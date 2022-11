El PP reaviva la “imputación” de la mujer de Espadas para repeler los ataques del PSOE con la trama criminal de Marbella

La corrupción está recuperando protagonismo, estos días, como leit motiv del pulso entre PSOE y PP en el Parlamento andaluz. Los socialistas han recuperado vigor como principal partido de la oposición hostigando al presidente Juan Manuel Moreno con preguntas, directas e indirectas, sobre la trama criminal de narcotráfico y blanqueo de dinero que salpica a la alcaldesa de Marbella, la popular Ángeles Muñoz. Los populares habían optado por esquivar el golpe y refugiarse en un silencio incómodo.

No era la estrategia óptima para algunas voces críticas en la dirección del PP andaluz, que ha corregido el rumbo este miércoles pasando al contraataque directo contra su principal adversario. Para ello, los de Moreno han endurecido el discurso sobre el macrofraude de los ERE y han desempolvado el caso sobre la Fundación Andaluza para la Formación y el Empleo (Faffe), extinta agencia pública de la Junta, en el que figura como investigada la mujer del secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, supuestamente por haber logrado el puesto en dicha agencia por enchufe.

Los socialistas han registrado este miércoles dos preguntas dirigidas al Gobierno andaluz relacionadas con la trama de narcotráfico y blanqueo de capital por la que están siendo procesados el marido y el hijastro de la alcaldesa de Marbella. Muñoz, de momento, no aparece en el sumario más que como receptora de mensajes privados de sus familiares y conocidos, y por referencias indirectas que, eso sí, agrandan la sospecha sobre la adjudicación de obras municipales supuestamente ligadas al blanqueo de dinero procedente del narcotráfico.

Son preguntas genéricas -una sobre blanqueo y otra sobre fondos del Gobierno andaluz transferidos al Ayuntamiento de Marbella-, pero que el PSOE usará como vehículo para confrontar al PP y al Ejecutivo de Moreno con la supuesta trama criminal. Los de Espadas ya intentaron abordar el tema en el último Pleno, pero entonces la Mesa de la Cámara, controlada por la mayoría absoluta del PP, rechazó calificar las preguntas argumentando que eran de competencia municipal, no autonómica. El PSOE denunció que era “un veto”, una “cacicada”, y llegó a insinuar que el presidente del Parlamento, el popular Jesús Aguirre, había intercedido en favor de la alcaldesa de Marbella, que es su prima.

Este forcejeo no llegó a vislumbrarse en el Pleno, pero sí en los pasillos de la Cámara y en la reunión extraordinaria de la Mesa, la noche del miércoles. La vicepresidenta de la Cámara, la socialista Irene García, acusó a los miembros del PP en la Mesa de haberla amenazado con investigar su labor municipal cuando era alcaldesa de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) si persistía en el intento de llevar el asunto de Marbella al debate plenario. La portavoz del PSOE-A en la Cámara, Ángeles Férriz, discutió ese mismo día con su homólogo popular, Toni Martín, a quien también acusa de amenazarla con reavivar la imputación de la mujer de Espadas si continuaban por esta senda.

Polémica en la Mesa de la Cámara

El rifirrafe ha continuado este miércoles. Férriz ha denunciado por la mañana que la Mesa volvía a “vetar ocho preguntas” del PSOE relacionadas con Marbella, aunque en ese momento el órgano rector de la Cámara aún no había discutido el orden del día del siguiente Pleno. “La situación de la alcaldesa es insostenible, y también la de Moreno y Elías Bendodo como coordinador nacional del PP. Todo apunta a que eran conocedores de los fajos de dinero del narcotráfico que llegaba al Ayuntamiento de Marbella. ¿De verdad van a mantener a Muñoz como candidata a la Alcaldía”, se ha preguntado la número dos del PSOE-A.

Al final, el PP ha decidido no rehuir el cuerpo a cuerpo y dos de las preguntas han entrado en el debate de la próxima sesión de control. El presidente de la Cámara ha afeado luego a Férriz que se precipitase a “hacer valoraciones en base a rumores”. Entretanto, el portavoz del grupo parlamentario popular se ha adelantado a las preguntas de la prensa sobre este asunto y ha afeado a su rival político del “intento de linchamiento a la alcaldesa de Marbella” que, ha insistido, no está imputada.

Acto seguido, Martín ha rescatado el caso Faffe, del que el PP ya impulsó una comisión de investigación en el Parlamento que terminó citando a declarar a la mujer del líder socialista. “Si hay que pedir explicaciones por lo que hace un familiar, habrá que volver a preguntar a Espadas por su esposa, imputada por haber sido enchufada por la cara en la Faffe”, ha advertido. En el caso Faffe, aún bajo instrucción judicial, también se investiga su director general, ex cargo socialista, por el gasto de dinero público en prostíbulos con cargo a una tarjeta de crédito de la empresa de la Junta.

Para el PSOE-A es un riesgo asumido el usar la corrupción como cuadrilátero de sus disputas con el PP de Moreno, porque los populares tienen mucho terreno aprendido en este escenario. Justo cuando el ingreso en prisión del ex presidente José Antonio Griñán es inminente, tras el plazo de diez días que ha dado la Audiencia Provincial de Sevilla este sábado, los populares han redoblado su discurso contra el que fuera secretario general de la federación socialista andaluza y presidente del PSOE federal.

El viernes, el PP andaluz, en su condición de acusación particular en el caso ERE, se adhirió a la petición de la Fiscalía para la ejecución inmediata de la sentencia condenatoria, que envía a Griñán y otros siete ex consejeros y ex altos cargos de la Junta a entrar en la cárcel por prevaricación y malversación.

Los populares también han registrado este miércoles una proposición no de ley para que, en el próximo Pleno, el Parlamento andaluz condene las reformas del delito de sedición y malversación que el Gobierno de Pedro Sánchez ha planteado, en connivencia con sus socios de ERC. Una hipotética nueva tipificación del delito de malversación, con penas distintas para el que se lucra personalmente del que no se enriquece, podría beneficiar al ex presidente. El portavoz popular ya ha acusado a Pedro Sánchez de “regalar una tarta con una lima” a Griñán, en caso de que prospere una reforma del Código Penal que atenúe la condena del ex dirigente andaluz.

Justo hoy, la vicesecretaria general del PSOE-A ha lanzado el mensaje más duro contra el PP por su “cacería política” contra los socialistas por el caso ERE, y en defensa de la “honestidad” e “inocencia” de Griñán, ante su inminente ingreso en prisión.