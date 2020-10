CCOO denuncia el ERTE "con trampa" de la empresa contratista para mantenimiento en el Ayuntamiento de Torrelavega

CCOO ha denunciado el ERTE propuesto por la empresa contratista para el mantenimiento y obras en el Ayuntamiento de Torrelavega, Saiz Bengochea, que a su juicio tiene "muchas trampas" e "incumple todos los parámetros legales".

El periodo de consultas sobre el ERTE, que propone reducir un 25% la jornada de los 13 trabajadores que forman la plantilla, ha finalizado sin acuerdo y el sindicato está estudiando con sus servicios jurídicos las posibles acciones y su recurso para que no salga adelante.

Así lo han dicho este viernes en rueda de prensa el secretario General de la Federación de Construcción y Servicios de CCOO en Cantabria, Jesús de Cos; el delegado de CCOO en Saiz Bengoechea, Jairo Quintanal; y el secretario de Acción Sindical de la Federación de Construcción y Servicios, Mariano Pérez, que ha participado en la negociación del ERTE.

Saiz Bengochea cuenta con un contrato de adjudicación directa con el Ayuntamiento de Torrelavega, a quien dedica prácticamente toda su actividad, que supera los 400.000 euros anuales. Este importe es variable en función de la ampliación de servicios a prestar según las necesidades del Consistorio.

El sindicato asegura que los argumentos aportados por la empresa para justificar el ERTE "no hay por donde cogerlos". En concreto, explica que Saiz Bengochea alega pérdidas que según CCOO no son reales, ya que no ha disminuido el volumen de trabajo, además de que lo indica en base a un informe que hace referencia al periodo de 2011 a 2015 y no a los años posteriores.

Por ello, CCOO ha solicitado al Ayuntamiento documentación que certifique todos los trabajos y el personal contratado con la empresa en 2019 y 2020, con el fin de demostrar que "tienen el mismo trabajo" y no existen tales pérdidas.

Además, critica que se justifiquen parte de esas pérdidas haciendo referencia a la sentencia del Tribunal de lo Social nº 1 de Santander, que condenó a Saiz Bengochea al pago de más de 24.000 euros en concepto de pagas extras de junio y diciembre de 2018. "Eso no lo puede meter como pérdidas, eso lo tenía que haber pagado y no lo pagó", explica la organización.

Igualmente, señala que la empresa argumenta que tiene competencia y que eso "es mentira" porque tiene un contrato en exclusiva con el Consistorio torrelaveguense. Además, asegura que está subcontratando obras a una empresa creada por los hijos del propietario. "No puedes mandar a tus trabajadores al 25% de reducción de jornada cuando subcontratas obras a otra empresa", critica el sindicato.

En este sentido, la organización también lamenta que el contrato está caducado desde 2019 y debería salir de nuevo a licitación, pero el Ayuntamiento "da largas" por "intereses creados con la empresa, que sabemos positivamente que hace trabajos para personas del Ayuntamiento", han dicho los sindicalistas.

También se han referido al último convenio colectivo del sector, que incluye que el personal que trabaje en el Ayuntamiento pasará a ser subrogable en los siguientes contratos. Con el contrato actual de la empresa caducado desde 2019 y cerca de firmar el siguiente, Pérez ha denunciado que hay "muchas trampas y vamos a trabajar para buscarlas"

Por último, han opinado que la empresa "no ha actuado correctamente" y "no ha dado la cara en ningún momento", ya que ha enviado a las negociaciones a su abogado. Además, han lamentado que aproveche la coyuntura propiciada por el COVID-19, "cuando parece que vale todo", y haya propuesto este ERTE que no entienden que sea ahora y no durante la primera oleada.