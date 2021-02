Consecuencias psicológicas por la crisis sanitaria: las personas de Castilla-La Mancha son las que más temen perder un ser querido

Las personas de Castilla-La Mancha son las que más temen perder a un ser querido a causa del coronavirus o a que una persona allegada se contagie de la enfermedad. Es una de las principales conclusiones que afectan a la región del informe 'Las cosecuencias psicológicas de la COVID-19 y el confinamiento', realizado por el Colegio de Psicología de España y hecho público de cara a este 24 de febrero, jornada en la que se conmemora el Día de la Psicología. Desde el colegio castellanomanchego han querido hacer un llamamiento tanto a la población como a las administraciones públicas de para que se tenga en cuenta la necesida de mejorar la salud psicológica en la región.

Para ello, se subraya la importancia del cuidado de la salud emocional en un momento en el que se sufren problemas como el miedo al contagio o la ansiedad por la posible situación laboral, económica o el confinamiento. Además, recalcan que esto está afectando en especial a los profesionales sanitarios por la mayor presión que sufren desde el inicio de la crisis. En el estudio ya citado, en el que han participado distinas Universidades como la del País Vasco, Barcelona, de Granada o la UNED, la población castellanomanchega mostró también un nivel alto en cuanto al miedo de que una persona llegada pierda su trabajo o sufra dificultades económicas por la crisis, o a que ellos mismos perdiesen su trabajo o sufriesen dificultades por la situación sanitaria.

Por el contrario, los residentes en la región, en comparación a otros territorios, son los que menos dificultades para concentrarse han presentado durante la época. También han declarado no sentirse suficientemente informados en relación a la tasa de mortalidad de la enfermedad, con el valor más bajo de todos los territorios, y también uno de los más bajos en cuanto a las formas de transmisión del virus.

"Importante esfuerzo" del Colegio

El Colegio de Castilla-La Mancha ha recordado que se ha realizado un "importante esfuerzo" para, adaptándose a la nueva situación, apoyar y colaborar con los colegiados y colegiadas, poniendo a su disposición todos los recursos y herramientas a nuestro alcance para que pudieran continuar desarrollando su labor profesional con "todas las garantías posibles", tanto sanitarias, como profesionales y personales. De este modo, una de las primeras medidas que se pusieron en marcha fue el Servicio de Asistencia Psicológica Telefónica ante el Coronavirus que, desde el 17 de marzo hasta el 10 de mayo, recibió cerca del millar de llamadas.

También se ha desarrollado un ciclo de webinars temáticos, abordando los asuntos que son "protagonistas en estos momentos, sin dejar de lado otros más cotidianos, pero no por ello menos importantes", además de guías de asesoramiento y consulta, con consejos para profesionales o para la población en general, que se pueden ver y descargar en la página web del colegio: www.copclm.com. Para los profesionales colegiados se ha dispuesto acceso gratuito a plataformas para la práctica de la telepsicología, tendencia cada vez más habitual debido a las restricciones de movilidad o de contactos sociales.

Para profesionales y familiares de residentes en centros de mayores se ha puesto en marcha un Programa de Soporte Emocional, basado en la orientación, asesoramiento y apoyo psicológico mediante atención telefónica y on-line. Y en todo momento, esta institución colegial ha manteniendo contacto y coordinación constante con otros colectivos y administraciones para llevar a cabo medidas de manera conjunta.

Llamamiento a las administraciones

La institución ha querido hacer un llamamiento a las administraciones y reivindicar así el papel de los profesionales de la psicología dentro de la Atención Primaria y en la prevención de la salud emocional de la población. "La atención precoz e inmediata hace que no se cronifiquen los problemas debidos a situaciones de la vida cotidiana y que no se patologicen, que no se medicalicen, que se intervenga de forma precoz y así conseguir un alto porcentaje de población que lo resuelva con técnicas psicológicas básicas y no tengan que acudir a otros dispositivos", recalcan desde el colegio. Por eso, hacen hincapié en que se preste atención a la salud psicológica y que se tenga en cuenta en los meses futuros un posible refuerzo de los sistemas de atención sanitaria.

"Cuida tu salud psicológica"

El Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha ha querido recomendar ante la persistencia de malestar emocional que pudiera trasladarse a nuestro ámbito personal, social y laboral, se debe consultar a un profesional de la Psicología colegiado, para contar "con todas las garantías de calidad y seguridad en la atención psicológica".