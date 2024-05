El PRC amenaza con expulsar a su edil en Rionansa si apoya la moción de censura y se convierte en tránsfuga

El Comité Comarcal del PRC en el Nansa ha realizado un llamamiento al concejal y hasta ahora miembro de la Junta de Gobierno de Rionansa, Miguel Ángel González, para que “reconsidere” su apoyo a la moción de censura presentada por el Partido Popular contra el alcalde, el socialista José Luis Herreros, y permita la continuidad del actual equipo de gobierno (PRC-PSOE) y el cumplimiento del pacto suscrito el año pasado con el PSOE, que contempla el ascenso del Partido Regionalista a la Alcaldía a partir de 2025.

En caso contrario, el PRC local solicitará al Comité Ejecutivo del PRC la apertura de un expediente disciplinario de expulsión, de acuerdo con el procedimiento establecido en los Estatutos del partido. “Esta moción de censura no tiene ninguna justificación y no beneficia a los vecinos de Rionansa, porque sólo responde a las ansias de poder del Partido Popular, por lo que esperamos que nuestro compañero entre en razón y no perpetre este atropello”.

Así lo ha asegurado este miércoles Sara Portilla, presidenta del Comité Comarcal que el martes celebró una reunión extraordinaria para analizar lo ocurrido en Rionansa, en la que participaron representantes de todos los municipios de la zona.

El Comité Comarcal acordó “sumar fuerzas” en defensa de la gobernabilidad de Rionansa y aplazó hasta después del Pleno convocado para votar la moción de censura, el próximo 22 de mayo, cualquier acción disciplinaria contra Miguel Ángel Gómez.

No obstante, Portilla ha adelantado que, en el caso de apoyar finalmente la moción, el hasta ahora concejal regionalista pasará a ser “un tránsfuga de libro” y la agrupación solicitará al Comité Ejecutivo del PRC el inicio de un expediente disciplinario de expulsión, de acuerdo con el procedimiento establecido en los Estatutos del partido.

“Nos dolería mucho tener que llegar a ese extremo, pero si la censura prospera con el voto de Miguel Ángel González no nos dejará otra opción”, ha recalcado en un comunicado.

En este sentido, ha confiado en que las peticiones de “su partido de toda la vida” tengan más peso en su decisión final que “cualquier presión o prebenda procedente del Partido Popular y de consejero de Fomento, Roberto Media, con quien al parecer ha mantenido algún encuentro”.

Finalmente, ha puesto en valor el trabajo realizado a lo largo de los años por el PRC en favor de San Sebastián de Garabandal, la Junta Vecinal presidida por este edil, quien -ha asegurado- “no puede hacer ni el más mínimo reproche al apoyo del partido, ya que las necesidades de este pueblo forman parte del acuerdo firmado con el PP para la aprobación de los presupuestos de Cantabria de 2024”.

El PRC regional ya llamó a la “reflexión” para evitar la moción de censura en Rionansa al considera que “solo responde al afán de poder del PP”, y apeló a la responsabilidad para mantener el acuerdo de gobierno firmado entre socialistas y regionalistas.

Mientras, el PP defiende la “autonomía municipal” para la moción de censura de Rionansa y PSOE le acusa de “antisistema” y de apoyarse en un “tránsfuga” del PRC para sacar a Herreros de la Alcaldía.