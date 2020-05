Ayuda para afrontar el duelo y el miedo durante la crisis sanitaria

El duelo es un proceso natural en el ser humano y cada persona lo lleva de forma diferente, pero si hay algo que tienen en común todas las culturas a la hora de enfrentarse a la muerte es la existencia de rituales funerarios y el acompañamiento. La desaparición de los velatorios y la limitación a tres personas durante las ceremonias debido al decreto del estado de alarma puede ser un factor de vulnerabilidad de cara a superar una pérdida, según advierten profesionales de la salud mental.

Desde que fue declarada la pandemia, solo por la COVID-19 en Aragón han fallecido 858 personas. “Para las familias que hayan tenido pérdidas, sentimientos habituales en el duelo como la culpa, la impotencia o el enfado pueden verse intensificados en estos momentos extraordinarios”, explica Claudia García Martínez, psicóloga de la Asociación de Trastornos Depresivos de Aragón (AFDA). Garcia recomienda “apoyarse en todo momento en la gente querida, no perder de vista lo importante en la vida y en caso de padecer sentimientos que desborden acudir a ayuda profesional”.

Una de las vías para transitar el duelo son las terapias colectivas. Por este motivo, AFDA ha puesto en marcha grupos de apoyo gratuitos para aquellas personas que hayan sufrido una muerte cercana. Esta organización ofrecerá un espacio de apoyo emocional, autocuidado y ayuda para la elaboración del proceso de duelo. El trabajo se realizará mediante cuatro sesiones a la semana de 90 minutos y podrán reforzarse con atenciones individuales y talleres, en los casos que hiciera falta un mayor apoyo.

AFDA también ha querido ayudar al personal sanitario del Sistema Aragonés de Salud ofreciendo atenciones psicológicas gratuitas y talleres en gestión del estrés y la ansiedad. “Son personas que han sufrido mucho, debido a la carga laboral o al miedo al contagio. En situaciones normales lo habrían resuelto descansando o con unas vacaciones, pero debido a la magnitud de la pandemia no ha sido posible”, dice García. Por otro lado, AFDA ha puesto a disposición de las redes de apoyo vecinales un servicio de escucha afectuosa para personas, que, por sus circunstancias vitales, se han visto especialmente afectadas por la soledad y el aislamiento durante el confinamiento.

Salud mental, confinamiento y miedo al contagio

Una de las mayores preocupaciones entre los profesionales de la salud mental es las consecuencias del confinamiento entre aquellas personas que contaban con patologías previas. En AFDA, que suma 1.500 asociados a quienes atiende mediante dos sedes en Zaragoza, una en Huesca y desde hace unos meses también en Zuera, inciden en que se han adaptado rápido al teletrabajo, que ha sido una buena herramienta para los casos leves, pero advierten de que en los casos graves o crónicos de depresión estas medidas han sido muy duras y los resultados se verán a medio plazo.

En estados de ansiedad, sin embargo, los efectos no han sido siempre negativos: “Normalmente no hablamos del miedo. De repente todos lo hemos experimentado, aunque sea en diferentes grados. Esto ha ayudado a que personas con ansiedad se hayan sentido comprendidas. Para quienes sufren de ansiedad social hasta ha podido ser un alivio quedarse en su zona de confort, aunque esto no ayude en sus procesos, no han sufrido tanto”, informa esta psicóloga sanitaria.

Respecto al sentimiento de miedo al contagio que padecen hoy muchas personas que antes no tenían trastornos previos, García cree que entra dentro de la normalidad de los procesos de readaptación social y respalda que la progresividad en las fases de desescalada ayuda a que nos expongamos a este temor poco a poco. A quienes les está costando más el regreso a esta nueva normalidad les aconseja: “Hay que confiar. Si la fase uno permite juntarnos hasta 10 personas es porque el riesgo es mínimo. Tenemos que aprender a enfrentarnos a la COVID-19 como a cualquier otro tipo de amenaza en esta vida”.