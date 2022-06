La falta de memoria histórica no le pasa factura al PP, vencedor el 19J en casi todos los municipios con tradición memorialista

¿Le ha pasado factura al PP su política de 'no gestión' de la Memoria histórica en Andalucía desde que en 2019 se hiciera con el Gobierno de la Junta con Ciudadanos? La respuesta es “no” si tenemos en cuenta el sentido del voto en aquellos municipios donde hay asociaciones memorialistas con una implantación importante o donde existe alguna fosa común de consideración en la que se esté trabajando para recuperar restos de las víctimas de la represión franquista. Con ayuda de la Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica y Democrática en cuanto a la localización de esos municipios de tradición memorialista, este periódico ha analizado los resultados del 19J en una treintena de pueblos y ciudades con alguna de esas características, y el PP sale victorioso en la mayoría de ellas (con porcentajes por encima del 40% de los votos en 22 de los 30 lugares estudiados), en sintonía con la mayoría absoluta que obtuvo el partido liderado por Juan Manuel Moreno.

Asociaciones de memoria acusan a la Junta de Andalucía de instaurar "un negacionismo y revisionismo de la historia"

Saber más

Se da la circunstancia que en casi todos esos municipios donde el PP ha sido esta vez la fuerza más votada (Camas, Campillos, Jimena de la Frontera, Aguilar de la Frontera, Baena, Lucena, Ronda, Sevilla, Málaga, Huelva, Linares, Andújar, Martos, La Carolina, Alcalá de Guadaíra, Lora del Río, Utrera, Montellano, Víznar, Cortes de la Frontera o Bonares), en las elecciones de 2018 recibió un respaldo mayoritario el PSOE. No parece, al menos a la luz de este análisis de resultados, que haya importado a la mayoría de sus poblaciones que el PP no haya movido apenas ficha en tres años y medio en esta materia.

Por municipios

A expensas de lo que puedan hacer gobernando en solitario, los de Moreno se abstuvieron en diciembre a la tramitación de la propuesta de Ley de Concordia entre los españoles presentada por la extrema derecha. El PP-A, que ha seguido como partido más votado en Jaén, Córdoba o Hinojosa del Duque (donde se está excavando una gran fosa) promete en su programa aprobar “una Ley de Concordia de Andalucía que apueste por la convivencia y la dignidad de las víctimas”.

La presencia de Vox en esta legislatura, con un posicionamiento más que evidente contra las políticas de memoria histórica, tampoco les ha hecho perder fuerza en los municipios seleccionados con tradición memorialista. La candidatura de Macarena Olona ha sido la tercera fuerza en número de votos en la mayoría de ellos (Camas, Jimena de la Frontera, Hinojosa del Duque, Baena, Ronda, Sevilla, Málaga, Huelva, Linares, Andújar, Martos, La Carolina, El Puerto de Santa María, Alcalá de Guadaíra, Lora del Río, Utrera, Montellano, Córdoba, Cortes de la Frontera, Jerez de la Frontera, San Juan del Puerto o Bonares), en todos los casos por encima de la coalición de izquierdas de Por Andalucía. La candidatura de Inmaculada Nieto ha sido la más votada en Trebujena (Cádiz), que lleva 40 años años apostando por el PC e IU, y El Coronil (Sevilla), con solo 32 votos por encima del PSOE.

De los treinta pueblos y ciudades estudiados, en dos de ellos (El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera) resultó vencedor en 2018 el partido Ciudadanos que, como en el resto de localidades andaluzas, se ha visto arrastrado por los malos resultados de la formación naranja en general y el PP, también aquí, ha conseguido una amplísima mayoría de votos. Otro municipio con una situación excepcional al resto es Puerto Real, también en Cádiz, donde en 2018 venció Adelante Andalucía y ahora ha sido el PP, igualmente, el partido con más apoyos, con una ventaja muy corta respecto al PSOE.

