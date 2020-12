Hay que declarar la Emergencia Climática en Andalucía

Este año 2020 que está llegando a su fin, y a convertirse en pasado, está sido realmente crucial en nuestra historia reciente. La pandemia provocada por la COVID19 ha puesto, sigue poniendo, a prueba nuestro sistema sanitario, nuestro tejido económico y social. Estamos comprobando lo frágiles y vulnerables que somos, una cuestión que debemos tener siempre presente.

Hace décadas que los científicos vienen avisando. Las pruebas son indiscutibles. El gran reto colectivo, con derivadas que aún no sabemos prever, es el Cambio Climático provocado por la acción humana que está acelerando toda una serie de cambios en nuestro medio de vida que van a seguir haciéndonos cada día, insistimos, más frágiles y vulnerables.

Los estados en su máximo nivel de decisión están asumiendo esta realidad y por ello adoptando acuerdos y medidas. En estos días se cumplen cinco años del Acuerdo de París en el que se expresa un claro compromiso por frenar y revertir este proceso de degradación de nuestra propia calidad de vida. Para reafirmar su compromiso, estos días, la UE ha celebrado una cumbre en la que se han reforzado los compromisos existentes y asumidos otros nuevos. Podemos decir que la UE está liderando las iniciativas mundiales para frenar el cambio climático. Las directivas europeas de Biodiversidad y de la Granja a la Mesa, aprobadas esta primavera y enmarcadas en el Pacto Verde Europeo, establecen unos claros objetivos a los que insta a sumarse a los estados miembros. La nueva administración estadounidense de Biden ha manifestado claramente que ya están en marcha para recuperar el terreno que ha perdido su país en este sentido.

Andalucía es uno de los territorios donde las consecuencias del Cambio Climático van a ser más graves y determinantes

Andalucía es uno de los territorios donde las consecuencias del Cambio Climático van a ser más graves y determinantes. Más allá de posibles desastres naturales como fenómenos costeros o grandes incendios, hay, por desgracia, un amplio mosaico de efectos negativos que no nos permiten ser nada optimistas sobre el futuro de nuestro territorio, y con ello, con la calidad de vida de nuestros hijos y nietos: el descenso sistemático de las precipitaciones, las necesidades de cambios de uso de suelo, el despoblamiento del medio rural, la desertización, la pérdida de biodiversidad, la degradación de nuestros valiosos espacios naturales, la desertización, la necesidad de cambios de cultivo, la pérdida de suelo fértil, la concentración de la población en las ciudades y la costa…

Nos resulta imposible de entender que desde el Gobierno de la Junta de Andalucía y el Parlamento Andaluz no se estén tomando medidas claras y contundentes que vayan poniendo freno a esta situación. Ni siquiera se ha declarado la emergencia climática en Andalucía, algo sorprendente si consideramos la multitud de territorios y estados que no están viéndose tan afectados, y que ya están recorriendo ese camino. La dotación de Fondos Europeos Next Generation tenemos que aprovecharla eficazmente para poner en marcha de forma planificada toda una estrategia que permita a Andalucía transformar su actividad hacia un modelo sostenible, donde la economía circular y la lucha contra el Cambio Climático sea un objetivo claro y transversal.

Es urgente, prioritario, importantísimo que se pongan en marcha políticas transversales para el territorio de Andalucía. Revertir el despoblamiento rural, frenar el Cambio Climático es, junto a la desigualdad social, uno de los colosales retos colectivos en los que tenemos que trabajar ya. La Fundación Savia ha instado al Gobierno Andaluz a declarar la Emergencia Climática en Andalucía, sentando las bases necesarias y los compromisos suficientes en dicho documento para que, de una vez, asumamos esta realidad y nuestra responsabilidad.