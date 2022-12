El restaurante Recreo Peral de Cuenca cumple 20 años

El Restaurante Recreo Peral cumple 20 años. Se dice pronto y parece que era ayer mismo cuando este restaurante abría sus puertas a la orilla del río Júcar a su paso por la capital conquense en un paraje inigualable. Sin embargo, detrás de estas dos décadas de vida hay “trabajo, esfuerzo, constancia, capacidad de superación y pasión por los fogones” pero también un equipo humano “inigualable y excelente” sin el que no hubiera sido posible llegar a triunfar, tal y como apunta Nacho Villanueva, el gerente y “director de orquesta”, como él mismo se define, de este gran equipo culinario

A los empleados y empleadas hay que sumar una carta amplia, con platos variados elaborados a partir de productos de calidad tanto de la provincia como de otros puntos de la geografía española porque “Cuenca no tiene mar pero ya nos encargamos nosotros de traer el mejor pescado y marisco directos del puerto”, comenta Villanueva . Y la cosa va más allá, porque otro de los pilares fundamentales sin los que este negocio no podría sostenerse es la clientela fiel, que en su gran mayoría está formada por conquenses que desde el primer momento han apoyado a Nacho Villanueva, el chef y propietario del restaurante, en este largo pero a la vez gratificante camino.

El Recreo Peral arrancó hace veinte años con la idea de ofrecer menús diarios, asequibles a todos los bolsillos pero pronto se dieron cuenta que los conquenses demandaban elaboraciones novedosas pero sin perder la calidad. Y ahí estuvo Nacho para darles lo que querían porque si hay una cosa que caracteriza al Recreo es su capacidad de adaptación ya que tan pronto ofertan un menú degustación, como carta o elaboran una propuesta a medida de lo que el cliente pida.

Y es cierto eso que dicen de renovarse o morir porque quizá si no hubieran adaptado sus platos a celiacos, intolerantes a la lactosa, vegetarianos y veganos, no hubieran llegado a donde están hoy porque “a cuanta más gente podamos dar de comer mejor”, señala Villanueva.

Sin embargo, tras haber sobrepasado la mayoría de edad, se avecinan cambios en el Recreo Peral porque “es momento de hacer pequeñas mejoras en las instalaciones, en el servicio de cada turno de comidas y cenas, y de seguir trabajando para ofrecer nuestra mejor versión a nuestros comensales”. Más aún teniendo en cuenta que el 2023 será un año clave pero también ilusionante y lleno de oportunidades para la hostelería conquense. Y es que, Cuenca será Capital Española de la Gastronomía y “es una oportunidad excelente para demostrar el valor de la cocina conquense, tenemos que estar a la altura y trabajar todos a una para dejar el listón bien alto”, en palabras del cocinero.

Pero bueno, esto no será un problema para el Recreo Peral porque Nacho trabaja a diario por y para dar lo mejor a los comensales porque “el Recreo Peral es mi casa y quiero que cada persona que venga aquí se sienta a gusto y tenga ganas de repetir”, dice. “Para mí es un orgullo que la gente me conozca como Nacho el del Recreo y ya casi se hayan olvidado de mi apellido, eso significa que estamos haciendo las cosas bien”, apostilla. Pero, como en todo negocio, no todo ha sido de color de rosa, aunque Nacho prefiere olvidar esos momentos porque “son más las cosas buenas que hemos vivido y seguiremos viviendo aquí, en la que considero mi casa”, concluye.