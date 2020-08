Javier Fernández Soberón (El Astillero, 1989) ha superado el año de mandato al frente del Ayuntamiento de Astillero, en minoría y como único alcalde de Ciudadanos en Cantabria. Pero además, desde hace siete meses, este joven político con larga trayectoria en el PP ostenta otro cargo de responsabilidad añadido. Y es que la dirección nacional del partido naranja le nombró en enero portavoz autonómico tras la dimisión de Félix Álvarez por la polémica en torno al contrato de trabajo como asesor parlamentario del exdiputado Rubén Gómez. Desde entonces, las apariciones públicas de Soberón como portavoz de Cs en Cantabria han sido nulas, algo que atribuye a la labor "interna" ejercida durante estos meses y a que "prioriza" su trabajo en el Ayuntamiento. Así todo, sobre la nueva dirección nacional encabezada por Inés Arrimadas y sobre el giro al centro adoptado tras el Congreso nacional del que salió elegida, el regidor astillerense tiene una valoración positiva. "Ciudadanos no debería tener ningún tabú en pactar con el PSOE, con el PP o con cualquiera", manifiesta sobre el levantamiento del veto a los socialistas impuesto por el partido en la etapa de Albert Rivera.

Hace siete meses fue designado portavoz autonómico de Ciudadanos en Cantabria en sustitución de Félix Álvarez tras su dimisión. ¿Cómo se tomó el nombramiento? ¿Se lo esperaba?

Me hizo ilusión. Que el partido a nivel nacional te proponga para un cargo de responsabilidad como este es un espaldarazo al trabajo bien hecho a nivel local, tanto mío como de todo nuestro equipo, tras el gran resultado de las elecciones municipales y por la buena trayectoria dentro del Ayuntamiento. Por eso estoy muy contento de que el partido apostase por nosotros.

Antes de septiembre, la nueva Ejecutiva nacional elegirá nuevo líder. ¿Cree que será reelegido?

En ningún momento, ni antes ni ahora, yo he levantado el dedo para tener responsabilidad. Mi mensaje es el mismo que cuando Madrid me llamó para ser portavoz autonómico: "Astillero, Astillero y Astillero". Entiende que ser alcalde de uno de los municipios más importantes de Cantabria requiere de mucho esfuerzo y trabajo, y eso a mí personalmente me apasiona y lo hago encantado. La experiencia como alcalde la quiero vivir al máximo y quiero dar lo mejor de mí, al igual que el resto de mis compañeros, para mejorar la vida de los vecinos. Pero, evidentemente, estoy a disposición de mi partido para colaborar en todo lo que nos pidan.

¿Pero le interesaría continuar en el cargo?

Insisto, mi prioridad absoluta a día de hoy es mi municipio.

Hablando de la nueva dirección nacional, ¿qué opina de la elección de Inés Arrimadas y de su trabajo al frente del partido estos meses?

Me parece muy correcta, en el sentido de que, en mi opinión, si Ciudadanos conquistó a los españoles meses atrás, sobre todo en las anteriores elecciones nacionales, fue por un mensaje centrado y basado en la ideología del sentido común. Y ese proyecto nuevo e ilusionante que está ahora liderando Inés refleja una forma diferente de hacer las cosas, en el sentido de que pueden compaginarse detalles de la izquierda y detalles de la derecha. Y es que ni unos son tan buenos ni otros son tan malos: en el equilibrio está la clave. Creo que Ciudadanos representa ese equilibrio entre lo mejor que tienen unos y otros.

Precisamente sobre lo que comenta de compaginar izquierda y derecha, durante la etapa de Albert Rivera, Ciudadanos vetó al PSOE, ¿cree positivo el giro que ha adoptado el partido y su acercamiento a nivel nacional a los socialistas, apoyando ciertas medidas durante el estado de alarma?

Totalmente. Como te decía, el gran éxito de Ciudadanos es convertirse en un partido de centro, porque es un espacio que estaba desocupado en nuestro país, y mucha gente lo que necesita es sentirse identificada no con ideologías, sino con el sentido común. Hay momentos en los que habrá que apostar hacia una tendencia y momentos hacia otra, pero lo más importante es conseguir sacar adelante proyectos, lo ideal para nuestros vecinos, o en este caso para los españoles. Y creo que ese trabajo que se está haciendo a nivel nacional es positivo y más aún en estos momentos tan delicados en los que el enemigo común es la pandemia. Dejar a un lado todo lo que nos separa y trabajar en lo que nos une me parece una decisión muy acertada.

¿Y respecto a los presupuestos? ¿Ve viable pactar con el Gobierno las próximas cuentas?

