Incredulidad en el IES onubense investigado por Fiscalía por una actividad del 8M

La dirección del Instituto Del Andévalo de la Puebla de Guzmán (Huelva) no da crédito a lo que ha pasado en las últimas horas. Han pasado de organizar una actividad integradora para celebrar el 8 de Marzo a ser señalados como discriminatorios por Vox y objeto de una apertura de expediente de la Fiscalía de Menores, y todo, sostienen desde el centro por “la mala interpretación" que se ha hecho de una de las actividades propuestas por el centro, vendidas por el partido de Santiago Abascal como “un castigo a los alumnos varones sin su derecho al recreo”.

Un asunto que no habría pasado de ser un tuit más del partido de ultra derecha si no fuese porque horas después la Fiscalía de Menores de la provincia decidía abrir expediente sobre to tema.

En un comunicado, este órgano sostiene que “la Constitución Española proclama que es misión primordial del Ministerio Fiscal la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos; y de una manera muy particular, la Ley Orgánica 1/1996, encomienda a la Fiscalía esa tutela cuando se trata de personas menores de edad”.

Por ello, "tan pronto como se ha tenido conocimiento de este hecho, la Fiscalía de Menores de Huelva ha incoado un expediente de riesgo para verificar si los hechos son ciertos, valorar si se ha producido una vulneración de derechos fundamentales de los menores y, en caso afirmativo, instar de los funcionarios o autoridades competentes su corrección".

Todo ello, se apunta desde la Fiscalía, con independencia de que pueda constituir infracción penal o administrativa, si se llegare a comprobar.

“Lo estamos viviendo con desazón”

Aparte de otras consideraciones globales expresadas en un comunicado por el centro, su directora, Lola García, hablaba este miércoles por la mañana -antes de que la Fiscalía se pronunciase- en la Cadena SER, para decir que “estamos viviendo todo esto con mucha desazón, porque la actividad no tiene esa connotación -discriminatoria-“, recordando que “llevamos años de reconocimiento en convivencia, trabajamos en igualdad, en integración y ahora nos encontramos que un centro tan pequeñito que pasa tan desapercibido sea noticia por una falsa noticia”.

“No quiero pensar que sea una mala interpretación para socavar la labor de una mujer por ser directora”, lamentaba Garcia, que sostiene que es “una interpretación maliciosa de una actividad que todo el mundo sabe cómo se iba a desarrollar”.

Una circular “filtrada”

Y todo por la circular, que el centro sostiene que no era oficial, que citaba textualmente que “tras dar el marcapáginas a las alumnas (A LOS CHICOS NO), las chicas podrán iniciar su recreo. Previamente, el profesorado deberá haber comentado (mientras reparte las marcapáginas), que este hecho de que las chicas puedan salir al patio y los chicos no, se hace para que los chicos y chicas, comprendan lo que ha sentido la mujer durante mucho tiempo en la historia, donde simplemente por el sexo se le ha prohibido hacer determinadas tareas, algo totalmente injusto, pero que sucedía. (Y sigue sucediendo en determinados países)”.

Hasta ahí, el texto, que la directora dice que “es como cuando cumplimos 18 años, que a mi hermano le dejaban salir y a mí con 20”, recalcando que “hay otras actividades que parece que no resaltan, como hablar de Clara Campoamor, del origen del 8 de marzo, cómo se pasó del día de la Mujer Trabajadora al Día de la Mujer.

Por el momento, las actividades se mantienen, aunque depende del claustro, aunque la directora defiende que “no podemos romper nuestra dinámica por una mala interpretación o una noticia falsa”.

El centro es tajante

El comunicado de la dirección cita que “es rotundamente falso que se fuera a castigar al alumnado sin su derecho al recreo", al tiempo que precisa que "el escrito filtrado responde a una propuesta de actividades más amplia, que no era definitiva y no había sido aprobado todavía por el claustro de profesores y el Consejo Escolar".

La actividad no contemplaba que los alumnos se quedaran sin recreo frente a las alumnas, sino que proponía que ellas salieran cinco minutos antes y ellos se quedaran en clase, en un acto simbólico para que los varones "comprendan lo que ha sentido la mujer durante mucho tiempo en la historia" cuando "simplemente por el sexo, se le ha prohibido hacer determinadas tareas, algo totalmente injusto, pero que sucedía. (Y sigue sucediendo en determinados países)".

Este centro, prosigue el comunicado, "siempre ha trabajado la integración desde diferentes Planes y Programas Educativos para fomentar la coeducación, igualdad y educación en valores”, y esto, añaden, se cerciora "con reconocimientos como Convivencia Plus por nuestras buenas prácticas educativas durante varios años consecutivos".

Por todo ello, desde el Equipo Directivo del IES Del Andévalo se ha querido manifestar su "más profundo pesar" por "la mala interpretación" que se ha realizado de esta actividad.