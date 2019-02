La nueva delegada de Justicia de la Junta en Granada rechaza el cargo por su relación con un caso que condena a una multa millonaria al Gobierno andaluz

El nombramiento de Eliza Fernández Vivancos entrará en la categoría de los más breves de la historia política andaluza. La que iba a ser la delegada de Turismo, Justicia, Regeneración y Administración Local en Granada, Elisa Fernández-Vivancos, ha decidido rechazar el cargo. Lo ha hecho solo unas horas después de ser elegida por Ciudadanos para ostentar un puesto que ha estado rodeado de polémica desde el primer minuto. No en vano, Vivancos, letrada de profesión, ha sido conocida en los últimos años por no personarse en la última sesión del 'Caso Nevada' cuando era la abogada de la Junta de Andalucía. Al ausentarse, el Gobierno andaluz fue condenado a pagar 165 millones de euros de multa que han ascendido a 250 según los últimos cálculos que hace el PSOE.

"No quiero afectar a Ciudadanos"

Fruto de la polémica generada, Elisa Fernández-Vivancos ha decidido dar un paso al lado y no aceptar el puesto de delegada. En declaraciones a eldiario.es/andalucia confirma que no aceptará el cargo porque "no quiero afectar a Ciudadanos que es un partido que apuesta por la regeneración democrática". Además, Vivancos asegura que "no necesito esto para vivir porque ya tengo mi propia carrera profesional". Con todo, la que iba a ser delegada considera que ha sido maltratada por algunos medios y que "se han dicho muchas mentiras sobre lo que pasó en el 'Caso Nevada'".

Señalada por aquella incomparecencia que le ha costado una multa millonaria a la Junta, el PSOE ha denunciado que con su elección se estaba produciendo un "choque de intereses". A juicio de los socialistas, porque antes de defender al Gobierno andaluz, Vivancos había formado parte del bufete de abogados del empresario Tomás Olivos que fue el que denunció a la Junta en el 'Caso Nevada'.

Además, se da la circunstancia de que el vicepresidente de la Junta y líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, argumentó hace una semana que el anterior Gobierno andaluz contaba con una deuda cercana a los 700 millones de euros por sentencias que se habían dictado en su contra. Sentencias entre las que se encuentra la del 'Caso Nevada' y la multa recibida por la incomparecencia precisamente de Elisa Fernández-Vivancos.

No obstante, el propio Marín ha emitido un comunicado en el que sigue la línea argumental de la letrada para exponer las razones de su renuncia. Según el vicepresidente de la Junta, Vivancos rechaza el puesto para evitar “cualquier ataque a la nueva etapa de cambio que ilusiona a tantos y tantos andaluces”.

Fuentes del entorno de la abogada aseguran también que Vivancos ha preferido alejarse del panorama político porque considera que se están cargando acusaciones contra ella que no son ciertas. Según la versión de estas fuentes, ella no era la letrada jefe en el 'Caso Nevada' sino que lo era otro compañero. Por lo tanto, era él y no ella quien tenía que personarse en el juicio y sin embargo no lo hizo. No obstante, Vivancos acabaría siendo cesada como letrada de la Junta de Andalucía al poco tiempo y su compañero, por el contrario, acabaría ascendiendo de rango en el cuerpo de abogados del Gobierno andaluz en Granada.