los ilustradores, de prescriptores que ayuden a movilizar a la sociedad para que la generación de estos vínculos sea una actividad habitual. El papel de estas embajadoras y embajadores consistirá en usar su capacidad de movilización social para ayudar a crear conciencia sobre la importancia de ser una familia colaboradora. Puede acogerse cualquier tipo de unidad familiar: personas solas, familias monomarentales y/o monoparentales, parejas con o sin hijos/as, etc., destacan desde la oenegé.

Crecer con Futuro es una asociación independiente sin ánimo de lucro declarada de utilidad pública, fundada en 2004 por un grupo de mujeres dispuestas a dar respuesta a aquellos colectivos que viven en situación de pobreza o en situación de vulnerabilidad, muy especialmente a la infancia más desfavorecida, trabajando para que puedan acceder a sus derechos en condiciones de igualdad y minimizar su riesgo de exclusión social. La Consejería de Igualdad concedió en 2019 a esta entidad el Premio ‘Andalucía + Social’, en el ámbito de los servicios sociales, reconociendo el trabajo realizado en favor de la participación e inclusión.