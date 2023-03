Los sindicatos vuelven a movilizarse contra la Junta de Andalucía por sus planes para “privatizar” la atención primaria

CCOO, UGT y CSIF se movilizan este jueves frente a la sede del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en Sevilla para protestar por la situación de la atención primaria en Andalucía. Tres de los cinco sindicatos que componen la mesa sectorial de Salud han decidido presionar con este acto para intentar que el Gobierno regional dé marcha atrás definitiva en la orden que establece conciertos con la sanidad privada para atender en los centros de salud por primera vez en la historia de la comunidad y para que presente un plan con medidas concretas para mejorar la asistencia en los ambulatorios. No será la única movilización, ya que el 25 de marzo está previsto que las mareas blancas protagonicen otra en el mismo sentido.

Moreno pacta con CEA, CCOO y UGT un "escudo social" de casi 9.000 millones con ayudas urgentes a familias y empresas

Más

Si bien este lunes se firmó un pacto general entre UGT y CCOO y la Junta de Andalucía para mejorar en varios campos, incluido el sanitario, se llega a este punto después de meses de desencuentros entre los interlocutores de la mesa sectorial y la Consejería de Salud. Aunque SATSE y el Sindicato Médico no van a estar presentes en esta convocatoria, tampoco están en la línea de lo que está marcando la Junta de Andalucía en materia de atención primaria. Creen que los documentos que se están presentando son carentes de contenido y que solo ponen encima de la mesa un listado de intenciones que caminan lejos de ser una realidad. De hecho, fuentes sindicales hablan de “pantomima” cada vez que Salud convoca una mesa sectorial sobre el tema o se comunica para ofrecer una “presunta” solución.

En lo único en lo que el Gobierno andaluz ha avanzado es en la orden que establece precios y concierta con la sanidad privada por primera vez la asistencia en los centros de salud. Una nueva norma que, bajo la premisa de que había que actualizar los precios que abona la Junta a las entidades privadas por estas colaboraciones desde 1998, se ha aprobado sin negociación con los sindicatos y ha pasado casi desapercibida, ya que CCOO presentó alegaciones el pasado mes de agosto. En ninguna mesa sectorial se ha abordado este cambio histórico en la atención primaria, salvo cuando ya ha sido aprobado.

Sin embargo, el rechazo generalizado, no solo de las secciones sindicales, sino de los profesionales y los partidos de la oposición del Parlamento de Andalucía, han llevado a la Consejería de Salud a modificar la norma. Ahora, solo se concertará la atención primaria con la sanidad privada cuando la demanda asistencial “sea tan elevada que requiera ese esfuerzo”. Un extremo que para los sindicatos no es más que un cajón de sastre para utilizar dicho argumento en cualquier momento “porque la sanidad pública ya está desbordada”. Además, los mismos interlocutores afirman que la privada no tiene recursos para hacer frente a las deficiencias de los centros de salud.

Más allá de este gran asunto, que es el que ha copado la actualidad sanitaria en cuanto a la atención primaria en las dos últimas semanas, en el caso de esta rama de la sanidad pública llueve sobre mojado. Ante la presión asistencial que sufren los médicos de cabecera, pediatras, enfermeras y personal adscrito a los ambulatorios, CSIF, CCOO y UGT quieren presionar a la Junta de Andalucía ante la sede del SAS para que tome cartas en el asunto. Pero para que lo haga de forma real y no solo a través de documentos en los que, dicen, solo presentan “buenas palabras e intenciones”.

Posturas alejadas

A día de hoy, y a pesar de que la semana pasada hubo una última mesa sectorial en la que estuvieron presentes el viceconsejero de Salud, Miguel Ángel Guzmán, y el gerente del SAS, Diego Vargas, las posturas siguen muy alejadas. Por una parte, el Gobierno regional intenta que los sindicatos den el visto bueno a la orden de “privatización” de las consultas de primaria con las modificaciones hechas, y por otro, que se avance en un plan para mejorar esta atención. “No han intentado negociar ni se ha avanzado nada”, argumentan fuentes de la mesa sectorial. “Parece que no tienen interés real en llegar a ningún acuerdo”.

Hasta la fecha solo se han presentado documentos con propuestas de mejora que no llevan aparejadas financiación, por lo que no tienen el visto bueno de la Consejería de Hacienda. Propuestas que para la mesa sectorial son “vagas” e “inconcretas” porque no van al fondo de las necesidades reales de los centros de salud. La falta de personal y los elevados cupos de atención de pacientes que soportan sus profesionales son los dos grandes caballos de batalla sobre los que se piden esfuerzos sin que se avance nada.

Un pacto que no ha cristalizado

En enero, merced a un amago de huelga del Sindicato Médico Andaluz, la Consejería de Salud firmó un acuerdo con esta sección sindical para limitar los cupos a 35 pacientes diarios en el caso de los médicos de cabecera y a 25 en el caso de los pediatras, estableciendo una continuidad asistencial voluntaria en horario de tarde de un máximo de 25 usuarios. Un pacto que se firmó y evitó el paro de los galenos, pero que mes y medio después no ha cristalizado. Y no lo ha hecho porque no hay plantilla suficiente para que se puedan limitar el número de consultas diarias y porque Salud tampoco ha fijado un proyecto o un calendario de actuación para lograrlo.

De hecho, a día de hoy el propio Sindicato Médico ha votado en contra de esa misma propuesta en el borrador presentado por Salud para mejorar la atención primaria porque no existen argumentos concretos que permitan convertirla en realidad. Motivo por el que la distancia entre las partes es más que amplia, dejando al Gobierno andaluz más solo que nunca desde que comenzase el actual mandado con Catalina García como consejera sanitaria. Por ello, el 25 de marzo habrá otra movilización impulsada por las mareas blancas y apoyada por sindicatos como UGT, CCOO, CSIF y otras organizaciones civiles y profesionales.