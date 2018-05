La condena “bestial” de la Gürtel neutraliza la oposición del PP a Susana Díaz

La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha comparecido ante los medios antes que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, para valorar la sentencia de la trama Gürtel, que ha condenado a 29 de los 37 acusados, incluido al PP por haberse beneficiado “a título lucrativo” de la trama corrupta. Díaz asegura que la condena por el caso Gürtel que salpica directamente al partido del Gobierno es “brutal, muy bestial”, dice, aunque ha evitado fijar la posición de su formación cuando le han preguntado si el PSOE debería presentar una moción de censura contra el Ejecutivo de Mariano Rajoy. “No me corresponde a mí fijar la posición de mi partido sobre esto, ya saben ustedes qué pasó hace un año”, dijo, remitiéndose a un tiempo convulso dentro del PSOE, en el que se libró la batalla de las primarias entre ella y Sánchez.

El fallo de la Gürtel, que ha condenado entre otros al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, a 33 años de cárcel, por fraude y cohecho, y a la ex ministra de Sanidad, Ana Mato, como responsable a título lucrativo de la trama de corrupción, ha neutralizado este jueves la acción de oposición del PP andaluz. Desde hace dos semanas, los populares habían recuperado la corrupción como línea principal de ataque al Gobierno de Susana Díaz, usando una investigación abierta de la Guardia Civil sobre el uso sospechoso de una tarjeta de crédito que hizo un ex alto cargo de una empresa pública de la Consejería de Empleo, la ya extinta Faffe.



La Benemérita investiga el uso de esa tarjeta en un club de alterne hace años, y el PP presiona a la Junta para que se hagan públicos los movimientos bancarios de esa y otras tarjetas que han podido mover dinero público de forma irregular o ilegal. Hay varias preguntas al respecto registradas este jueves en la sesión plenaria del Parlamento por parte del PP, sin embargo, el líder del partido, Juan Manuel Moreno, ha preferido no mencionar el asunto durante su pregunta de control a la presidenta andaluza, a sabiendas de que Díaz podría replicarle con la reciente sentencia de la Gürtel. Tampoco la líder socialista ha querido hacer mención explícita del fallo ante su principal rival -ha esperado a salir del salón plenario- en una especie de pacto de no agresión entre ambos dirigentes.



La Audiencia Nacional, en la sentencia de la trama Gürtel, da por probada la existencia de una caja B en la contabilidad del Partido Popular desde 1989 hasta 2008, incluyendo ya el periodo en el que el presidente Rajoy estaba en la sala de mandos del partido. El fallo, que será recurrido por el PP, ha irrumpido en la escena política del Parlamento andaluz, enrareciendo la intervención del líder de los populares, que en lugar de confrontar con Susana Díaz en la sesión de control, ha decidido atacar a Ciudadanos, sostén del Ejecutivo andaluz, y gran rival del PP en su carrera por recuperar al electorado de derechas. El portavoz de la formación naranja, Juan Marín, no podía dar la réplica a Moreno porque su turno había pasado. El silencio del presidente del PP andaluz sobre la corrupción ha sido ensordecedor, a nadie se le escapa que los populares llevan dos semanas hostigando a Díaz tanto en las últimas sesiones de control como fuera del Parlamento, en una clara ofensiva contra la Junta, que recupere la corrupción como vehículo de ataque.

Al término de la sesión de control, en un ambiente tenso, Moreno ha evitado responder sobre la sentencia de la Gürtel: "Eso corresponde a los responsables de Madrid", ha dicho, mientras sus asesores lo alejaban de la prensa. Media hora después, una vez que el PP nacional había emitido un comunicado al respecto, la secretaria general de los populares andaluces, Dolores López, ha regresado para hablar con los periodistas con un discurso en el que obvió hablar de la Gürtel, pero endureció el tono por el caso ERE y el supuesto caso de la Faffe. "Todos conocemos los casos de corrupción en Andalucía, aquí la corrupción está institucionalizada", ha dicho mencionando el juicio de la pieza política de los ERE, que sienta en el banquillo a una veintena de ex altos cargos de la Junta, y el asunto de la tarjeta de crédito del directivo de la Faffe "que se ha usado en un club de alterne". Preguntada sobre la condena al PP y ex dirigentes del partido por la trama de corrupción Gürtel, López ha matizado que "el PP tiene responsabilidad civil, no penal, es parte perjudicada". "Y los señores condenados ya no forman parte del partido ni del Gobierno, no es lo mismo que el caso ERE, donde hay numerosos ex consejeros imputados", sostiene.

El nuevo leit motiv de las acusaciones por corrupción del PP contra el Ejecutivo de Susana Díaz es muy similar al que se usó el la época más convulsa de la instrucción del fraude de los ERE, a saber, la sospecha de que uno o varios altos cargos de la Junta usaron dinero público de forma ilícita. El PP ha aireado una investigación en curso de la Guardia Civil en torno a la tarjeta de crédito -ellos la llaman “tarjetas black- que usó un ex alto cargo de la empresa pública vinculada a la Consejería de Empleo (Faffe), que también está en el ojo de los investigadores del caso ERE. La Guardia Civil interrogó al dueño de un club de alterne de Sevilla porque este antiguo directivo de Faffe usó la tarjeta en su establecimiento, aunque esto ocurrió hace años, y tras ese interrogatorio no ha habido imputaciones.