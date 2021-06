Moreno cree que los indultos generarían "inseguridad jurídica y un Estado fallido"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha afirmado este domingo que los indultos a los condenados por el proceso soberanistas catalán "generaría inseguridad jurídica y un Estado fallido". Moreno, que no ha acudido a la convocatoria en contra los indultos a los presos del 'procès' convocada por Unión 78 en la Plaza de Colón en Madrid, ha llamado a "defender la Constitución de 1978, la concordia y el criterio del Tribunal Supremo".

En declaraciones a los periodistas durante la recepción al Buque-Escuela Juan Sebastián Elcano en Cádiz, el presidente andaluz ha aseverado que "no parece lógico, razonable ni sensato, desde ningún punto de vista, sacar de las cárceles a personas que han sido juzgadas y condenadas" y ha añadido que, de hacerse, "significa que España es un país que no podría funcionar" porque "no se cumpliría con la Constitución".

En este sentido, Moreno ha indicado que "hace casi dos años hubo partidos políticos y responsables institucionales que vulneraron el mayor marco normativo, que es la Constitución Española". Por ello, ha concluido asegurando que "cuando se vulnera la Constitución, cuando se tensa la convivencia, y cuando uno sobrepasa todos los límites y es juzgado y condenado, tiene que cumplir esa condena".

En esta misma línea, el portavoz del Ejecutivo andaluz, Elías Bendodo, ha dicho que los indultos a los condenados por el 'procés' "son un corte de manga a la democracia". Bendodo, que ha asistido al cierre de la campaña de recogida de firmas contra los indultos en Málaga capital, ha insistido que el Gobierno de España "está traicionando la voluntad de los españoles y de la Constitución". Por último ha recalcado que "Sánchez podrá indultar, pero no hay indulto que le salve de lo que va a ser su condena política".