Se me escapa un poco, es una pregunta más dirigida a Madrid, pero evidentemente, si es bueno para los españoles y se consiguen detalles que son interesantes para todos, no deberíamos tener ningún tabú de poder pactar con el PSOE, con el PP o con cualquiera.

¿Ese levantamiento del veto al PSOE a nivel nacional puede extrapolarse a los pactos autonómicos o municipales?

Cada situación es muy particular. El gran éxito en este asunto estaría reflejado en tratar cada caso de manera particular. No es lo mismo lo que pueda ocurrir en el municipio X con la región Y con el país Z. A lo que voy es que creo que se debe trabajar con proyectos y no con qué hacer con cada partido en cada zona, sino qué queremos hacer en cada zona y quién se suma a ese proyecto.

Y en Cantabria, Ciudadanos ha tendido la mano varias veces al Ejecutivo autonómico. ¿Cómo valora el posicionamiento llevado a cabo por el partido durante la pandemia?

Al igual que a nivel nacional. Estamos en la situación más delicada que ha vivido España en los últimos años. Esta crisis sanitaria, económica y social quedará escrita en los libros de historia y ojalá no la volvamos a ver en muchísimo tiempo. Tenemos que ser serios y demostrar que somos personas con una gran responsabilidad, insisto, dejando a un lado lo que nos separa y trabajando por lo que nos une. En ese sentido, tender la mano a cualquier gobierno o trabajar de manera conjunta me parece siempre una gran decisión.

Así todo, pese a que durante estos meses usted ha sido el portavoz autonómico, la cara visible del Ciudadanos en Cantabria ha seguido siendo su portavoz parlamentario, Félix Álvarez, como si siguiera siendo el portavoz autonómico. ¿Qué explicación le da a sus escasas o nulas apariciones o comunicados como líder de la formación?

En este caso, Félix lo que ha hecho es liderar mensajes que se trasladaban o se trataban en el Parlamento autonómico. Ese ha sido su trabajo. Nosotros, nos hemos dedicado al ámbito interno. Piensa que ha habido un Congreso nacional que, como todo congreso, genera momentos de incertidumbre y, quizá, como te digo, hayamos hecho una tarea más enfocada a nivel interno que externo. Compaginábamos la tarea interna del partido con el Ayuntamiento, que para nosotros es la gran prioridad.

¿Cómo es su relación con Félix Álvarez?

Igual que con cualquier otro compañero del partido, excelente.

¿Considera justificada su dimisión tras haber ocultado el contrato laboral como asesor parlamentario del exdiputado Rubén Gómez?

Eso ha pasado hace mucho y prefiero no opinar de ello.

Otra de las figuras con peso político en Ciudadanos Cantabria es el portavoz municipal en el Ayuntamiento de Santander, Javier Ceruti. ¿Le ve con opciones a liderar el partido?

Lo bueno que tiene Ciudadanos es que cuenta con un gran número de nombres propios para poder no solo adoptar responsabilidades internas orgánicas dentro del partido, sino también administraciones públicas. Cualquier compañero puede desempeñar la tarea de la mejor manera posible y estoy seguro de que Madrid decidirá a la persona que mejor lo pueda llevar a cabo.

A nivel municipal, ¿por qué Astillero no es capaz de sacar adelante unos presupuestos?

El Ayuntamiento de Astillero lleva sin presupuestos desde el año 2016. En los años 2017 y 2018 contaba con una mayoría absoluta para poder sacarlos adelante y no se realizaron, en 2019 el gobierno se quedó en minoría y no se hicieron, y en este 2020 no hemos contado con un interventor municipal, que es fundamental para poder sacar adelante cualquier presupuesto. A día de hoy ya contamos, desde hace unas semanas, con una interventora municipal a jornada completa en el Ayuntamiento y venimos trabajando desde entonces en el diseño de este nuevo presupuesto, fundamental, insisto, para hacer unos deberes que desde el año 2016 no están hechos. Es evidente que la situación del 16 con la del 20 no tiene nada que ver, y nada tendrá que ver con la del 21, así que toca trabajar en ese futuro y esa sin duda alguna es una de nuestras prioridades.

El hecho de que no haya habido cuentas hasta ahora que, como dice, se está trabajando en ellas, ¿ha podido paralizar el municipio?

