Cantabria publica la convocatoria para contratación de desempleados con 52 millones de euros

La Consejería de Empleo y Políticas Sociales ha publicado hoy en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) la nueva convocatoria del programa de Corporaciones Locales para la contratación de personas desempleadas, dotada con 52 millones de euros, aportados por el Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN), y que tiene carácter plurianual, para los ejercicios 2022 y 2023.

Los ayuntamientos y mancomunidades tienen de plazo diez días hábiles para la presentación de solicitudes contados a partir del jueves, día 20 de enero.

Una de las novedades de esta Orden es el carácter plurianual de la convocatoria, por el que se ha optado, de acuerdo con la Federación de Municipios de Cantabria, para conseguir "la simplificación de la tramitación administrativa y mejorar la gestión", lo que facilitará el proceso de contratación de las personas desempleadas, tanto para la Administración como para las entidades locales, ha explicado la consejera Ana Belén Álvarez.

El programa de Corporaciones Locales está dirigido, con carácter prioritario, a lograr la inserción laboral de colectivos con especiales dificultades para acceder al mercado de trabajo, de modo que pretende hacer frente a la necesidad de las personas que carecen de un empleo para que puedan adquirir experiencia laboral.

En concreto, el Servicio Cántabro de Empleo reserva 26 millones de euros para financiar la contratación de personas desempleadas de larga duración, mientras que los 26 millones de euros restantes son para desempleados con carácter general.

Los contratos que se van a realizar a través de estas subvenciones tendrán una duración mínima de tres meses y una máxima de seis, y serán desarrollados en jornada laboral completa.

En cada solicitud podrán proponerse hasta ocho proyectos de los que la presente convocatoria establece como subvencionables.

Del total de proyectos, hasta cuatro deberán finalizar no más tarde del 30 de junio de 2023 y deberán suponer entre un 40 y un 60 por 100 del total de contrataciones a realizar con cargo a la presente convocatoria. El resto de proyectos deberán comenzar no antes del 1 de abril de 2023 y finalizar no más tarde del 30 de junio de 2024.

Los trámites de presentación de solicitudes y documentación, así como su subsanación y mejora, se realizará mediante firma y registro electrónico, a través de la aplicación informática CONVOCA, accesible desde la sede electrónica del Gobierno de Cantabria https://sede.cantabria.es/sede/ y desde la página Web del Servicio Cántabro de Empleo https://www.empleacantabria.es.