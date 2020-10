El PSOE quiere que comparezcan Santiago Díaz y Jaime Serrano en la comisión de investigación sobre basuras aún no aprobada

Los presidentes del Grupo Sadisa y de Nec Ibérica, Santiago Díaz y Jaime Serrano, respectivamente, comparecerán en la comisión de investigación sobre la contrata de basuras que ha solicitado al PSOE y cuya creación se debatirá, aprobará o rechazará, en el pleno del Ayuntamiento de Santander. Díaz es llamado en calidad del presidente del Grupo Sadisa, del que dependen las empresas contratistas del Servicio de Recogida de Residuos y Limpieza Viaria (Ascán-Geaser), mientras que Nec fue proveedor para asesorar la puesta en marcha de la plataforma de control del servicio, una de las condiciones de la adjudicación.

Igual dice que control de los servicios es político pero los técnicos deben iniciar los expedientes

De manera paralela, los socialistas quieren que comparezcan personas que, al tiempo que ostentaban cargos en el Ayuntamiento de Santander, habían tenido o tienen vinculación con estas empresas: Íñigo de la Serna, quien fue alcalde en 2013, cuando se adjudicó la concesión y actualmente es asesor de NEC; César Díaz, actual concejal de Fomento y exgerente de Geaser; José Ignacio Quirós, exconcejal y exempleado de Ascán y miembro de la comisión de valoración de la adjudicación, junto a José Antonio Teixeira, exdirector general de Innovación, y Antonio Gutiérrez, exjefe del Servicio de Vialidad; y José Antonio Gómez, exempleado de Ascán y actual gerente de la empresa de vivienda municipal SVS.

Asimismo, se llamaría a comparecer al jefe del Servicio de Ingeniería municipal, quien no colaboró con la Intervención General del Ayuntamiento para facilitar datos para elaborar el informe de control económico y financiero; la alcaldesa Gema Igual, las exconcejalas de Medio Ambiente y Economía, María Tejerina y Ana González Pescador, respectivamente; y la actual directora general de Medio Ambiente, Belén Domínguez.

Entre quienes no han sido incluidos en la lista de comparecencias son los representantes de las empresas externas llamadas a controlar la plataforma de datos y por lo tanto la ejecución del servicio, la Fundación Leonardo Torres Quevedo y WSP Spain-Apia XXI. En el informe de Intervención, que ha prendido la mecha política, se indica que estas empresas no pudieron ejercer su labor controladora por la deficiencia de datos y el mal funcionamiento de la plataforma, así como su no conexión a Smart City. Tanto la Fundación como WSP Spain tenían adjudicado el control por 100.000 euros anuales, aproximadamente.

Según ha indicado el portavoz socialista, Daniel Fernández, la lista puede incrementarse en el futuro, aunque todavía no ha sido constituida oficialmente ninguna comisión y es difícil que se constituya ya que el PSOE a día de hoy solo tendría el apoyo de UxS. El PRC, que tendría la posibilidad de que el citado órgano de control excepcional saliera adelante, es más partidario de una comisión de seguimiento, por lo que puede abstenerse o votar en contra.

Relación de comparecientes

Iñigo Joaquín de la Serna Hernáiz, ex Alcalde del PP (2007-2016) y ex Concejal de Medio Ambiente del PP (2003-2007), asesor de NEC Ibérica, S.L.

Gema Igual Ortiz, alcaldesa del PP (2016- actualidad), en el Ayto. de Santander.

César Díaz Díaz, concejal del PP (2007-actualidad), en el Ayto. de Santander, presidente de la Sociedad Vivienda y Suelo, y ex gerente del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria del grupo empresarial Sadisa.

Ana María González Pescador, exconcejala de Economía y Hacienda del PP (2007-2019), en el Ayto. de Santander.

María Tejerina Puente, exconcejala de Medio Ambiente del PP (2011-2015), en el Ayto. de Santander.

José Ignacio Quirós García-Marina, exempleado y apoderado de SADISA, director general de Infraestructuras nombrado por el PP (2008- 2015) y exconcejal de Medio Ambiente del PP (2015-2019), en el Ayto. de Santander. Miembro la Comisión de Expertos que evalúo los criterios subjetivos de las ofertas presentas.

José Antonio Texeira Vitienes, ex Director General de Innovación nombrado por el PP (2011-2016), en el Ayto. de Santander. Miembro de la Comisión de Expertos que evalúo los criterios subjetivos de las ofertas presentadas.

Antonio Gutiérrez Martínez-Conde, jefe de Servicio Municipal de Vialidad del Ayto. de Santander. Miembro de la Comisión de Expertos que evalúo los criterios subjetivos de las ofertas presentadas.

Belén Domínguez Fernández-Viña, directora general de Medio Ambiente nombrada por el PP (2006-actualidad), en el Ayto. de Santander.

Jefe del Servicio de Ingeniería del Ayto. de Santander, citado en el informe de Intervención cuya identidad no se facilita.

