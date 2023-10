Picardo se compromete con una mayor transparencia y la firma del Tratado

El nuevo Gobierno de Gibraltar prestó juramento en la sede del Gobierno británico en el Peñón, de manera exprés a las 9:30 h de este vienes, después de una noche de infarto en el centro de recepción de datos instalado en el centro cultural John Mackintosh Hall.

El Gobernador de Gibraltar, Vicealmirante Sir David Steel, tomó juramento a los candidatos de la Alianza GSLP/Liberales “como Ministros del Gobierno de Su Majestad de Gibraltar”, en una ceremonia solemne pero sencilla, celebrada esta mañana, en el Convento. Tras la misma y después de una noche de insomnio, Fabián Picardo regresó al nº 6 de Convent Place como Ministro Principal para asistir a una reunión inmediata del Consejo de Ministros.

Antes, durante la madrugada, Picardo había tomado la palabra tras conocerse el resultado final de las elecciones generales al Parlamento gibraltareño, decidido por tres mil quinientos votos, pero con apenas doscientos sufragios de diferencia, entre el último de los elegidos y el primero de los desfenestrados. Reelegido como ministro principal, el nieto de la republicana de Los Barrios, subió al escenario y aceptó su cuarta elección como ministro principal. La última, si se confirma finalmente su decisión, anunciada en plena campaña electoral, de no volverse a presentar para dicho cargo, dentro de cuatro años.

Voluntad de enmienda

“Es bastante extraordinario haber tenido la racha que hemos tenido, haber ganado cuatro de cuatro elecciones generales seguidas, demostrando que, efectivamente, después del Covid, con una crisis por el coste de la vida, y dados los problemas internacionales a los que se enfrenta Gibraltar, conservamos la confianza de la mitad, al menos, del pueblo de Gibraltar, más de lo que cabría esperar en cualquier democracia para gobernar”, fueron sus primeras palabras.

Junto a sus palabras de gratitud —al pueblo soberano, a la maquinaria de su partido, a su socio de gobierno Joseph García, que le superó en votos quizá porque no se haya quemado tanto ante la opinión pública—, también se dejó traslucir cierto propósito de enmienda: “Reconozco el hecho de que, como en todas las elecciones generales, el pueblo ha hablado. El veredicto que ha emitido representa a un Gibraltar al que se le ha hecho creer que hay asuntos que deben tratarse, cuando no hay tales asuntos que deban tratarse. Un Gibraltar que en algunos casos ha hablado de una manera que los partidos gobernantes debemos escuchar, y un Gibraltar que ha sido inducido a hablar en áreas en las que creemos que han sido engañados”.

“Las cosas van a cambiar”

No obstante, ha señalado, “las cosas van a cambiar”. “No sólo habrá cinco nuevos ministros, también es cierto que la forma en que los ministros hacen las cosas debe cambiar y adaptarse, y cambiar, cambiaremos. Nos plantearemos una reforma democrática aún mayor, aunque en los últimos doce años hemos llevado a cabo más reformas democráticas que ningún otro partido en nuestra historia, pero no nos asusta cambiar y hacer más. Y lo haremos”, ha aseverado.

Durante la campaña, se han dejado traslucir acusaciones de corrupción en torno a su administración, que él niega, aunque admita que hay que perfeccionar los sistemas de control internos: “Para evitar que se sugiera que hay algo que ocultar, porque no lo hay, voy a dar instrucciones al Secretario Financiero del Gobierno de Gibraltar para que las cuentas de todas las empresas públicas que muestren sus activos y pasivos se publiquen online a partir del 1 de abril de este año”.

“También habrá reformas en otros ámbitos, porque hicimos campaña como un equipo de experiencia, continuidad y cambio, y cambio habrá. En vivienda, nuestro cometido no es continuar como estábamos. Es ir más allá, reformar y construir más, y construiremos más. En sanidad, nuestro mandato es hacer que el servicio sanitario responda mejor al ciudadano, y responderá mejor. En cuanto a la educación, nuestro mandato es seguir invirtiendo en nuestros hijos, e invertiremos en ellos. Nuestro mandato no es detenernos. No es revisar. No es auditar. Es actuar y actuaremos. Pero la administración en su conjunto debe cambiar para responder mejor a las necesidades del ciudadano”. ha sentenciado Picardo.

Keith Azopardi, que vuelve a ser líder de la oposición al frente de Gibraltar Social Democrats, había insistido en la necesidad de establecer un sistema de mayor transparencia y control, frente a los supuestos casos de corrupción, en una campaña electoral de trazo grueso que no ha llegado a desembocar en los tribunales de justicia por falta de evidencias: “Debemos seguir sacando adelante a nuestro pueblo y a nuestro país tal y como ellos han elegido que lo hagamos hoy. En una dura lucha, hemos prevalecido. Frente a falsedades sobre nuestro historial, hemos prevalecido y frente a desafíos, hemos prevalecido, una y otra vez, y lo haremos siempre, permaneciendo unidos”.

Fue durante dicha intervención cuando envió su recado cómplice al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez: “Pedro, ya es hora de que tú también formes Gobierno y de que juntos culminemos el tratado que empezamos”.

