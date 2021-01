ASAJA pedirá la declaración de zona catastrófica para Toledo y evalúa los daños para solicitarla en Guadalajara

La Asociación de Jóvenes Agricultores (ASAJA) está llevando a cabo la evaluación de los daños que se han producido en el sector agropecuario de la región. Tras los primeros datos, ya se ha tomado la decisión se solicitar la declaración de zona catastrófica para Toledo mientras que para Guadalajara se están recabando todos los informes de daños para tomar la decisión cuanto antes.

Así, ASAJA de Toledo va a solicitar la declaración de zona catastrófica para la provincia por los daños que está ocasionando el temporal de nieve y hielo en el sector agrícola y ganadero toledano. Además, se va a pedir a los consistorios que apoyen a los productores con bajada de impuestos y la supresión de tasas como las licencias para la reconstrucción de las naves agrícolas y ganaderas que se hayan caído.

La asociación ha recordado que la provincia de Toledo está siendo una de las más afectadas de España, tanto por la nevada caída entre el jueves y el sábado, como por las heladas, con temperaturas mínimas que en los últimos seis días están batiendo las cifras históricas en muchos municipios, dificultando el deshielo y la recuperación de las producciones.

El olivar es el cultivo más perjudicado, sobre todo en las comarcas de Montes-Yébenes, Montes-Navahermosa, Mora, La Jara y muchos municipios de la Mancha. El peso de la nieve está tronchando las ramas de los olivos y el fruto se ha helado y se ha deshidratado, lo que, por sí solo, ya supondrá una merma en la producción. Pero, los olivareros temen que, además, la aceituna se caiga antes de poder entrar en las parcelas para su recogida.

No obstante, lo que más preocupa es el riesgo de que haya olivos que se terminen helando. En este caso, se tendrían que cortar por la cruz y esperar a que se regeneraran, pero no volverían a dar producción hasta pasados un mínimo de cuatro años. ASAJA Toledo recuerda que este supuesto no está cubierto por el seguro agrario en el caso de plantaciones ya asentadas, tan solo se contemplan indemnizaciones en plantones jóvenes.

El otro sector más perjudicado es el ganadero. La granjas extensivas tendrán que asumir mayores costes por la alimentación a base de piensos ante la falta de pastos, mientras que muchos ganaderos han tenido problemas de abastecimiento de pienso y, a día de hoy, sigue habiendo muchas dificultades para entrar en las explotaciones. A esto hay que añadir el hundimiento de establos y otras instalaciones, destrozando, en algunos casos, maquinaria y aperos, y en los más graves, ha atrapado al ganado dentro.

Daños en instalaciones, infraestructuras de regadío, siembras y frutos secos

El temporal también ha afectado al resto de producciones, como a plantaciones de frutos secos, con caída de ramas por el peso de la nieve.

Por otro lado, la persistencia del hielo podría perjudicar al cereal, aunque hasta dentro de un mes no se comprobará si las siembras se recuperan y siguen su proceso vegetativo.

En cuanto al viñedo, aunque el cultivo está en descanso vegetativo, las cepas en vaso podrían helarse como consecuencia de la prolongación en el tiempo de las bajas temperaturas.

Aparte de los daños en los cultivos, los agricultores y ganaderos estás sufriendo importantes pérdidas por la caída de naves, que están afectando, además, a animales, maquinaria, etc. En este sentido, ASAJA Toledo pide a los ayuntamientos que exoneren a los afectados de los impuestos y gravámenes municipales que tendrían que pagar para levantar nuevas instalaciones.

También se han visto dañadas las instalaciones eléctricas de fincas, con caída de postes de luz y se aconseja vaciar los circuitos de las infraestructuras de regadío para prevenir averías por heladas.

Guadalajara

Asimismo, la Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos (APAG), organización integrada en ASAJA, está recabando datos de los siniestros ocurridos a causa del temporal "Filomena", para unirlos a los del resto de provincias de Castilla-La Mancha y también a nivel nacional y poder realizar una valoración global de los daños a través de Asaja y de Cooperativas Agroalimentarias con el fin de solicitar ayudas por zonas catastrófica.

En las primeras evaluaciones APAG ha detectado daños en maíz, dónde sólo queda por cosechar un 5%, pero en lo que queda se espera al menos una pérdida segura del 10%; en cultivos hortícolas, la mayoría aún no se puede valorar ya que están cubiertos de nieve (repollos, coliflor, puerro...) y hay 400 toneladas de patata ecológica heladas en Alarilla.

En lo que respecta al olivar, no hay aceituna tirada, pero hay daños, ramas tronchadas y arboles desgarrados por la nieve. Es muy probable que los olivos se hayan helado total o parcialmente y haya que talar aunque hasta ahora este daño no se puede evaluar. Además, según ha señalado, esto afectará a la calidad del aceite, que será muy inferior y ahora no se puede valorar.

En la ganadería, se están produciendo problemas de suministro de pienso, problemas para ir a dar de comer y beber al ganado por inaccesibilidad y ovejas de parto que no pueden ser atendidas, además de los animales muertos y heridos por derrumbe de naves, san sin contabilizar.

Daños en infraestructuras

En lo que se refiere a los daños en infraestructuras se tiene constancia de una nave agrícola hundida en Fuentelencina; rechado de nave agrícola hundido en Jadraque; daños en invernaderos de Fontanar; una nave ganadera hundida en Robledillo de Mohernando; una cubierta de nave en El Cubillo de Uceda; una nave hundida en Yélamos de Arriba; tres naves en Almoguera; tres naves en Mondéjar; una nave agrícola en Albares. Además hay daños en invernadero de planta aromática en Marchamalo; daños en invernaderos y estructura de sombrero en Yunquera; y una nave hundida en Moratilla de los Meleros.

APAG apunta que las posibles ayudas o indemnizaciones por estos daños podrían venir vía declaración de Zona de Emergencia o zona catasrófica e insta a los agricultores y ganaderos que hayan sufrido daños a ponerse en contacto con su Ayuntamiento para comunicarlos y hacer la solicitud.