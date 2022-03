Dimite la directiva de una hermandad cofrade de Granada entre acusaciones de machismo

Polémica en la Semana Santa de Granada. A un mes de su celebración, la directiva de la Hermandad de Penitencia del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Nuestra Señora del Amor y del Trabajo, también conocida como Ferroviarios, ha dimitido entre acusaciones de machismo. Según adelanta la Cadena Ser y ha podido confirmar elDiario.es Andalucía, un grupo de costaleras de esta cofradía acusan a la Junta de Gobierno saliente de impedirles salir bajo el paso de Nuestra Señora del Amor y del Trabajo utilizando argumentos en los que no se les ha tenido en cuenta.

Los hechos se precipitaron el pasado 2 de marzo cuando tuvo lugar la llamada “igualá”, que es el proceso mediante el que una cofradía coloca a sus costaleros bajo los pasos en función de su altura. Según la directiva que ha dimitido, a aquella cita acudieron pocas mujeres, lo que, de acuerdo con su criterio, hacía “inviable poder contar este año con la presencia de la cuadrilla femenina” en el citado paso. Una versión que no comparten las costaleras ya que denuncian que no ha habido ninguna alternativa para que pudiesen participar con la cofradía de los Ferroviarios como ocurre durante cada Semana Santa. Directamente se ha optado por excluirlas.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la directiva que ha dimitido afirma que “el cuerpo de capataces cumplió con el protocolo establecido igualando a las asistentes y abriendo la correspondiente ficha para dejar constancia de su asistencia a la cita”. Al mismo tiempo, sostienen que “bajo la trabajadera y tras el faldón no hay distinción entre hombres y mujeres”. Dejando la puerta abierta a que la cuadrilla femenina pudiese regresar en los próximos años si se cuenta con un “número mínimo de integrantes”.

Sin embargo, la decisión adoptada por la Junta de Gobierno de la Hermandad de los Ferroviarios de Granada ha generado un fuerte rechazo entre el mundo cofrade local. Desde el anuncio, las redes sociales se han llenado de mensajes acusando de machismo a la directiva que decidió impedir que las mujeres que se presentaron a la “igualá” sí pudieran salir bajo el paso de la Virgen. Fuentes cercanas a la cofradía sostienen que el capataz ya había expresado previamente sus intenciones de que no saliesen mujeres en sus pasos. Al parecer, dadas las circunstancias, las afectadas han entregado hasta dos hojas de firmas para que se reconsidere esa postura.

Un “cúmulo de circunstancias”

Este medio se ha puesto en contacto con la directiva que ha dimitido de la Hermandad de los Ferroviarios para conocer su visión sobre la polémica por el presunto machismo que ha acabado con su renuncia. Desde la misma dicen que no van “a seguir alimentando el debate sobre el machismo”. Aluden al comunicado que han emitido en el que explican las razones por las que han presentado su dimisión: “Estamos ante un cúmulo de circunstancias que hacen imposible el funcionamiento normal de la Hermandad”.

Óscar Jiménez, hasta ahora hermano mayor de esta cofradía, sí se ha pronunciado sobre todo lo ocurrido en los micrófonos de la Cadena Ser. Según sus palabras, su renuncia se ha producido después de una “lucha interna de poder en la hermandad por parte de una minoría que tenía secuestrada a la junta”. Jiménez cuenta que este último episodio ha sido el detonante para la dimisión, pero que llevan tiempo con problemas en el seno de la cofradía de los Ferroviarios. “Desde diciembre este grupo minoritario está levantando falsos testimonios y magnificando y malinterpretando todas las decisiones de la junta”. “Nos vemos que no podemos actuar con la libertad que conlleva nuestro cargo y al no tener esa libertad, evidentemente, no podemos llevar una gestión como es debido”, argumenta.

“Es la hora de demostrar el compromiso con la cofradía”

Por su parte, este medio también ha contactado con las costaleras afectadas. Aunque en redes sociales han mostrado su rechazo público a que no se les deje participar en el paso de Nuestra Señora del Amor y del Trabajo, tras la dimisión de la directiva han decidido no hablar más al respecto.

“Respetamos la decisión tomada por la Junta de Gobierno al respecto de esta problemática, y deseamos que sea la mejor manera para encauzar una situación desagradable, que nunca llegamos a pensar que se produciría tras años desempeñando nuestra labor como costaleras de la Virgen”. Dicen que estaban pidiendo “explicaciones” y “responsabilidad” tras lo ocurrido, pero que, tras la dimisión de la Junta de Gobierno, “la Hermandad afronta un nuevo escenario”. “No el más deseable a las puertas de una nueva Semana Santa. Es el momento en el que todas y todos los hermanos de la cofradía deben demostrar su compromiso y unión a la Hermandad. Y todo ello nos apena”.

Ahora, tras la renuncia de los directivos de esta Hermandad, que sale cada Viernes Santo, la Semana Santa de Granada podría quedarse sin esta procesión. No obstante, eso dependerá de la decisión que adopte el Arzobispado local que es el encargado de nombrar a una nueva Junta de Gobierno y de considerar si la cofradía está en condiciones de sacar sus pasos el próximo viernes 15 de abril después de dos años de ausencia por la pandemia de la Covid-19.