PSOE: programa sí, campaña no

Los socialistas se han mantenido como fuerza más votada en Nerva y San Juan del Puerto, municipios ambos de la provincia de Huelva. Pese a que en su programa electoral, a diferencia de los partidos de la derecha, se había contemplado “el deber de memoria” con numerosas propuestas, no ha sido una cuestión principal en la campaña del PSOE. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, participó en Málaga en un acto de homenaje y ofrenda floral sobre la memoria histórica, donde se preguntó “¿por qué no podemos homenajear a aquellas personas que perdieron su vida en la lucha contra el fascismo?”. “Es triste que haya partidos políticos que no quieran recordar con cariño a aquellas personas que cayeron por esta lucha”, manifestó el pasado 10 de junio, apenas unos días antes de los comicios autonómicos.

No estuvo muy acertado en su pronóstico el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, al subrayar en Almería que Queipo de Llano saldría de la Macarena de Sevilla con Espadas “al frente de la Junta”. Martínez había participado unas fechas antes en un acto sobre memoria democrática organizado por el PSOE de Sevilla que contó con la presencia del secretario de Memoria Democrática y Laicidad de la Ejecutiva Federal del PSOE, Patxi López, pero no del candidato Espadas: “Las políticas de memoria solo avanzan cuando gobiernan los socialistas y se frenan absolutamente cuando gobierna el PP. El preámbulo de la ley que ha elaborado el Gobierno central dice que el olvido no es una opción. Necesitamos extender los valores de la memoria y de la democracia y eso los socialistas lo hacemos permanentemente cuando gobernamos”, dijo López.

El secretario de Memoria Democrática del PSOE de Andalucía, el histórico dirigente sevillano Antonio Gutiérrez Limones, reconoce a elDiario.es Andalucía que no ha sido sido una cuestión que haya estado presente en la campaña. “La polarización y el debate genérico no ha permitido un debate sereno de ese y otros temas que llevábamos en nuestro programa electoral”, explica, alegando que su partido “no ha tenido margen de tiempo suficiente para explicar nuestro modelo y nuestro programa electoral porque así se ha querido”, dice achacando al adelanto de los comicios decidido por el presidente Juan Manue Moreno, finalmente reelegido.

“La ira de Vox”

Para Gutiérrez Limones, es cierto que la memoria histórica “no ha estado en el debate” y que, como ha manifestado también el candidato Juan Espadas, “no ha habido tiempo para exponer nuestro modelo”. Explica que han estado en contacto con las asociaciones memorialistas y que llevaban propuestas en el programa pero “no ha sido posible”. “Tenemos que abordarlo como sociedad” pero en las elecciones “se ha polarizado todo” y se ha centrado todo “en el voto útil”, apunta el dirigente sevillano.

En todo caso, fuentes de la coordinadora andaluza explican que la sensación es que ningún partido de la izquierda “ha querido avivar la ira de Vox”. “Sí cogieron las banderas LGTBI y de las mujeres, pero nada de la memoria histórica, ni la gestión de Moreno, que fue una clara claudicación a Vox, ni lo que queda por hacer”, comentan las fuentes al respecto, añadiendo que hay algunas asociaciones memorialistas que se van apagando, “bien por edad de los miembros o porque las fosas por fin van saliendo y la reparación va hacia delante”, aunque “sigue habiendo algunas muy potentes que siguen haciendo muchas cosas”.

Tres años y medio lleva el PP gestionando las políticas de memoria histórica, en manos de la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, quien considera que “no es bueno buscar el conflicto desenterrando esos horrores”, en alusión a la presencia de los restos del general franquista Gonzalo Queipo de Llano en la basílica de la Macarena de Sevilla. La administración autonómica “se atribuye méritos pero no hace nada”, ha denunciado en los últimos meses la Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica y Democrática, en referencia principalmente a las actuaciones en las fosas. “Hay mucha gente que está sufriendo por no saber dónde están sus seres queridos y yo estoy volcada en eso”, dijo la consejera en aquellas mismas declaraciones.