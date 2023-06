Conciertos gratuitos, coloquios musicales, una Feria del Vinilo o un concurso gastronómico, entre las actividades de ‘Más Música en Torrelavega’

Torrelavega acogerá a lo largo de la próxima semana el programa de dinamización turística y cultural ‘Más Música en Torrelavega’, una iniciativa que permitirá disfrutar de manera gratuita a todos los vecinos y visitantes de diversas actividades, como conciertos en la Plaza Roja, coloquios sobre el sector musical en la Casa de Cultura, una Feria del Vinilo en el Boulevard Demetrio Herrero o un concurso de ‘Pincho y Caña’ en el que participarán diversos establecimientos hosteleros de la ciudad.

El mexicano Alejandro Fernández abrirá el festival Música en Grande de Torrelavega

Según ha explicado la concejala Cristina García Viñas, esta propuesta está organizada por el Ayuntamiento de Torrelavega en colaboración con la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria, la Asociación Cultural Diamantes Musicales, Heineken y Mouro Producciones, empresa promotora del festival Música en Grande que se celebra en la ciudad coincidiendo con las actividades de la iniciativa ‘Más Música en Torrelavega’.

Respecto a la programación, el primero de los coloquios ‘Music Talks’ se celebrará el miércoles 28 de junio en la Casa de Cultura de Torrelavega (Avenida de España, 9) a partir de las 18.00 horas. Tendrá como protagonistas al cantante y compositor Mikel Erentxun, al fundador de la agencia de Management y Booking de artistas Get In, Íñigo Argomániz, y al promotor de conciertos y director de Mouro Producciones, Guillermo Vega, en una conversación sobre las distintas facetas del sector musical moderada por Pilar González, periodista de El Diario Montañés y responsable de la sección DMúsica.

El segundo de los coloquios ‘Music Talks’ se celebrará en la Casa de Cultura de Torrelavega el jueves 29 de junio a partir de las 18.00 horas. En este caso, los protagonistas serán Juan Carlos de la Fuente Rojas, coordinador del festival Sonorama Ribera y fundador de la promotora Planeta Sonoro, y Yahvé M. de la Cavada, booking agent del festival BBK Live y miembro de la promotora Last Tour, en una conversación moderada por la periodista y presentadora de ‘Hoy por Hoy Cantabria’, María Gutiérrez, sobre tres modelos de éxito distintos en el sector musical.

Además, la Asociación Cultural Diamantes Musicales coordinará la Feria del Vinilo, que se instalará el jueves 29, viernes 30 y sábado 1 en el Boulevard Demetrio Herrero de Torrelavega con varios stands especializados en esta materia que llegarán de ciudades como Lisboa, Barcelona, Valencia, Oviedo o Santander y que podrán visitarse en horario ininterrumpido de 11.00 a 20.00 horas durante las tres jornadas.

En cuanto a los conciertos gratuitos, que servirán como complemento al festival Música en Grande 2023 y que amenizarán la hora del aperitivo en la Plaza Roja de Torrelavega, se celebrarán durante dos días. Así, el viernes 30 de junio actuarán 4 de Copas (13.00 horas) y Paula Mattheus (14.30 horas), mientras que el sábado 1 de julio los protagonistas serán Gara Durán (13.00 horas), Barry B (14.30 horas) y Víctor Teira (16.00 horas).

Respecto al Concurso de ‘Pincho y Caña’ vinculado a esta iniciativa de dinamización del Ayuntamiento de Torrelavega organizada con la colaboración de la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria y Heineken, los establecimientos hosteleros de la ciudad pueden adherirse desde hoy y hasta el viernes 23 de junio y el certamen se celebrará entre el lunes 26 de junio y el sábado 1 de julio. La ficha de inscripción puede ser solicitada llamando al teléfono de la Asociación de Hostelería de Cantabria (942 36 70 30) o a través de comunicacion@cantabriahosteleria.com.

Habrá premios en dos modalidades: para los locales con la mejor propuesta elegida mediante un jurado y para los participantes que completen su ‘Caña-porte’, que les permitirá disfrutar de dos consumiciones gratuitas dentro del festival Música en Grande.

El premio para el local ganador constará de dos abonos VIP para el festival Vive la Feria de Torrelavega y dos entradas de cualquier concierto en España a elegir (siempre que queden entradas). Los consumidores que consigan los seis sellos correspondientes al 'Caña-porte', conseguirán un ticket válido dentro del recinto por 2 Heineken Silver.

Cada local concursante podrá presentar un pincho para el concurso que deberá de estar diferenciado de la oferta gastronómica que tenga en el establecimiento. El jurado será anónimo y podrá acudir sin previo aviso al establecimiento desde el inicio del concurso.

Turismo musical

Esta iniciativa de dinamización turística del Ayuntamiento de Torrelavega surge como complemento a la celebración en la ciudad del festival Música en Grande 2023, que reunirá en su próxima edición entre el 28 de junio y el 1 de julio en el estadio de El Malecón de Torrelavega a más de 25.000 espectadores que disfrutarán en directo con artistas y grupos como Alejandro Fernández, Suede, Pablo Alborán, Malú, Melendi, Lori Meyers, Natalia Lacunza, Alba Reche, Shinova, Arde Bogotá, Taburete, Leo Rizzi o We Are Not Dj’s.

Música en Grande es uno de los festivales más multitudinarios y consolidados en el norte de España y desde hace más de una década congrega en Cantabria a miles de espectadores, un éxito que se repetirá este verano dada la positiva respuesta del público, que ha agotado los diferentes tipos de abono para disfrutar de un cartel que reúne a cerca de una veintena de los artistas más reconocidos de la música española y que tiene una de sus jornadas al borde del ‘sold out’ y el resto de días con un número de entradas vendidas que ronda las 5.000.

Los asistentes podrán disfrutar de cuatro noches con los mejores cantantes y compositores de la escena musical, que han logrado situar sus discos entre los más vendidos, en un festival que se ha convertido en punto de encuentro y en una cita ineludible en los veranos musicales de Cantabria, que ahora se refuerza con esta oferta complementaria de la mano del Ayuntamiento de Torrelavega.

También, con el objetivo de atraer al público de otras localidades de Cantabria y que todos ellos puedan acudir a Torrelavega con seguridad, sin preocuparse por el tráfico o el aparcamiento, Música en Grande 2023 cuenta con un servicio de transporte específico para los asistentes a un precio reducido para el billete de ida y vuelta y con tres rutas por una decena de municipios. Los billetes están a la venta en la página www.musicaengrande.es/autobuses.

El festival Música en Grande está organizado por Mouro Producciones y producido por 20 Años de Música, además de contar con el apoyo de instituciones como el Ayuntamiento de Torrelavega y la Consejería de Turismo, Innovación, Transporte y Comercio del Gobierno de Cantabria a través de la sociedad pública Cantur y el patrocinio de empresas privadas como Guppy, Negrita, Parte Automóviles Volkswagen, Heineken Silver, Alsa o Mimoondo.