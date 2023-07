'Porrúa en Bolas': donde el arte, la ganadería y el pueblo se dan la mano

Situado en la franja costera del extremo oriental de Asturias, a los pies de la sierra del Cuera, se encuentra Porrúa, una pequeña parroquia de tan solo 400 habitantes perteneciente al concejo de Llanes. Allí, a medio camino entre la montaña y la playa, se celebra desde el año 2021 uno de los eventos artísticos más peculiares de la región: Porrúa en Bolas.

Este evento de intervención artística impulsado por la Asociación Cultural Llacín congrega cada año a una docena de artistas para decorar las bolas de hierba que los ganaderos tienen repartidas a lo largo de las fincas del pueblo durante todo el verano. El habitual paisaje de bolas recubiertas de plástico de color negro se convierte en una suerte de lienzo hasta que estas son abiertas a final del verano para alimentar a los animales.

La idea surge de la inquietud de la ilustradora, Nieves González , reconocida entre el colectivo artístico asturiano gracias al diseño de panderetas o las ilustraciones ambientadas en el contexto rural. “Porrúa en Bolas nace con el objetivo de incluir un evento artístico entre la programación anual de la Asociación Llacín.

Tras darle vueltas a distintos proyectos, vino a mi cabeza una imagen que me quedó grabada después de un viaje a Francia. Conduciendo por la carretera, vimos que las bolas de hierba anunciaban de forma artística la celebración de una boda y me dio por imaginar cómo sería hacer algo similar con las que vemos por los praos de Porrúa durante el verano“, explica.

Con la primera edición programada para el verano de 2020 y posteriormente cancelada por la pandemia, González aprovechó la coyuntura para pintar las primeras bolas en solitario y testear los materiales que mejor funcionaban sobre un soporte de este tipo. La edición de 2021 estuvo formada por una docena de artistas que aceptaron con curiosidad la invitación a participar en el evento y la del 2022 reafirmó el éxito de la inaugural.

Sin embargo, la sorpresa llegó durante la organización de esta tercera edición para la cual, por primera vez, los artistas tuvieron que inscribirse en una convocatoria y enviar su dossier para posterior valoración: “Me ha sorprendido mucho la acogida tan grande que ha tenido el evento no solo entre la comunidad artística asturiana, sino también a nivel nacional y, más aún, si tenemos en cuenta que se trata de una actividad no lucrativa donde solo podemos ofrecer alojamiento, comida y materiales a los artistas”, sostiene la promotora del evento que añade que recibieron más de setenta dossiers.

He querido aprovechar la forma cilíndrica de la bola para hacer una vista en 360º del paisaje de la zona y poder representar la batalla del Mazucu, un episodio de la guerra civil Guillermo Menéndez, artista de La Felguera

La experiencia, el aprendizaje o la mera convivencia con otros compañeros de profesión es lo que ha animado a artistas del ámbito gráfico como Guillermo Menéndez (La Felguera, 1994): “He querido aprovechar la forma cilíndrica de la bola para hacer una vista en 360º del paisaje de la zona y así poder representar la batalla del Mazucu, un episodio de la guerra civil que representa la batalla más significativa que libraron las tropas republicanas frente al ejército de Franco en 1937”, apunta el ilustrador conocido en Instagram como @punkillismo.

Para Son3k (Oviedo, 1991) Porrúa en Bolas ha sido un hallazgo que le ha permitido acercar su obra al entorno rural asturiano y poner cara a compañeros del grafiti que de otra forma quizás no hubiese podido conocer. Con un total de cinco bolas como lienzo, su aportación artística bebe directamente de la cultura mexicana y busca plasmar la idea de correr con el objetivo de rendir su particular homenaje al Club de Atletismo de Llanes.

Tal y como sostiene Nieves González, Porrúa en Bolas nació para visibilizar el trabajo de los artistas afincados en Asturias. Así, para favorecer también la promoción de los artistas locales, desde la organización seleccionan a un 50% de artistas del concejo de Llanes, dejando la otra mitad de las plazas reservadas para creativos nacidos en la comunidad autónoma o residentes en ella.

Pintar sobre una superficie tan grande es un reto al que todavía no me había enfrentado. Estoy acostumbrada a pintar en formatos mucho más pequeños Sumin Park, artista coreana

Este es el caso precisamente de Sumin Park (Corea del Sur, 1985), una artista surcoreana que después de estudiar Bellas Artes en Francia y residir en Madrid decidió quedarse en Asturias por las opciones de naturaleza y estilo de vida que ofrece.

“Después de seis años sin pintar y dedicándome a hacer un arte más performático, recientemente he retomado la pintura con acrílico y acuarela. Sin embargo, pintar sobre una superficie tan grande es un reto al que todavía no me había enfrentado. Estoy acostumbrada a pintar en formatos mucho más pequeños”, explica la artista que, finalmente, se decantó por retratar el paisaje que la rodeaba.

Al igual que sucedió en ediciones anteriores, los participantes de esta edición han compartido residencia, comidas y tiempo libre durante las dos jornadas que dura el encuentro, algo que fomenta el intercambio de conocimientos y el fortalecimiento de una comunidad artística en expansión que ha incluido también a artistas como Cecilia Díaz, Carleti López, Foni Ardao, Anora Ashurova, Samuel Rangel, Trémula, Panchone, Hugo Muñiz o Indigo Dingo.

“Me he inspirado en una tira que dibujaba Alfonso Iglesias en los años 60 para retratar el cambio que estaban viviendo las aldeas asturianas como consecuencia de la reconversión industrial de la región. Lo que he hecho es llevar esta idea a la actualidad y retratar la videollamada que un ganadero tiene cada mañana con la cuadra. Por eso vemos a las vacas, al perro que cuida de las ovejas, al gato que pasaba por ahí, etc”, explica la artista conocida en redes sociales como @made_in_chigre.

Con la finalidad precisamente de ampliar la mirada y acercar una variedad artística heterogénea a la gente de Porrúa, esta edición acoge por primera vez a un artista textil. Constantino Menéndez es conocido por reinterpretar la indumentaria tradicional asturiana tanto a través de las prendas presentes en su marca Made by kÖs, como para los trabajos de diseño de vestuario que ha elaborado para artistas como Rodrigo Cuevas, María Arnal o Rossy de Palma, entre otros.

“He aprovechado la forma de la bola para recrear una mascarada asturiana utilizando materiales naturales como la lana de oveja xalda sin tratar. Aunque en un inicio pensé en hacer algo más colorido y abstracto, estar ubicado junto al Museo Etnográfico de Porrúa me llevó a decantarme por la tradición popular”, explica.

Como si se tratase de una exposición itinerante por las fincas y los pastos de Porrúa, vecinos, lugareños y turistas pueden disfrutar de una amplia oferta artística que incluye desde obra abstracta y realista, hasta ilustraciones gráficas o vanguardia textil.

Sin embargo, a diferencia de otros proyectos culturales que pueden visitarse a lo largo de todo el verano, el comisariado de Porrúa en Bolas está en manos de la lluvia y el paso del tiempo. Lejos de tener una fecha de finalización oficial, el arte plasmado sobre las bolas de silo está marcado por los ritmos de la naturaleza y podrá visitarse hasta que el agua decida borrarlo por completo o que los animales demanden un plato de hierba bien curada.