No solo matan los terremotos: también la corrupción

Muchos de los edificios que se han derrumbado en el terrible terremoto de Turquía tenían menos de tres años. En teoría, deberían haber cumplido con una legislación que aprobó en 2018 el Gobierno turco y que hacía obligatoria la instalación de varias medidas de seguridad contra los seísmos, unas técnicas de construcción probadas desde hace décadas, y que utilizan otros países que se levantan en zonas sísmicas, como Japón.

Hecha la ley, hecha la trampa. Estos sistemas antisísmicos encarecen la construcción. Por lo que el mismo Gobierno que había hecho obligatoria su instalación, también en edificios más antiguos, aprobó después una serie de amnistías, para que las constructoras pudieran saltarse esa regulación y ahorrarse así la inversión. Bastaba con pagar al Gobierno una multa, que era más barata que construir esos edificios bien.

Apenas una semana antes del terrible terremoto del 6 de febrero, el Gobierno había empezado a tramitar la aprobación de otra nueva amnistía para los edificios que siguen sin cumplir con la ley.

¿Hay algo más horrible que estas decenas de miles de muertes? Sin duda, pensar que buena parte de ellas se podían haber evitado.

“Esto es un desastre”

Leo este interesante análisis de Ana Requena que resume el sentir del movimiento feminista con la bronca del ‘solo sí es sí’. ¿La frase más repetida?: “Esto es un desastre”.

Coincido línea por línea con esta opinión de Neus Tomàs sobre la situación del Gobierno de coalición: “O frenan o se estrellan”.

Y si quieres huir de la demagogia, los argumentos de brocha gorda y las consignas de los partidos, si quieres realmente entender qué está pasando con esta ley, con el consentimiento o con las revisiones de penas, te recomiendo leer con calma esta pedagógica entrevista con la magistrada Àngels Vivas, que habla muy clarito y se le entiende aún mejor: “Decir que con penas más altas se garantizará la libertad sexual de las mujeres es populismo”.

Yassin ya duerme caliente

¿Recuerdas la historia de Yassin El Yakoubi que te conté en el boletín de la semana pasada? Un enfermo de cáncer, bajo tratamiento con quimioterapia, que dormía en un portal de Barcelona. Después de que publicáramos esta historia, el Ayuntamiento de Barcelona tomó cartas en el asunto.

“Yassin pasó tres noches en un hotel, costeado por los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona tras conocer su situación y su estado de salud por elDiario.es”, me cuenta el redactor que escribió ese reportaje, Pau Rodríguez. “El lunes tuvo una reunión con los técnicos municipales y desde entonces le encontraron una plaza en un piso compartido para personas sintecho. Su educadora me cuenta que está muy contento de haber logrado un sitio con cierta tranquilidad (tiene una habitación para él solo) para poder seguir con el tratamiento”.

Una pregunta que nos repetimos mucho en esta redacción: ¿sirve para algo el periodismo? Como ves, hay ocasiones en las que sí.

La noche de Carlos Saura

Este sábado, Carlos Saura debería haber recogido un Goya de honor, por toda su carrera. Como imagino ya sabrás, acaba de fallecer. Me hubiera gustado que Saura recibiera ese último homenaje, tan merecido. No creo en el más allá, pero me encantaría equivocarme y que desde algún sitio Saura pudiera escuchar todas las palabras bonitas que hoy se dirán sobre él.

Hace un par de semanas, nuestro compañero Javier Zurro le hizo una de sus últimas entrevistas: “Nunca he hecho cine para agradar a nadie ni recibir reconocimiento”, nos dijo Saura. ¿Suele estar relacionado? Yo creo que sí: las personas que más honores merecen casi siempre son las que menos los buscan.

20 años del 'No a la guerra'

¿Dónde estabas tú hace dos décadas, en febrero de 2003? A mí no se me olvida. Acababa de superar una operación –me rompí el hombro en un accidente– y una de mis primeras salidas de casa, tras la convalecencia y con el brazo en cabestrillo, fue a la manifestación del ‘No a la guerra’ en Madrid. Nunca he vuelto a ver la plaza de Cibeles así.

También recuerdo lo que pasó unos pocos días antes, el 1 de febrero de 2003. Aquella famosa gala de los Goya que se acabó convirtiendo en un clamor contra la invasión de Irak, contra aquella guerra basada en mentiras.

No se me olvida. Al PP tampoco se le olvidó. “A los que más sacamos la cabeza se nos marcó con una cruz”, asegura el actor Alberto San Juan. Pero no fue solo un castigo individual: fue a todo el sector. Lo primero que hizo el PP, cuando volvió a gobernar con Mariano Rajoy, fue subir el IVA al cine al 21%, el más alto de Europa. Y recortar las ayudas públicas un 36%. Para dar ejemplo. Para escarmentar.

Juanlu Sánchez, en su pódcast, recuerda cómo fue aquella gala de los Goya.

Y un enlace más, que conviene tener siempre a mano: Todas las mentiras alentadas por la derecha contra el cine español (datos imprescindibles para la próxima vez que tu cuñado salga con eso de “los rojos subvencionados”).

Salvar la Sanidad de Madrid

Este domingo por la mañana, con mi familia, acudiré a la manifestación en defensa de la sanidad pública (aquí horarios y recorrido). No sé si será tan masiva como la del ‘No a la guerra’, pero espero que alguien nos escuche.

Si estás en Madrid, y crees que la salud importa, nos vemos allí.

