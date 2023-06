Quevedo actúa este sábado en Torrelavega con aforo completo

El cantante Quevedo actuará este sábado, día 10, en el complejo deportivo 'Óscar Freire' de Torrelavega junto a Al Safir, Bejo y el DJ Adrián Deerre, en un concierto con todas las entradas vendidas y que se incluye dentro de la programación musical del Año Jubilar Lebaniego.

Torrelavega cierra varias calles al tráfico por los conciertos de Manuel Carrasco y Quevedo

Quevedo, que presentará en Cantabria su primer disco, 'Donde quiero estar', compartirá escenario con otros artistas emergentes en la música urbana, en una noche para la que se han vendido todas las entradas disponibles a través de los canales oficiales de venta.

El joven cantante canario protagonizó el pasado verano la 'Session 52' del productor argentino Bizarrap, que lanzó su carrera de forma imparable. Pocos días después de su estreno, el tema 'Quédate' alcanzó el número 1 a nivel mundial en Spotify, convirtiéndose en el primer español en conseguirlo. En menos de un mes, la canción ya había superado los 120 millones de reproducciones en la plataforma y mantuvo el primer puesto a nivel mundial varias semanas.

'Quédate' se ha convertido desde su lanzamiento en una de las canciones más icónicas del canal de Bizarrap, con cerca de 430 millones de visualizaciones tan solo en YouTube, y ha permitido a Quevedo contar en su repertorio con un tema que se considera ya un himno cuando apenas suma 21 años y una incipiente carrera en el mundo de la música.

En los últimos meses, y continuando con el éxito de su sesión junto a Bizarrap, Quevedo lanzó 'Sin Señal', un single melódico de tintes tropicales, o con 'Vista al mar', un hit a medio camino entre el reggaetón clásico y las tendencias de nuevo cuño.

También ha colaborado con artistas como el puertorriqueño Myke Towers, la catalana Bad Gyal o Ed Sheeran, y en estos momentos tiene en marcha la gira con la que está presentando su primer disco.

'Donde quiero estar' es un viaje a través de las 16 canciones que componen el tracklist, de las cuales una docena son temas en solitario y cuatro son colaboraciones con artistas como Cruz Cafuné, Omar Montes o JC Reyes, además de la ya mencionada junto a su ídolo Myke Towers, titulada 'Playa del Inglés'.

En cuanto a Bejo, el también músico canario se dio a conocer hace más de una década junto Don Patricio y Uge, con los que formó el exitoso grupo Locoplaya. Su peculiar estilo, sus rimas atrevidas y su forma de rapear han sido valoradas al otro lado del océano, lo que le ha llevado a pisar los escenarios de Estados Unidos, México, Ecuador, Colombia, Chile o Argentina.

Por su parte, el madrileño Diego Izquierdo, conocido artísticamente como Al Safir, experimenta con un sonido atípico y ha conseguido situarse como una promesa del underground nacional.

La apertura de puertas del recinto tendrá lugar a partir de las 19 horas y el primer artista en saltar el escenario será Adrián Deerrea. A continuación, Al Safir tomará el relevo y el turno de Bejo será a las 22 horas. Cerrará la noche Quevedo, cuyo concierto está previsto a partir de las 00.00 horas.

El concierto está organizado por Mouro Producciones y cuenta con el apoyo de instituciones como la Consejería de Turismo del Gobierno de Cantabria a través de la empresa pública Cantur y el Ayuntamiento de Torrelavega, así como la colaboración de compañías privadas.

Únicamente serán válidas las entradas adquiridas en alguno de los canales oficiales de venta, en este caso la página web www.conciertosdecantabria.com, El Corte Inglés y la tienda Manuel Muñoz. No se podrá acceder al recinto con entradas adquiridas en puntos de venta no oficiales, ya que no se garantiza la validez de las mismas.

Dispositivo de seguridad

Dada la gran afluencia de asistentes y la respuesta del público, que han comprado las 12.000 entradas disponibles para el concierto, desde la organización se recomienda el acceso con suficiente antelación para evitar colas o retrasos. El tráfico se cortará a partir de las 18.30 horas en los alrededores. El acceso se realizará por el sur, desde la rotonda de Sniace.

También estarán disponibles una decena de parkings gratuitos, como La Carmencita, Pintor Varela, La Lechera, las piscinas municipales, Lucio Marcos (parking del Besaya), Decathlon, el Puente Blanco, la bolera Severino Prieto, el Mercado Nacional de Ganados, la Finca del Roble o Sierrallana.

Además, están a la venta billetes de autobús de ida y vuelta desde Santander, Bezana, Castro Urdiales, Laredo, Solares, Astillero y Maliaño a precios reducidos en la web www.conciertosdecantabria.com.