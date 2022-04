El Teatro Central decide cancelar la obra de Jan Fabre tras su condena por abuso sexual

Manuel Llanes, director del Teatro Central de Sevilla, no habrá tenido muchas mañanas en su vida peores que las de este viernes, 29 de abril. Desde poco antes del mediodía, la prensa europea y de muchos otros rincones del globo se hacía eco de la noticia: el tribunal Penal de Amberes condenaba al afamado creador belga Jan Fabre, de 63 años, a 18 meses de cárcel por abuso sexual. Llanes, que cumple estos días 30 años al frente del coliseo de la isla de la Cartuja, no solo es un gran amigo personal de Fabre: había programado para los días 13 y 14 de mayo su montaje Resurrexit Cassandra, junto con Troubleyn y Stella Höttler, así como el estreno absoluto de la pieza SEVILLA (Un pequeño homenaje al Teatro Central), precisamente para honrar al espacio que acogió en 1992 sus Sweet Temptations.

La noticia de la condena cayó ayer como un jarro de agua fría sobre el personal del Central, que ya trabajaba en los citados montajes y en el teaching group que Fabre había organizado para su estancia de un mes. Los teléfonos empezaron a echar humo, y la respuesta de la oficina de comunicación fue que se emitiría un comunicado. Pasaron varias horas hasta que dicho comunicado vio la luz. Horas presumiblemente amargas, por lo que supone de empañamiento de lo que prometía ser la guinda al pastel de cumpleaños del teatro.

En la página web del teatro, el mensaje era escueto: “Tras la sentencia dictada por el Tribunal Penal De Amberes (Bélgica) sobre Jan Fabre, se han cancelado todas las presentaciones previstas durante los días 13 y 14 de mayo en el Teatro Central de sus espectáculos Resurrexit Cassandra y Sevilla. Un pequeño homenaje al Teatro Central, así como el proceso de producción ya iniciado para este último”.

La sentencia había sido tan contundente, que ni Llanes podía exponerse a que la marca del Central se asociara a un condenado por un delito tan delicado, aunque se tratara de un amigo veterano, ni la Junta de Andalucía podía autorizar seguir adelante con la empresa. La semana pasada, Manuel Llanes expresaba en este periódico la ilusión que le producía acoger este reconocimiento, sin adelantar demasiado en qué consistiría el espectáculo: “Más allá de que parece que Fabre pide toneladas de naranjas, iluminación que reproduzca el sol de Sevilla y la equipación de cierto equipo de fútbol, poco más puedo decir. Estoy a la espera de que llegue el domingo por la noche y empiece a pedir cosas. Ah, y los cuadros de Zurbarán, que ya estamos en contacto con el Museo de Bellas Artes. Él lo ha visitado muchas veces en sus estancias en Sevilla, y quiere reflejar el ambiente de la ciudad. Veremos cómo desde que estrenó en el 92 el Sweet Temptations se ha imbuido de nuestra luz, olores y manera de ser”.

Fabre, quien ha sido venerado por el público del Central con obras como The fluid force of love o Mount Olimpus (con sus 24 horas de duración) había hablado anteriormente del montaje en estos términos: “Este nuevo espectáculo de teatro y danza es mi tributo al amor; también al amor que siento por el Teatro Central y por quienes lo habitan. El hilo conductor de esta pieza es el pareado L'amour est enfant de Bohême de la ópera Carmen, junto a todas las representaciones que he llevado al Teatro Central. También los recuerdos personales y fascinaciones sobre 'la perla de Andalucía' que las acompañan, como mis visitas al Museo de Bellas Artes y a las obras maestras del pintor español Zurbarán, la vida nocturna, llena de tallas de la Virgen María, y los famosos bares de flamenco. Y, por supuesto, el comienzo: la EXPO’92 y mi primera vez en el Teatro Central con Sweet Temptations”.

No se sabe si algún día el público sevillano llegará a ver esa propuesta, pero no será en el 30 cumpleaños del Central. Un tribunal belga ha decretado su aplazamiento, sine die.