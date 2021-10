Ultimátum de Espadas con el presupuesto: la negociación estará rota si Moreno Bonilla no responde antes del miércoles

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha emplazado al presidente de la Junta de Andalucía a que "responda a la propuesta socialista para el presupuesto de Andalucía para 2022 antes del debate del estado de la comunidad, que se celebra miércoles y jueves de esta semana. "Si antes de esa fecha no hemos recibido una respuesta formal del presidente de la Junta sobre nuestras propuestas, entenderemos que se levantan de la mesa y que no están interesados en dialogar con el PSOE-A, sino en pactar una vez más con la extrema derecha", ha manifestado, según ha detallado la formación en un comunicado.

Espadas, que participó este domingo en el Comité Regional de Juventudes Socialistas, ha defendido que el PSOE ha hecho una propuesta "seria y rigurosa" y que si Moreno quiere salir adelante con el presupuesto con el respaldo socialista "necesita claramente un compromiso con la sanidad, con la educación y con los jóvenes".

"Es una última oportunidad porque ya no caben más retrasos, ni nos vale el proyecto de presupuestos que le valdría a Vox, ni tampoco expulsar a 8.000 sanitarios cuando más lo necesita la sanidad pública andaluza", ha aseverado el líder socialista.

Última oportunidad para que el gobierno de la derecha demuestre que tiene interés en pactar los presupuestos con el PSOE-A. Moreno Bonilla debe contestar a las propuestas socialistas en sanidad, educación y juventud antes del próximo debate del estado de la comunidad esta semana. pic.twitter.com/8eJhyvxihk — Juan Espadas Cejas (@_JuanEspadas) 24 de octubre de 2021

"Ni siquiera nos han contestado"

Asimismo, ha instado al Gobierno andaluz a que "deje de especular con la posición de cada grupo". "Les digo alto y claro que dejen de especular y mentir a los andaluces, y se pongan a trabajar, porque ni siquiera nos han contestado. Si antes del Debate parlamentario la sociedad andaluza está representada en los presupuestos, tendrán un gran no de los socialistas", ha aseverado.

Espadas también ha lamentado que el gobierno prefiera "prorrogar los presupuestos o ir a elecciones anticipadas, antes que afrontar su responsabilidad de llegar a acuerdos".

Pese a la negativa, Juan Espadas ha asegurado que "nuestras propuestas van a estar en el debate parlamentario, llevaremos la voz de los jóvenes, la sanidad y educación", y en esta línea ha hecho hincapié en que la sanidad pública "no tiene un problema de recursos porque han llegado más que nunca, y el gobierno andaluz lo sabe, es un problema de modelo, su modelo es distinto y está reorientado a la sanidad privada".

Moreno insta a "olvidarse de trincheras ideológicas"

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), insistía este domingo en que quiere que el presupuesto de la comunidad autónoma para 2022 salga adelante "con el mayor consenso posible" y pedía a todas las formaciones políticas del arco parlamentario andaluz que "por una vez se olviden de trincheras ideológicas".

Así lo indicaba en Marbella (Málaga), donde asistió a la clausura del congreso del PP local, en el que fue reelegida Ángeles Muñoz. En este foro, Moreno subrayó que los presupuestos para el próximo ejercicio son "de Andalucía para Andalucía, son los de la reconstrucción" tras la COVID-19: "No sólo se ha llevado vidas, que es lo más preciado que podemos tener; sino a familias, empresas, pymes, autónomos y tenemos que rescatarlos a todos".

"Este instrumento poderoso [en referencia a los presupuestos] lo tenemos que construir entre todos. Que por una vez se olviden de las trincheras ideológicas y pongan el interés de los andaluces por encima de sus intereses y cálculos electorales", defendió Moreno durante su intervención.

Por tanto, reiteraba que quiere "lo que piden los andaluces, unir fuerzas para hacer el presupuesto más poderoso y construir la mejor Andalucía posible. Podemos hacerlo, debemos hacerlo y el Gobierno quiere hacerlo".

"Que no le haga caso a Pedro Sánchez"

En este punto, el presidente andaluz se dirigió al PSOE: "Le pido que no haga caso a Pedro Sánchez aunque esto es pregonar en el desierto". "No le hagan caso, desde Ferraz les están diciendo que no se apoyen los presupuestos de la Junta de Andalucía y lo pido con humildad, piensen en Andalucía y no en los intereses de Sánchez por una vez, háganlo que será positivo para todos".

Moreno mostró su "respeto" por todos los partidos políticos y recordó cómo antes el PSOE "era de aquí", en alusión a Andalucía. "Acertaba, pocas, desacertaba mucho, pero era un partido de la tierra pero ahora el problema es que lejos de ser un partido de aquí se está convirtiendo en una mala sucursal de Sánchez en Andalucía", lamentó el máximo dirigente del PP andaluz.

También hizo hincapié en que el Gobierno de Andalucía ha sacado adelante en tres años tres presupuestos "y estamos preparando el de 2022" que incluirá "una apuesta sin precedentes por la sanidad en todos sus capítulos".