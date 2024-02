Varios municipios cántabros guardan un minuto de silencio por las víctimas del incendio de Valencia

Varios municipios de Cantabria se han sumado este lunes a la invitación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y han guardado un minuto de silencio en solidaridad con las víctimas del incendio del edificio de Valencia, que se saldó con diez fallecidos y dejó sin vivienda a centenares de familias.

En concreto, el minuto de silencio en la Plaza del Ayuntamiento de Santander se ha llevado a cabo a las 12.00 horas y ha estado secundado por la alcaldesa, Gema Igual; miembros de la Corporación, la consejera de Presidencia, Isabel Urrurtia; así como por miembros del Cuerpo de Bomberos, y ha ido acompañado de aplausos y el grito 'Vivan los bomberos'.

En declaraciones a la prensa, Igual ha recordado a las diez personas fallecidas y a todas las personas que se han quedado sin casa; y ha trasladado el agradecimiento de la ciudadanía con los servicios que han estado a disposición de a tragedia, tanto los bomberos como todas las personas que han mostrado su solidaridad.

La regidora ha señalado que, tras el suceso, mandó un mensaje de apoyo a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá; y ha destacado la “rápida” reacción para poner viviendas a disposición de los vecinos afectados, cuya situación es “muy complicada”.

Cuestionada por el riesgo de que pueda suceder algo parecido en Santander, Igual ha hecho un llamamiento a la “prudencia” y ha recordado que hay un secreto de sumario sobre las causas del incendio, que se podrán analizar cuando se conozcan para “no alarmar a los vecinos”.

No obstante, ha opinado que “nadie está libre de que pueda suceder un incendio”, por lo que cree que a día de hoy lo que hay que tener es un servicio de extinción con todos los servicios materiales y humanos. “Hoy lo que tenemos en Santander y en Cantabria es un buen cuerpo de bomberos y de servicios de emergencia que están totalmente preparados para que puedan tener que actuar”, ha dicho la alcaldesa, que ha indicado que en el caso de que tengan que salir para atender una emergencia “nos sentimos seguros”.

Asimismo, a preguntas de la prensa sobre si existe en Cantabria algún tipo de registro sobre los materiales que se utilizan a la hora de revestir fachadas, Igual ha señalado que los proyectos están visados por el Colegio de Aparejadores y los proyectos de construcción, elaborados por arquitecto o un ingeniero, están visados y tienen un código de edificación. No obstante, ha reiterado que cree que “no es momento de hablar de qué es lo que ha podido pasar” y no van a “especular con algo que no tenemos la certeza”.

Cantabria, a disposición del Ayuntamiento de Valencia

Por su parte, Urrutia se ha sumado a las palabras de condolencia de la alcaldesa y ha apuntado que “todos estamos todos de luto” y “en una situación de shock” porque lo vivido en Valencia “puede haber sucedido en cualquier sitio”. En cuanto a las personas que se han quedado sin un hogar en el que vivir y han perdido todo, ha puesto en valor la “rápida” la respuesta de las administraciones.

Ha indicado que desde el Ejecutivo autonómico se pusieron en contacto el mismo viernes con su homóloga de Valencia para trasladar su disposición ante “cualquier cosa que necesitaran, cualquier apoyo que necesitaran”, una vez ya extinguido el incendio. Respecto a las medidas adoptadas, Urrutia cree que “han sido ejemplares” y tanto el Gobierno y como el Ayuntamiento de Valencia “han sabido responder en tiempo y en forma, con lo cual hace que nos sintamos orgullosos de ello”.

Además de Santander, otros municipios como Torrelavega y Santa Cruz de Bezana han guardado hoy un minuto de silencio en solidaridad con el incendio en el barrio valenciano de Campanar del pasado jueves.