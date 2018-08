Juana Rivas se reúne con sus hijos en Cerdeña y estará con ellos hasta el 30 de agosto en un camping de la isla

Juana Rivas, la madre de Maracena (Granada) condenada en España a cinco años de cárcel por un delito de sustracción de sus propios hijos, está ya en Cerdeña (Italia) y ha recogido a los menores, con quienes permanecerá en principio hasta el 30 de agosto en un camping de la localidad de Villaputzu, enclavada en el sureste de dicha isla.

Según informó a Europa Press su abogado, José Estanislao López, según lo previsto y lo estipulado por el juzgado de Cagliari que sigue el proceso sobre la custodia de los menores, la mujer ha llegado este miércoles a la isla de Cerdeña y allí, en Cagliari, ha recogido a sus hijos, con quienes prevé pasar hasta el 30 de agosto en un camping de la citada localidad también de Cerdeña.

La vuelta desde Italia a España la tiene cerrada para el próximo 1 de octubre, tras el juicio por la custodia de los niños, previsto allí inicialmente para finales de septiembre.

Rivas puede pasar este periodo estival con sus hijos después de que el Tribunal de Cagliari ratificara el pasado 6 de agosto la declaración en la que concedía a esta madre de Maracena, condenada en España con sentencia no firme, poder pasar 15 días con los menores en Cerdeña este verano, pero no en territorio español.

José Estanislao López recordó que, en la vista, se llegó al acuerdo oral de que la madre pudiera entregar a los niños, una vez finalizado el periodo y, posteriormente, volver a poder verlos o estar con ellos.

En la vista del pasado lunes en Italia, y con la presencia de Francesco Arcuri, el padre de los niños, al que Juana Rivas acusa de malos tratos, y los letrados de ambas partes, fue analizada la petición de la progenitora de que se modificara la resolución para poder trasladar a los menores a España durante el período de vacaciones escolares.

Sin embargo, según informaron fuentes del caso, la autoridad judicial italiana confirmó la resolución del pasado 12 de julio sobre el "derecho de acceso ya otorgado a Rivas", quien solo podrá ver a los niños en Cerdeña.

Lo hizo en base al borrador del informe de los peritos que han analizado el caso, y como paso previo a la vista que se celebrará, previsiblemente a finales de septiembre, para la entrega de la versión definitiva del mismo, sobre la que se decidirá el régimen para la custodia de los niños.

La sala italiana también tuvo conocimiento de la sentencia del Juzgado de lo Penal 1 de Granada, que ha condenado a Rivas, cuya defensa ha anunciado que recurrirá la sentencia, una vez que se le aclaren algunos puntos de la misma.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular, que ejerce su expareja, que tiene concedida provisionalmente la custodia de los niños de Italia, donde conviven con él en la actualidad, no han interesado el ingreso en prisión en tanto se resuelven los recursos a esta sentencia no firme.

Condenada a dos años de cárcel

Rivas ha sido condenada por el Juzgado de lo Penal 1 de Granada a cinco años de cárcel y a seis de inhabilitación para la patria potestad de sus dos hijos por permanecer en paradero desconocido el verano pasado junto a ellos para no entregárselos al padre, Francesco Arcuri, condenado por delito de lesiones en 2009 cuando vivía con ella.

El fallo, frente al que ha anunciado un recurso de apelación ante la Audiencia, le condena a pagar las costas procesales, incluidas las de la acusación, y a indemnizar con 30.000 euros a su expareja y padre de sus hijos.

Paralelamente, enfrenta un proceso civil sobre la custodia de los menores que lleva desde noviembre un juzgado del Tribunal de Cagliari. Rivas tendrá que acudir a este tribunal el próximo 26 de septiembre, cuando se celebre la vista definitiva por la custodia.