José Antonio Gómez Izaguirre, exempleado del Grupo Sadisa y gerente de la Sociedad Vivienda y Suelo de Santander.

Santiago Díaz Díaz, presidente del grupo empresarial Sadisa.

Jaime Serrano, presidente de la empresa NEC Ibérica, SL.

Razones del PSOE

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Santander ha registrado seis solicitudes de documentación que, según denuncia, el equipo de Gobierno PP-Cs "oculta" a la oposición. Una información que el PSOE considera "clave" para la Comisión de Investigación sobre el contrato de la recogida de basuras y limpieza viaria, y que ha solicitado en aplicación de la Ley de Transparencia para "atajar las tretas y dilaciones habituales del PP" en la entrega de estos informes.

Entre esos documentos que faltan estarían el informe provisional de control financiero entregado por el Interventor General o los 21 expedientes sancionadores a la empresa adjudicataria iniciados el día después de las últimas elecciones municipales (27 de mayo de 2019). Asimismo, los socialistas piden la auditoría ambiental EMAS contratada por la empresa adjudicataria Ascan-Geaser en la que se refleja la situación de "abandono" de las playas (29 de junio de 2019) que "puso en riesgo acreditaciones de calidad", así como la facturación y pago por el Ayuntamiento a la empresa por conceptos no ejecutados.

Además, el PSOE ha solicitado justificantes del día y la hora del registro de las ofertas presentadas por las empresas participantes en la licitación (año 2012), que "no están en la plataforma de licitación". Se presentaron Cespa, SA; FCC Construcciones, SA; UTE Valoriza Sacyr; UTE Urbaser Oxytal Depuram y UTE Ascán-Geaser.

Según el portavoz socialista, los partidos de la oposición tan solo ha recibido el informe definitivo del Interventor, así como dos informes "políticos" de la directora general de Medio Ambiente y las más de 4.000 reclamaciones, quejas e incidencias presentadas por los vecinos de Santander desde el año 2013 por las deficiencias e incumplimientos en el servicio de basuras.

Los socialistas ya denunciaron cuando instaron a la reprobación de los dos últimos equipos de Gobierno del PP (2011-2019) que el "desastre" en el contrato de las basuras se inicia con el pliego de condiciones, que redujo un 10% el precio del servicio, y sigue con la adjudicación a Ascán-Geaser con una baja añadida de otro 10%.

Los socialistas quieren saber si hubo "acuerdos verbales al margen del contrato", dadas las relaciones "demostradas" entre el PP y las empresas en el Ayuntamiento de Santander. En este sentido, ha señalado que el exconcejal de Medio Ambiente, Ignacio Quirós, está "en el centro de la trama de las basuras" ya que como director general de Infraestructuras (2008-2015) formó parte del comité de expertos que evaluó los criterios subjetivos del "superconcurso", después de haber sido empleado de la empresa que resultó adjudicataria.

También, en aquel comité de expertos, figuró el exdirector de Innovación, José Antonio Teixeira Vitienes, "fichado" por el exalcalde Iñigo de la Serna, y que "dimitió en 2016 por motivos que se desconocen". Por eso el PSOE ha solicitado también "todos los informes" emitidos por Texeira Vitienes relacionados con el contrato de recogida de basuras vigente.

Añade que el propio De la Serna, que cuando cesó en el Ministerio de Fomento "fichó" por NEC, la adjudicataria de Smart City en Santander, que como subraya el Interventor "se embolsó" un millón de euros asesorando a Ascán-Geaser en la plataforma tecnológica que "no funciona e incomprensiblemente no se conectó a la propia Smart City".

Por otra parte, señala que Quirós supervisó obras de la rama de construcción de la concesionaria de las basuras, una empresa de la que fue apoderado de forma simultánea a su cargo de director general en el Ayuntamiento, como la pasarela de la Peña del Cuervo o las nuevas cocheras del TUS, ya como concejal de Movilidad y Medio Ambiente (2015-2019).

El PSOE afirma que en esta etapa, al igual que su predecesora en Medio Ambiente, María Tejerina, "conformó, es decir, validó facturas que no se correspondían con los servicios prestados, sin que fueran los responsables del contrato de basuras, como subraya en su informe el Interventor".

Quirós es en la actualidad consejero del PP en la Sociedad Vivienda y Suelo (SVS), por lo que el PSOE considera que "no puede seguir un minuto más vinculado al Ayuntamiento". La SVS, que "también ha adjudicado todos estos años promociones de vivienda a la rama de construcción de la empresa de las basuras", está presidida por el concejal de Obras, César Díaz (PP), que previamente fue gerente del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria de Geaser (parte de la actual UTE concesionaria).

"Lo de César Díaz nunca ha olido bien y ahora huele peor", abunda Fernández, porque además como concejal de Urbanismo gestionó "intereses de la misma empresa" reflejados en el PGOU de 2012 anulado por la Justicia, como la "operación San Martín", entre otros. El PSOE añade que además, el gerente de SVS es José Antonio Gómez Izaguirre, también exempleado de la empresa de las basuras.