Dimite el coordinador de Vox en Moguer tras publicar un vídeo sobre el burundanga: "Dicen que coloca a las tías y las vuelves to’ locas"

Dos días. Es lo que ha tardado el coordinador de Vox en la localidad onubense de Moguer, Luis Mántaras, en dimitir, después de que el sábado el digital La Mar de Onuba publicase un vídeo en el que "instruía" sobre el uso de la burundanga, la polémica droga que, como él mismo afirma en el vídeo, se asocia, entre otras cosas, con los miembros de La Manada.

El ‘videotutorial’ sobre la burundanga que ha acabado con la carrera política de un coordinador local de @Huelva_Vox. https://t.co/w9u5T0acSU vía @lamardeonuba — La Mar de Onuba (@lamardeonuba) 28 de mayo de 2019

El sábado se hizo público el vídeo, y él mismo publicó uno en el que anunciaba medidas legales, aclaraba que lo había enviado a un grupo de whatsapp "privado" hacía tiempo y descartaba la dimisión. El domingo, ni se refirió al caso, pero este lunes, tras no sacar representación en el Ayuntamiento, decidió dimitir del cargo de coordinador.

Todo ello en un vídeo que, aparentemente, está grabado en verano, y en el que el miembro de Vox, litrona en mano, cuenta como usar la burundanga, muestra unas supuestas plantas, fruto y semillas de la droga, y aporta frases como "Esto que dicen que coloca a las tías, que tú le das no se qué y las vuelves to’ locas y… pasan cosas que… No sé, La Manada y no sé cuantos… La burundanga es esta; también en Google la podéis ver. Y el fruto es este. La marihuana la conocéis, la cocaína lo conocéis, lo conocéis to… La burundanga tiene una semilla que tú te la comes y te coloca que te cagas”, explica a cámara.

Acto seguido, muestra el procedimiento para extraer las pepitas del fruto de la planta, de las que se extrae la droga de los violadores, para citar a "Chema", que se supone que es uno de sus amigos, al que dice "si el Chema quiere volverse loco y tener un viernes de esos que nunca ha tenido… yo se lo facilito”.

Difundido rápidamente

Prácticamente, no había vecino de Moguer en el fin de semana que no tuviese el vídeo en su teléfono o lo hubiese visto. Por eso, le quiso quitar importancia con otro vídeo en el que muestra el actual, un aspecto muy distinto, afirmando que hacía unos tres años que lo había grabado, y que era "consciente del daño que puede generar a la familia".

“Existen personas capaces de cualquier cosa por mantener el poder. La estrategia ha sido difundir un vídeo personal, enviado por mi persona hace ya mucho tiempo atrás en un grupo privado de WhatsApp. Al ser privado y difundirlo precisamente un 25 de mayo de 2019 por terceros y sin mi autorización, debo de decir que he tomado las medidas legales oportunas. En cualquier caso, este soy yo, capaz de trabajar por lo que me propongo, tal y como me enseñó mi padre. Así que nadie va a acobardarme".

"Quiero daros las gracias a todos por las innumerables pruebas de apoyo. No sabía que éramos tantos”, concluye. En Moguer, localidad con una alta población inmigrante, Vox no llegó a 300 votos y no consiguió representación.

Este lunes, Luis Mántaras decidió dejar el cargo de coordinador con una carta pública en sus redes sociales que, en principio, afirma no tener relación con el vídeo: "Una vez terminadas las elecciones, tras haber cumplido el objetivo de crear definitivamente una base sólida en la que asentarse el grupo en Moguer, entiendo que es el momento en el que el partido debe empezar una nueva etapa".

"He recibido muchos apoyos por lo dañino del uso que se le dio a una broma desafortunada (con una mala hierba que en absoluto es lo que refiere el vídeo), privada (en un grupo reducido de whatsapp) y antigua, que ha empañado en gran medida la labor que se ha venido haciendo hasta hoy y pese a las adversidades. Afortunadamente, el equipo se ha mantenido unido y leal, cerrando filas y con más fuerza si cabe", señala..

Añade, que "esa es la energía y la voluntad que quiero que se mantenga estos próximos cuatro años. Es por esto, que para evitar un desgaste gratuito e innecesario, anuncio en este momento mi dimisión como coordinador local", indica, para terminar explicando que está "agradecido siempre a la gente que han confiado en mí para sacar adelante un proyecto ilusionante y que promete crecer y mantenerse en el tiempo".