Apoyo del PSOE campogibraltareño

A Fabian Picardo, durante la campaña, no le faltaron apoyos explícitos desde el lado español de la Verja. Entre ellos, de forma significativa, el de Juan Carlos Ruiz Boix, alcalde de San Roque, diputado del PSOE y secretario provincial de los socialistas gaditanos. O del sindicalista Manuel Triano, de Comisiones Obreras y miembro activo del grupo transfronterizo, creado por agentes sociales y empresariales de ambos lados de la frontera. Todos los indicios apuntan a que, una vez que Pedro Sánchez supere su complicada investidura, se retomarán las negociaciones entre Gran Bretaña y la Unión Europea para cerrar el Tratado que debe fijar la relación del Peñón con España en particular y con el espacio Schengen en general.

Este viernes, Ruiz Boix, ha vuelto a felicitar al líder del GSLP en Gibraltar, Fabian Picardo, por su reelección, “con la confianza de que ayudará a sellar pronto un acuerdo para avanzar en la zona de prosperidad compartida”.

Nacido en La Línea pero afincado en San Roque donde fue reelegido como alcalde por mayoría absoluta el pasado 28 de mayo, Ruiz Boix también dio la enhorabuena a la ciudadanía del Peñón, a través de un mensaje difundido por sus redes sociales, “por su alta participación en las elecciones”. En ese mismo sentido, también formuló declaraciones a la cadena Ser, en las que recordó que dichos comicios afectaban “a muchos españoles que acuden diariamente a trabajar”. “Espero que ahora en estos próximos cuatro años podamos seguir formando una comunión de intereses entre Gibraltar y el Campo de Gibraltar”, subrayó.

Cabe recordar que el pasado 15 de septiembre, recién iniciada la campaña electoral de Gibraltar, el secretario de los socialistas gaditanos se reunió con Fabian Picardo en la sede del gobierno gibraltareño, en su sede de Convent Place. Dicha entrevista no fue bien recibida por el ministerio español de Asuntos Exteriores, a quien Ruiz Boix no habría informado de la visita. La pasada semana, fue más allá y el alcalde sanroqueño apostó directamente por la victoria del líder del GSLP y Ministro Principal, Fabian Picardo.

Un viaje de tres décadas

A primera hora de la mañana, tras su victoria, Fabian Picardo, volvía a aludir a los socialistas españoles: “Permítanme que me acuerde de aquello que dijo Felipe González, porque ha sido una victoria muy dulce y para quienes pensaban que nos iban a derrotar ha sido una derrota muy amarga”.

También, en declaraciones recogidas por la cadena Ser, matizó su alusión a Pedro Sánchez en el discurso en el que aceptaba su victoria. Así, se identificaba como “compañero socialista”, que ya gobierna de nuevo en este territorio de la Península Ibérica. “Directamente le he dicho que es hora ya de que forme el gobierno y acabe el tratado, será bueno para el Campo de Gibraltar y también para mí, por el bien de Gibraltar”, ha apuntado.

Sin embargo, hay un dato que puede condicionar el retorno a las negociaciones: Picardo obtuvo ocho votos menos que su socio de gobierno, Joseph García, del Gibraltar Liberal Party, que representa, hoy por hoy, el sector más duro del Gobierno gibraltareño ante cualquier sesión que supere las líneas rojas de la soberanía. La diferencia de votos es inapreciable, sin embargo, y guarda relación directa con el hecho de que García no ha asumido carteras que tengan relación directa con la gestión social y, por lo tanto, no se ha quemado tanto como el líder de la coalición: “Quiero felicitar a mi mejor amigo en la política, el doctor Joseph García –manifestó Picardo cuando amanecía–. Porque hoy encabeza tan merecidamente las listas, en lugar de llamarle doctor, voy a empezar a llamarle profesor García”.

En un gesto de humildad y distensión, Picardo también se refirió a sus oponentes, especialmente a Keith Azopardi y Damon Bossino, de Gibraltar Social Democrats, quienes también empezaron en política, junto a García y el propio Picardo, tres décadas atrás, en plena juventud: “También quiero reflexionar sobre el hecho de que las cuatro personas que hoy encabezan la lista de escaños empezaron a hacer política juntas en la habitación de al lado, hace 32 años —manifestó Picardo–. Ha sido todo un viaje para todos nosotros, con diferentes niveles de éxitos y fracasos hasta la fecha para cada uno de nosotros. Pero creo que después de esta noche deberíamos al menos reunirnos para tomar una copa. Los cuatro. Nuestra generación no ha tenido una mala racha”.

Gibraltar, con Israel

El nuevo sistema de recuento digital, puesto en marcha por el departamento de informática de la administración gibraltareña, ha sido una de las grandes novedades. Picardo le dio las gracias “por el infarto que sabía que me iban a dar con el nuevo sistema, que ha funcionado magníficamente, ya que todo el mundo en Gibraltar podía ver los resultados según entraban”.

Así fue, a través de la página web del Parlamento de Gibraltar, por la que pudo seguirse en streaming todo el recuento, con mayor estrés que si se tratase de las votaciones de Eurovisión. Y si en dicho festival suele figurar Israel, también Picardo tomó partido de madrugada en la actual espiral de violencia que vive Oriente Próximo: “Quiero expresar mi solidaridad con el Estado de Israel. Hoy. Tras el cierre de las urnas, a las 22:00 exactamente, para que no interfiriera en una campaña electoral general que afectaba a asuntos relacionados con Gibraltar, el Castillo Moro, por indicación mía, se ha iluminado de azul y seguirá iluminado de azul hasta el domingo”.