Lo que ha paralizado por encima de todo ha sido la situación económica del Ayuntamiento, que es muy delicada. Pero tal y como hemos repetido hasta la saciedad, en política a falta de dinero es importante tirar de imaginación. Ese es el mensaje más importante. En el municipio estamos despertando una ilusión porque estamos haciendo cosas diferentes basadas en el detalle y, sobre todo, buscando mejorar la vida de nuestros vecinos. Nos ha tocado lidiar con uno de los momentos más delicados, como hablábamos antes, por la pandemia, hemos tenido que gestionar esta crisis y lo hemos hecho de manera muy valiente y liderando muchas actuaciones a nivel regional en otros municipios. Sin duda alguna lo que ahora toca es apoyar a las familias y facilitar el trabajo a los negocios. En definitiva, trabajar para no hundirnos. Este tren ha arrancado y hemos empezado a coger velocidad, y estoy seguro de que el año que viene va a ser muy positivo para el Ayuntamiento, ya que muchos proyectos en los que estamos trabajando y que están todavía escondidos muy pronto verán la luz.

Precisamente sobre la situación económica, los grupos de la oposición le acusan de falta de transparencia en este ámbito y que desconocen la liquidación de las cuentas de 2019.

Las cuentas del año 2019 nos las conoce ni la oposición ni el equipo de gobierno. Como te decía, durante más de la mitad de 2019 no tuvimos un interventor a jornada completa, por lo que no pudo llevar a cabo la liquidación. Esperamos, probablemente, la semana que viene tener el resultado, así me lo ha hecho saber la interventora municipal, y en cuanto lo tengamos daremos cuenta de ello. Lo que sí nos han adelantado es que para nada va a ser positiva, porque la situación que se va a descubrir es que durante la primera mitad de 2019, antes de las elecciones, el dispendio económico fue extremadamente grande y, por lo que me han podido adelantar, esto va a obligar a ajustar el presupuesto y sus gastos durante varios años. Es decir, la fiesta de entonces tocará pagarla toda la legislatura.

Además, sobre la gestión de la pandemia, la oposición también critica que todavía no se han utilizado las donaciones efectuadas a la cuenta bancaria COVID para cuestiones de emergencia social. ¿Es así?

Desde el Ayuntamiento tenemos varias partidas económicas destinadas a carácter social que todavía no hemos agotado. Lo que hemos hecho para ayudar a las familias que han solicitado ayuda, peticiones que se han multiplicado por dos. Hemos tenido que afrontar esa situación con nuestro esfuerzo propio y municipal. Se nos ocurrió crear un número de cuenta en el que cualquier vecino o empresa llevase a cabo donaciones para destinarlas a carácter social del Ayuntamiento. Hasta hace bien poco hemos estado sumando aportaciones económicas y hace unos días hemos mantenido una reunión con todos los grupos políticos para decidir el destino de esos recursos. Llegamos al acuerdo de sumarlo todo a una partida concreta de servicios sociales y esa es la tarea que se va a llevar a cabo. Piensa que cuando no hay donde rascar toca inventar y esa es a veces la triste tarea de la oposición. Nosotros estaríamos encantados de recibir continuamente propuestas, pero hay grupos que prefieren trabajar la oposición de otra manera.

¿Teme una moción de censura o se ve capaz de aguantar toda una legislatura en minoría?

Lo único que temo es la situación económica y de crisis que puedan sufrir nuestros vecinos. Todo el equipo que formamos el gobierno nos metimos en política para colaborar y mejorar nuestro pueblo, y todos tenemos un trabajo ajeno a la política. Lo único que queremos es poder dedicar todo nuestro esfuerzo a mejorar la vida de nuestros vecinos, por lo que no podemos estar viviendo en el miedo a una moción de censura, sino en lo que verdaderamente nos preocupa, que es lo que pueda ocurrir con el futuro de nuestro pueblo.

Hablando de ese equipo que conforma el gobierno, hasta hace poco ha contado como asesora con María Antonia Cortabitarte, exdiputada del PP en la etapa de Ignacio Diego. Además, durante su pasado en el PP fue muy cercano al expresidente, que fue alcalde de Astillero durante muchos años. ¿Qué influencia tiene sobre usted?

Nacho, por encima de todo, es un gran amigo mío. Yo soy una persona a la que le gusta tirar de teléfono y en esta vida siempre me enseñaron que hay que tener o buenas ideas o copiar lo que funciona. Y como con otros grandes amigos, no solo compañeros del PP, sino de cualquier otro partido, tanto a Nacho, como a antiguos concejales del Ayuntamiento de Astillero, a diputados, a alcaldes de otros municipios que hoy son independientes o como a alcaldes que hoy son muy importantes en la región, los llamo, porque no se me caen los anillos nunca en llamar a compañeros, para preguntar y comentar ideas o experiencias para aplicarlas en nuestro municipio e intentar mejorar la calidad de vida de sus vecinos.