Me temo que con este Gobierno nos estamos acostumbrando a que nos den una de cal y otra de arena, una de progresismo, otra de conservadurismo, una de izquierdas, otra de medio centro derecha. Vamos a tener un poco de la bipolaridad del PSOE entre el neoliberalismo económico y el liberalismo social y otro poco de la bipolaridad de Unidas Podemos entre la socialdemocracia y la camiseta del Ché, entre la lealtad a los socios y el asalto a los cielos.

Esta semana sin ir más lejos, el Ministro de Fomento anunciaba la limitación temporal del precio del alquiler pero el Ministro de Interior decía que endurecerán las condiciones de asilo a los inmigrantes. Somos socialistas en casa, reaccionarios con los de fuera. El ejemplo más claro de la cal y la arena es Marlaska que ha explicado que quitará las cuchillas en las vallas fronterizas pero que subirá la altura de las alambradas. Puede ser mucho peor la caída que el corte.

Ya le ha dicho Unidas Podemos que eso no es lo acordado, pero de lo acordado no se acuerda el ministro. Tampoco se acuerda UP de que prometió banca pública, devolución del rescate bancario y derogación de la reforma laboral completa. Hasta el FMI ha reconocido que la reforma del PP ha normalizado la precariedad. Ahora la ministra de Trabajo, que tanto la atacó desde Izquierda Unida, se la tiene que tragar. Entiendo que no es fácil hacer más con 35 diputados y 4 ministerios, pero si uno traga todo el tiempo, se acaba atragantando.

Algunas de cal también llevan arena dentro. Por ejemplo, anuncian a bombo y platillo en febrero una tasa a las grandes digitales y financieras, pero no la pondrán en marcha hasta verano por miedo a las represalias de Estados Unidos. También presumen de querer desbloquear la renovación del Tribunal Supremo pero es para seguir repartiéndose la tarta de la Justicia sin acometer una profunda reforma que asegure la independencia judicial.

Lo mismo pasa con los medios públicos. Esta semana han sustituido por dedazo a Fernando Garea, director de EFE, nombrado de la misma forma, que ha dicho en su despedida: "Una agencia de noticias pública no es una agencia gubernamental". Antes los de Pedro Sánchez colocaron a una fiscal general del PSOE y renovaron al frente del CIS a un director también del partido. Aún estamos esperando que conviertan RTVE en una entidad independiente del Gobierno. Necesitamos que el Gobierno saque sus manos del Estado.

Mi mayor temor es que nos quedemos esperando las grandes conquistas como a Godot que no viene nunca. Estamos acostumbrados a que el PSOE nos dé gato por liebre porque es un partido reformista pero no transformador. Unidas Podemos puede caer en la trampa de conformarse con los avances coyunturales renunciando a los cambios estructurales. Que no se entierren bajo la cal porque acabarán comiendo tierra. Que no nos la den con queso.

