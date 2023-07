Los funcionarios de justicia suspenden la huelga indefinida hasta que haya un nuevo gobierno

Los funcionarios de Justicia han suspendido, por unanimidad, la huelga indefinida que mantenían desde el pasado mes de abril. Los sindicatos que conforman el comité han decidido aplazar los paros hasta la constitución de un nuevo gobierno, tras la celebración de las elecciones generales, aunque mantienen el conflicto con el ministerio.

De hecho se celebrarán las dos huelgas generales, el 11 y el 20 de julio, y se mantienen las sentadas en los Tribunales Superiores de Justicia convocadas para este sábado día 7, la de La Moncloa, el día 11, y el acto estatal de protesta, aún por definir, el 20 de este mismo mes, coincidiendo con la cumbre de la Unión Europea en materia de Justicia que se celebra en Logroño.

CSIF, STAJ, CCOO y UGT lo han hecho público en un comunicado en el que además advierten al “nuevo gobierno” del “problema” que tendrán que resolver “nada más llegar al cargo”. Los sindicatos denuncian que desde que comenzaron sus movilizaciones no han recibido ninguna propuesta para abrir un proceso de negociación por parte de un Ministerio de Justicia.

Un Ministerio que afirman “está en clara descomposición” tal y como demuestra “la cobarde actitud de sus máximos responsables”. Le acusan además de estar “enrocado y a la defensiva” y le exigen “con contundencia” una rectificación. “Este Ministerio predica para los demás lo que no quiere para él mismo”, añaden y le reprochan no haber dado respuesta a la propuesta de mediación planteada por el Comité.

“Sólo sabe imponer su criterio vulnerando derechos fundamentales y humillar a sus empleados y empleadas negando el derecho a la negociación colectiva”, recriminan.

Al tratarse de una suspensión temporal del paro indefinido, y como el conflicto continúa, recomiendan al personal que no se acepten “programas de actuación y recuperación” del trabajo atrasado tras tantas jornadas de huelga y les piden que no los acepten hasta que no se logre una “solución sobre el fondo”.

Y se muestran convencidos de que esa solución se alcanzará. “La semilla está puesta con las impresionantes movilizaciones que estamos realizando” y “no nos cabe ninguna duda” de que conseguiremos que se “reconozcan nuestras funciones y se respeten nuestros destinos”. Además, añaden que sienten el apoyo de la sociedad.

Mientras se produce esta suspensión, que llega en periodo estival porque el seguimiento por vacaciones y necesidad de conciliación se estaba resintiendo, mantendrán sus contactos con los grupos políticos de los distintos parlamentos autonómicos.

Aquí en Asturias ya se han reunido con la diputada de Podemos, Covadonga Tomé, los representantes del Partido Popular y este mismo martes, con los representantes de Vox, en la Junta General. Los tres grupos políticos han apoyado la petición de los funcionarios asturianos de definir un complemento absorbible, que corra a cargo de la administración autonómica, hasta que se produzca una solución a nivel nacional.