El nuevo consejero de Desarrollo Rural de Cantabria, señalado por sus deudas tributarias con la administración

El nuevo consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación de Cantabria, Pablo Palencia Garrido-Lestache (PP), nombrado este pasado viernes por la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), y que tomará posesión de manera oficial como miembro del próximo Ejecutivo autonómico la semana que viene, ha sido señalado por la oposición por sus deudas tributarias con la administración, ya que según denuncia el PSOE, existen hasta una decena de requerimientos públicos dirigidos a él en la última década por el impago de tributos locales en municipios como Santander o Santa Cruz de Bezana.

“No puede ocupar un espacio de responsabilidad en un Gobierno quien no ha cumplido con sus obligaciones ciudadanas con las instituciones de Cantabria”, ha señalado ante los medios el secretario general de los socialistas cántabros, Pablo Zuloaga (PSOE), que ha exigido “explicaciones urgentes” y una “respuesta clara” a la líder del Partido Popular ante lo que considera “un escándalo mayúsculo que evidencia una ruptura en el discurso que viene manteniendo María José Sáenz de Buruaga en los últimos días, hablando permanentemente de buen gobierno”.

“Haremos todas las gestiones que tengamos que hacer para aclarar esta cuestión”, ha avanzado Zuloaga en unas declaraciones previas al acto de presentación de las candidaturas del PSOE para las próximas elecciones generales del 23J, donde el dirigente socialista ha valorado los nombramientos realizados el viernes por la nueva presidenta de Cantabria. “Yo me pregunto, señora Sáenz de Buruaga, si buen gobierno es colocar como consejero a una persona que ha adeudado, no sabemos si adeuda, a los ayuntamientos de Cantabria”, ha aseverado.

Durante esta comparecencia, y posteriormente en un mensaje en sus redes sociales, Zuloaga ha mostrado una decena de citaciones de esta última década a nombre del nuevo consejero de Desarrollo Rural, Pablo Palencia (PP), para entregarle notificaciones con apremios por impago de tributos, nueve del Ayuntamiento de Santander y una del Consistorio de Santa Cruz de Bezana, publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).

“Lleva escasos minutos encontrar en Google las huellas de las deudas que este hombre ha tenido con las instituciones públicas de Cantabria”, ha reiterado Zuloaga, que no ha precisado ni las cantidades de estas deudas y desconoce si ya han sido saldadas o no, o si fueron contraídas por Pablo Palencia a título particular o como titular de alguna empresa. “Me preocupa porque pone en cuestión la legitimidad de las instituciones de Cantabria y, en este caso, la gestión sobre la Consejería de Ganadería”, ha lamentado el líder del PSOE.

“Pasó una situación de dificultad”

A preguntas de elDiario.es, desde el Gobierno de Cantabria reconocen que “Pablo Palencia es un emprendedor y en un momento dado pasó una situación de dificultad, como miles de personas en España”. “Pero las acusaciones contra él son una difamación: actualmente está al corriente de pago de todos sus impuestos”, señalan esas mismas fuentes del nuevo Ejecutivo autonómico.

“Estas acusaciones sin comprobar demuestran la falta de empatía de Pablo Zuloaga con todas las personas emprendedoras, familias y empresarios que pasan por momentos de dificultad y aún así luchan por salir adelante y son un ejemplo de superación, esfuerzo y tenacidad”, aseguran fuentes cercanas a la presidenta de Cantabria, que también se ha pronunciado públicamente a través de su cuenta de Twitter.

Pablo Palencia viene del mundo real.

Es una persona trabajadora y honrada que ha arriesgado para emprender y ha pasado dificultades, como la mayoría de los ciudadanos.

Esas son las personas que yo quiero conmigo.

Baja del coche oficial y veras la realidad de los cántabros. https://t.co/AHc3ITOVvt — M.J Sáenz de Buruaga (@mjburuaga) 8 de julio de 2023

“Pablo Palencia viene del mundo real. Es una persona trabajadora y honrada que ha arriesgado para emprender y ha pasado dificultades, como la mayoría de los ciudadanos. Esas son las personas que yo quiero conmigo. Baja del coche oficial y veras la realidad de los cántabros”, ha respondido Buruaga al dirigente socialista que ha destapado estos impagos del nuevo consejero de Desarrollo Rural de Cantabria.

Tras esa respuesta de la presidenta, Zuloaga le ha contestado también con una publicación en sus redes sociales, en las que ha afirmado que él está “con los autónomos y profesionales que afrontan dificultades y asumen sus compromisos con Hacienda y las instituciones”. “Has nombrado a quien no cumple y por lo tanto no representa a la sociedad de Cantabria. Asume tu error y césale”, ha replicado el dirigente socialista.

Según la biografía oficial trasladada por el Gobierno de Cantabria, el nuevo consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, Pablo Palencia Garrido-Lestache, nació en Madrid en 1964 y es licenciado en Medicina Veterinaria y con formación de posgrado de varias universidades extranjeras. Desde 2012 es director ejecutivo de Ibérica AgroProyectos, entidad que desarrolla “actividades de planificación, diseño, gestión y ejecución de proyectos y servicios en el medio rural y agrario” y ha sido responsable del área económica de desarrollo rural de la Fundación Botín, donde coordinó proyectos de producción agroganadera en la comunidad autónoma.

