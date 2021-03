La Policía Local de Santander denuncia a 19 jóvenes que participaban en una fiesta en una vivienda

La Policía Local de Santander ha denunciado a l9 jóvenes que estaban en una fiesta en una vivienda de General Dávila el pasado sábado, a las 00.00 horas, algunos de los cuales salieron huyendo al tejado y otros rompieron los retrovisores de coches que estaban aparcados tras ser desalojados.

Los agentes acudieron a este ático a petición de los vecinos, que se quejaban por ruidos. Solicitaron al responsable de la vivienda que la desalojara y varios jóvenes la abandonan voluntariamente, mientras otros se negaron.

Con el consentimiento del propietario y padre del responsable, los agentes accedieron a la vivienda para desalojar a los jóvenes que no querían salir. Entonces vieron cómo varios de ellos accedían desde el tejado a la terraza del salón y se escondían por las distintas dependencias.

Un chico de 19 años empezó a correr hacia la terraza, acometiendo a uno de los agentes que se encontraba allí comprobando que no quedaba nadie en el tejado. Se inició un forcejeo que terminó con su detención.

Se hizo un recuento de los jóvenes que se encontraban en la fiesta, un total de 16, y al ver que faltaban tres, los policías solicitaron a los bomberos que acudiesen a la vivienda para colaborar en la búsqueda. Dos de ellos fueron localizados en el tejado y otro en una habitación a la que accedió a través de una claraboya.

Poco después se recibió la llamada de un taxista informando que dos de los jóvenes que han salido de esa dirección estaban rompiendo los retrovisores de varios vehículos en la calle Sojo y Lomba, por lo que la dotación policial, con la colaboración de los Bomberos que se encontraban en el tejado, les localizaron cuando intentaban huir, iniciándose un forcejeo que culminó con su detención, la de un joven de 19 años y un menor de 17.

Se han instruido diligencias judiciales por tres supuestos delitos contra el orden público y se han puesto los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Menores y de la madre del menor, quien se hizo cargo de él.

Todos los participantes en la fiesta fueron denunciados por las molestias ocasionadas por la celebración de la fiesta y por incumplir la normativa sanitaria vigente en cuanto a la reunión de más de seis personas y el toque de queda.

Por otro lado, durante el pasado fin de semana se ha denunciado a 126 personas por incumplimientos relacionados con las medidas anticovid. En concreto, la Policía Local ha denunciado a 74 personas por no llevar la mascarilla obligatoria; a 49 por no respetar el toque de queda entre las 22.00 y las 6.00 horas; y a tres por no respetar las restricciones de movilidad entre comunidades.