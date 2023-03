Yolanda Díaz celebra el acuerdo que permite “la garantía de las pensiones públicas” en España

La vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se ha congratulado este viernes del acuerdo alcanzado para la reforma de las pensiones: “De madrugada hemos alcanzado un acuerdo con el PSOE, con el ministro Escrivá, al que quiero dar las gracias por una negociación que ha sido muy extensa en el tiempo pero que tiene que ver con el sistema público de pensiones”, ha manifestado ante los medios en el acto 'Igualdad y empleo', organizado por Comisiones Obreras en Cádiz capital, en lo que es su primera visita a la provincia desde que asumió su cargo como ministra del Gobierno en 2019.

Sánchez anuncia 1.500 empleos en la empresa pública Navantia en Cartagena, Ferrol y Cádiz

“La gran noticia es que por fin tenemos un acuerdo que va a permitir nada más y nada menos que la garantía de las pensiones públicas en nuestro país de tal forma que frente a los que están cuestionando el mandado constitucional hoy el Gobierno de España dice que con este acuerdo vamos a garantizar la suficiencia de las pensiones en nuestro país”, ha comentado.

La ministra ha dicho que “con las políticas de empleo que se están desplegando, la pasión media de las mujeres en España se incrementó un 34% y ahora la pensión media de jubilación global ha incrementando en nuestro país el 27%, pasando de 1.077 euros a 1.371. Con este acuerdo garantizamos el sistema público y hacemos algo fundamental, que es que corregimos el problema real que no era de gasto público, sino de ingresos públicos. No recortamos, sino ensancharlos. Un acuerdo que permite garantizar que las pensiones mínimas se van a incrementar por encima de las revalorizaciones ordinarias. Otra medida importante es la cobertura de las lagunas de cotización que afectan especialmente a las mujeres”.

“Tenía muchas ganas de venir a Cádiz y al alcalde le he dicho que todavía no he ido a mi ciudad y soy ferrolana. Mi agenda es superlativa y no puedo ir a todas las ciudades. Tenía muchas ganas de estar en Cádiz porque siempre quiero estar donde hay problemas y vengo a escuchar las realidades sociales que conozco muy bien porque he nacido bajo una grúa pórtico, soy hija de los astilleros. Aunque no sea mi competencia porque no soy la ministra de Industria, pero todo lo que pueda hacer por Cádiz y su entorno, van a encontrar mi apoyo”, ha destacado.

La ministra ha dicho sentirse “muy contenta” porque se van a contratar 1.500 personas para Navantia para sus factorías de Cádiz, Cartagena y Ferrol. “Esto es una noticia clave y una grandísima noticia”, ha dicho tras el anuncio en ese sentido por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esta mañana en Barcelona.