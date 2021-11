El PSOE andaluz se sacude la depresión y reta a Moreno a adelantar las elecciones: "¡Que las convoque cuando quiera!"

El PSOE andaluz se ha dado este sábado un baño de autoestima en Torremolinos (Málaga), donde se han concentrado más de 500 delegados y 800 invitados en el 14 congreso regional del partido. Es un cónclave con aires de refundación, de reencuentro con los orígenes, porque aquí mismo fue donde se constituyó la federación socialista andaluza, la más numerosa de España, hace 44 años. El mensaje machacón es, primero la "unidad", y segundo el "relanzamiento del PSOE" para recuperar el poder que perdió en las elecciones de 2018: "Relanzar, resintonizar, reconectar y resetear el proyecto político" es lo que más se ha oído en el arranque del congreso.

Los socialistas andaluces han hecho una exhibición de músculo y energía, y ese también es el mensaje que más se quiere visibilizar ante los suyos, que llevan cabizbajos tres años largos apañándose en la oposición al Gobierno de Juan Manuel Moreno. El partido está en manos de Juan Espadas, aún alcalde de Sevilla, que viene a pasar página rápido a la etapa de su predecesora, Susana Díaz, ausente en la inauguración y a la que nadie ha mencionado. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha puesto palabras a esa imagen de un PSOE vigorizado que quiere salir del congreso saliendo de la depresión que arrastra desde que hace oposición al Gobierno de PP y Ciudadanos. Este congreso es la palanca que pretende movilizar a los socialistas en la campaña para las elecciones andaluzas de 2022, haya o no adelanto. "¡Nos da igual! ¡Que convoque cuando quiera, aquí estamos!", gritó Montero. "¡Que las convoque cuando les dé la gana, Juan va a ser el próximo presidente de la Junta!", insistió la vicesecretaria general del PSOE federal, Adriana Lastra.

El objetivo de este congreso es creérselo, recuperar la tensión y el ímpetu, sacar de sus casas a los 400.000 socialistas andaluces que en 2018 no fueron a votar. Ellos y los 300.000 más que dejaron de votar a los partidos a la izquierda del PSOE abrieron un boquete de abstención que permitió el primer Gobierno de derechas, apoyado en un partido de extrema derechas como Vox. El objetivo es la movilización y el peso de esa responsabilidad está en los alcaldes socialistas. "El PSOE se tiene que movilizar en todos los sitios donde gobierna. Si creen que nos van a desmovilizar con encuestas y gafas negras, se equivocan", dijo Montero, apelando a los alcaldes presentes en el hall del Palacio de Congresos de Torremolinos. La ministra hizo aquí un inciso para lanzarles un guiño sobre la sentencia del Tribunal Constitucional que ha anulado el impuesto de plusvalía, que representa una notable fuente de ingresos para los ayuntamientos. "Por cierto, alcaldes, el lunes arreglo lo de las plusvalías" [el Consejo de Ministros aprobará un decreto ley con una nueva reforma].

El PSOE gobierna en seis de las ocho diputaciones provinciales y en el 58% de los 785 municipios de Andalucía. Espadas tiene previsto salir de este congreso con la ejecutiva más municipalista que ha tenido nunca el partido, creando vasos comunicantes entre la dirección regional y los regidores que sirva de comité de campaña para las andaluzas.

No estaba previsto que en la inauguración interviniese el secretario general, pero Espadas tomó la palabra para desplegar un alegato de orgullo de partido, invitando a subir con él a la tribuna a algunos de los miembros fundadores de la federación andaluza: el ex presidente de la Junta, José Rodríguez de la Borbolla, Manuel Pezzi [que presidió el primer PSOE-A y el último], Carlos Sanjuán, José Asenjo, Amparo Rubiales y Rafael Estrella. "Sin esta tierra no se entiende el socialismo en España", dijo Espadas, que ha pedido a sus compañeros "unidad y confianza". "Si salimos del congreso con unidad y confianza en nosotros, recuperaremos la confianza de los andaluces".

El nuevo secretario general mencionó a Borbolla y al primer presidente de la Andalucía, Rafael Escuredo, de quien dijo que "trabajará" y "colaborará" con su ejecutiva. Nadie hizo mención a Manuel Chaves ni a José Antonio Griñán, presidentes de la Junta durante 19 años, que no han asistido al congreso. Su condena por prevaricación y malversación en el caso ERE, que está recurrida al Supremo, les ha hecho invisibles para un partido en el que militaban desde el tardofranquismo.

La portavoz parlamentaria y coordinadora del 14 congreso, Ángeles Férriz, había anunciado un "informe político" que cubriría el hueco de un informe de gestión de la última ejecutiva que no ha tenido lugar, porque sus responsables dimitieron y nadie se ha hecho cargo de hacer balance del mayor fracaso político del PSOE en cuatro décadas: la pérdida del Gobierno andaluz y la brecha interna con la dirección federal en las guerras entre susanistas y sanchistas. Pero el discurso de Férriz se parece más al primer mitin de la precampaña de los andaluces, con dardos durísimos contra el Gobierno de Moreno en los que no se atisba margen para pactar los Presupuestos andaluces de 2022. Tampoco hubo atisbo de autocrítica, más allá de una frase: "Vamos a escuchar a aquellos que no supimos escuchar, con humildad".

Los sindicatos, contra el pacto presupuestario con el PP

El PSOE andaluz de Juan Espadas se ha dado de bruces en el arranque del 14 congreso regional con un potente mensaje de los sindicatos de clase, CCOO y UGT, que le han pedido a su secretario general que presente una enmienda a la totalidad contra el proyecto de Presupuestos Autonómicos para 2022 del Gobierno de Juan Manuel Moreno.

El anuncio lo ha explicitado, sin atisbo de duda, la secretaria general de CCAA-A, Nuria López: “Los presupuestos que ha presentado el Gobierno andaluz para 2022 claro que son de derechas y no cabe enmienda parcial, sino una enmienda a la totalidad porque intenta hacer de Andalucía un erial para los terratenientes. Os animamos a pelear”, gritó López, arrancando una gran ovación del público socialista.

López y su homóloga en UGT, Carmen Castilla, se han opuesto a la negociación que impulsó el propio Espadas con Moreno para pactar las cuentas del año que viene. Esa negociación, torcida desde que empezó, va camino del fracaso absoluto por la falta de entendimiento entre PP y PSOE. López ha hecho un discurso encendido en defensa de la clase trabajadora que ha culminado atacando el proyecto de Presupuestos que se remitió al Parlamento esta semana: “No mira a la cara a los trabajadores ni a sus necesidades. Da igual que suban partidas, no soluciona los problemas. Es un presupuesto de una tremenda opacidad”.

Castilla no ha hecho mención explícita al Presupuesto, pero sí ha criticado las políticas de educación, igualdad, empleo y sanidad de la Junta. Ambas han interpelado directamente a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en primera fila, para que derogue la reforma laboral del PP de 2012 que ha “precarizado las relaciones laborales”. “Hay que echarle huevos y derogarla”, ha gritado Castilla.