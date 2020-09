Así se celebrará la Noche del Patrimonio en Toledo y Cuenca

Las medidas sanitarias de prevención con motivo de la crisis de la COVID-19 han obligado a que La Noche del Patrimonio, que tendrá lugar en todas las ciudades Patrimonio de la Humanidad de España este sábado 12 de septiembre de forma simultánea a las 20 horas, se celebre en Cuenca en el Teatro Auditorio pero sin público. Pese a ello, se retransmitirá en streaming a través del enlace www.lanochedelpatrimonio.com para que pueda ser disfrutada por el mayor número de público posible.

La actuación que tendrá lugar en la ciudad será ‘Danza en eclosión’ y viene de la mano de Taiat Dansa. A partir de su pieza ‘Bailando miro a Miró’, las coreógrafas de esta compañía trabajarán con un grupo de niñas y niños que, junto a ellas y a un colectivo de mujeres de diferentes edades y de siete generaciones distintas, compondrán un lienzo bailado de vínculos, relaciones, afectos y desapegos para abordar la relación entre la infancia y la mujer.

La idea, dirección y coreografía de esta pieza creada especialmente para el evento son a cargo de Meritxell Barberá e Inma García, el vestuario es de Estudio Savage y la música de Caldo.

Además de la retransmisión a cargo del Ayuntamiento de Cuenca, también se emitirá desde la web de la Unesco para que pueda ser seguido desde cualquier país del mundo y se difundirá a través de sus redes sociales y sus canales de comunicación. Incluso las Asociaciones de Patrimonio Mundial de Francia, Reino Unido, Italia y Alemania retransmitirán los eventos a través de sus plataformas.

El concejal de Educación, Cultura, Turismo y Patrimonio Histórico, Miguel Ángel Valero, ha señalado que “nos da una pena inmensa no poder celebrar La Noche del Patrimonio como estaba previsto, al aire libre en los exteriores del Teatro Auditorio y con todo el público posible presente, a lo que se iban a sumar otros espectáculos en otros puntos de la ciudad que ya teníamos organizados. Pero la situación sanitaria manda y es prioritario para este Ayuntamiento velar por la salud y la seguridad de los conquenses”.

“En cualquier caso, como he dicho muchas veces, la cultura es para nosotros un pilar fundamental y por eso hemos hecho todo lo posible para no suspender el evento y, a la vez, llegar al mayor número de personas posible mediante esta retransmisión online. Confiamos en la buena respuesta del público porque el espectáculo no les va a defraudar”, ha concluido el edil.

En Toledo se celebrará en torno a tres ejes de forma “segura y ejemplar”

Por su parte, en Toledo será la tercera edición consecutiva que se celebra y ha sido planificada de forma “segura y ejemplar”, no sólo en el planteamiento sino también en la ejecutoria para disfrutar la ciudad de forma “sencilla, testimonial y responsable”. En estos términos, el edil de Cultura ha detallado el programa organizado con motivo de esta noche que surge en el seno del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad y que tiene previsto articularse en Toledo a través de tres ejes: Escena Patrimonio, Patrimonio Abierto y Vive Patrimonio.