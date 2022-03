La oposición exige al Ayuntamiento de Santander recuperar la titularidad del Castillo de Corbanera mediante compra o expropiación

La titularidad privada del Castillo de Corbanera por la inacción de las instituciones ante el hecho consumado de estar ocupado por particulares durante décadas ha llevado a la oposición en el Ayuntamiento de Santander a pedir explicaciones al Partido Popular, exigir responsabilidades y demandar la recuperación de la titularidad pública de la fortaleza mediante la compra o la expropiación.

El Partido Socialista echa la culpa al actual equipo de gobierno y a los anteriores -el Ayuntamiento de Santander ha estado gobernado por el mismo partido desde la Transición- de la pérdida de la titularidad pública y exige depurar responsabilidades y que los propietarios asuman la conservación de este inmueble incluido en la lista roja de patrimonio y lo abran a las visitas al público.

El Gobierno de Cantabria declaró Bien de Interés Cultural (BIC) el Castillo de Corbanera en 2012 y le exigió al Ayuntamiento de Santander que se encargara de su mantenimiento, pero el Consistorio no solo no se dio por aludido, sino que dijo no tener claro si era de su propiedad, aunque la fábrica de la fortaleza se pagó con dinero municipal en el último tercio del siglo XIX. Como la oposición le demandaba insistentemente una actuación, dado que el Castillo estaba ocupado por particulares, con un chalet y un cobertizo construidos dentro, el Consistorio encargó a la Universidad de Cantabria un informe sobre la propiedad. Dicho informe, entregado hace días, concluye que los propietarios son los que lo han ocupado durante generaciones dado que lo han hecho ante la pasividad institucional.

La titularidad privada es asumida por usucapión, que convierte en dueño a quien ocupa un bien de forma '“pacífica” durante 30 años al menos. El Ayuntamiento, con el parecer conforme de sus jurídicos, ha asumido esta conclusión y es el que pide ahora al Gobierno de Cantabria que asuma la conservación como BIC que es. El Gobierno de Cantabria aún no se ha pronunciado sobre esta petición ni sobre la situación generada en sí.

Quien sí lo ha hecho ha sido el portavoz municipal socialista, Daniel Fernández, quien ha culpado al Partido Popular por la pérdida de la titularidad pública del Castillo y ha atribuido a los sucesivos gobiernos de la derecha en Santander tanto la pérdida como el deterioro por “mirar durante décadas hacia otro lado”. Fernández ha explicado que el Grupo Socialista analiza el informe, que apunta que “al no reclamar el Ayuntamiento la propiedad a los ocupantes del Castillo se habría perdido la titularidad municipal”.

“Es una usurpación, consentida por los sucesivos gobiernos de la derecha en Santander, de una pieza destacada de la historia y del patrimonio municipal, que está en la lista roja de los monumentos amenazados por su abandono y falta de conservación”, ha denunciado.

El PSOE pedirá al PP “que se depuren responsabilidades por no reclamar durante décadas un bien público ocupado” y “que se implique en las soluciones porque ha sido el abandono municipal el que ha provocado un problema de conservación del patrimonio”. En este sentido, ha argumentado que si el Ayuntamiento se desentiende de la propiedad del Castillo, la aplicación de la Ley de Patrimonio obliga a los propietarios a su rehabilitación, conservación y apertura para que pueda ser visitado. “El PP no puede lavarse las manos de las situaciones que provoca su inacción en el municipio de Santander”.

PRC

El portavoz regionalista en Santander, José María Fuentes-Pila, ha valorado lo ocurrido como producto “de una dejadez extrema” y ha exigido la recuperación de la titularidad pública, arbitrándose las fórmulas jurídicas que se consideren. “Que en 30 años las administraciones, y sobre todo el Ayuntamiento de Santander, no hayan tenido como prioridad el registro de ese bien es lamentable. Las administraciones tienen que hacer todo lo posible para recuperarlo, buscando las fórmulas adecuadas jurídicamente. Es un bien de todos los santanderinos”, ha dicho.

Los regionalistas no están de acuerdo en que el Gobierno de Cantabria tenga que hacerse con la conservación, sino la propiedad privada. También propone que, tras la recuperación de la titularidad, se convierta en museo. “Es necesario saber cuáles son las intenciones sobre este bien cultural tanto por parte del Ayuntamiento como del Gobierno y luego buscar la fórmula jurídica adecuada [para recuperarlo] porque es de interés al tratarse de parte de la historia de la ciudad”, ha concluido Fuentes-Pila.

Unidas por Santander

Para el portavoz de Unidas por Santander, Miguel Saro, lo que ha ocurrido es “reflejo del desinterés por el patrimonio histórico arquitectónico del gobierno histórico de Santander, ocupado por el mismo color político desde hace más de 80 años. Efectivamente, los ocupantes actuales han venido actuando como dueños durante al menos 60 años ante la impasible y bovina mirada de los múltiples alcaldes y alcaldesas de la ciudad, cuya atención solo parece haberse excitado ante edificaciones históricas ante oportunidades de generación de plusvalías urbanísticas”, ha dicho.

Saro considera que este solo es un caso más de abandono de patrimonio. “No es único ni excepcional, dado que existen aún resto de fortificaciones de la edad contemporánea absolutamente abandonadas en nuestra ciudad como la Batería de Cabo Menor, pero casi resulta mejor que nuestros gobernantes no se fijen en estos restos pues puede ocurrir que, como en la batería de San Pedro del Mar en la Maruca, entierren estos bajo una capa de hormigón”, ha concluido el portavoz.

Vox

Guillermo Pérez-Cosío, concejal de Vox, considera que el Castillo ha de volver a lo público mediante un acuerdo amistoso de compra a los actuales moradores. “Los resultados [del informe] son muy decepcionantes para los intereses municipales ya que los profesores de la Universidad de Cantabria concluyen que pudiera tratarse de un bien actualmente de titularidad privada adquirida por usucapión. Aunque parezca un contrasentido, visto el abandono que nos ha conducido a lo anterior, creo que solo su titularidad pública garantizaría una adecuada conservación y protección del edificio”, ha asegurado. En caso de no ser posible un acuerdo amistoso, el partido de extrema derecha sería partidario de recurrir a la fórmula expropiatoria, al igual que se hizo con las murallas de Ávila.

Descripción de la fortaleza

El Castillo de la Corbanera data de la tercera guerra carlista y fue construido dentro de la línea defensiva de Santander. Es un muro circular con un diámetro de 50 metros, un metro de espesor y seis metros de altura, fabricado en mampostería aparejada con mortero. Según la ficha hecha por Hispania Nostra, la fortaleza tiene escaleras de caracol en su interior por las que se accedía al adarve aspillerado para la fusilería, construido de estructura de madera que volaba hacia el interior formando un sotechado que servía de resguardo a la tropa. En el centro del patio se levanta una torre troncocónica de 14 metros de diámetro y muro de dos metros de espesor, usada como polvorín y cuartel, en cuya terraza se colocaban una o dos piezas de artillería.

Actualmente el edificio está en un estado deplorable, cerrado al público y con dos edficaciones construidas en un su interior: una residencia y un cobertizo.