El Festival Internacional de Circo de Albacete se celebrará en el Teatro de la Paz de la capital provincial

El Festival Internacional del Circo de Albacete celebrará su XIV edición este otoño en el Teatro de la Paz, cambiando su ubicación tradicional que estos años ha sido el Teatro Circo. La cita tendrá lugar entre el 3 de octubre y el 27 de noviembre en el Teatro de la Paz, dependiente de la Diputación.

Son casi medio centenar las propuestas programadas entre los meses de octubre y diciembre, para el otoño de Cultural Albacete, comprendiendo las mismas 44 espectáculos que aglutinan: 18 de música, 9 de teatro, 6 de circo, 4 de lírica, 3 de jazz, 2 de danza, uno de poesía y otro de humor. Exhibiciones de calidad y también muy mediáticas que traerán a la capital obras teatrales y espectáculos de primer orden como: el homenaje a Rocío Jurado creado por su hija, Rocío Carrasco; el ballet de El Cascanueces, de la mano del Ballet Nacional Ruso; el espectáculo de reconocimiento a Luis Eduardo Aute, ‘Por Amor al Aute’; la obra teatral ‘La Casa de Bernarnda Alba’, y el estreno en España de la ópera flamenca, ‘Carmen’.

La programación quiere favorecer la presencia en la capital de grandes figuras del espectáculo como: Concha Velasco, Cayetana Guillén Cuervo, Toni Acosta, Pepón Nieto, Fele Martínez, María Toledo y de humoristas como José Mota, Florentino Fernández y Santiago Segura. Nombres conocidos internacionalmente a los que se unirán también, por ejemplo, los de los jóvenes músicos de la Orquesta y de Banda Sinfónica Superior de Música de Castilla-La Mancha o jóvenes de la BSM de Albacete, que ofrecerán sendos recitales.

Festival Internacional del Circo

A estas apuestas culturales se suma también el Festival Internacional del Circo, iniciativa "más que consolidada" en el calendario de la capital que este 2021 ha visto notablemente modificada su forma, pero que mantendrá la esencia que la ha venido caracterizando.

“Propuesta de gran calidad”, ha subrayado Miguel Zamora, diputado provincial de Cultura, que por primera vez podrá disfrutarse en el Teatro De la Paz de la Diputación Provincial de Albacete y que tomará forma de la mano de seis compañías nacionales que ofrecerán entre los meses de octubre y noviembre, otros tantos espectáculos inéditos a un precio muy reducido.

“El circo debe ser algo que distinga a Albacete”, ha recalcado el director del Teatro Circo, “otras obras de teatro, conciertos, óperas… se pueden ver en otros teatros de España, pero esto espectáculos de circo son únicos y de ellos podemos disfrutar en Albacete”. Los espectáculos que se han programado son ‘Suspensión’ (2 de octubre); ‘Xampatito Pato’ (3 de octubre); ‘Oyun, el Fedito’, un espectáculo de malabares (16 de octubre); ‘Kimera’, ‘la Banda Teatro Circo’ (17 de octubre); ‘Fling’, ‘Gracie and Cristian’, juego de equilibrios (13 de noviembre) y ‘Esencial’, espectáculo que fue Premio Nacional de Circo en 2016 (27 de noviembre).

Teatro Circo

Junto al circo, la programación trae espectáculos en todas las disciplinas artísticas, varios aglutinados en torno a la celebración del Día Mundial de la Ópera; el Día del Tango y el Día del Flamenco. Con motivo del Día Mundial de la Ópera (25 de octubre), se ha preparado un completo ciclo, una gala lírica de la Banda Sinfónica Municipal con el tenor Gabriel Blanco y la soprano Helena Gallardo. También se podrá asistir un homenaje a Verdi y Puccini y a sus dos grandes óperas, La Traviata y Tosca, que será el 24 de octubre, y al día siguiente se representará la Diva la creación de Albert Boadella sobre Maria Callas. En colaboración con la Asociación de Amigos de la Ópera se contará con la conferencia Laia Falcón, premio a la mejor cantante del Mozarteum de Salzburgo en 2010.

El Día Mundial del Tango se celebrará con un doble espectáculo, una Gala de Tango el día 11 de diciembre y un concierto de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Superior de Música que ofrecerá un recorrido musical por Buenos Aires y el Río de la Plata.

En el escenario del Teatro Circo también se homenajeará a la cantante Rocío Jurado, conocida como "la más grande", con el espectáculo ideado por su hija. El escenario del Teatro Circo también recibirá la visita otra grande de las tablas (7 y 8 de octubre): Concha Velasco, que llega a Albacete con la representación de ‘La habitación de María’, su despedida de los escenarios. Esta es una de las "grandes" obras de teatro que se representarán esta temporada, en la que también se representará el clásico de Lorca, ‘La casa de Bernarda Alba’, el 25 de noviembre, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y ‘Puertas Abiertas’, con Cayetana Guillén Cuervo, obra que la situación de Afganistán ha traído más si cabe a la actualidad.

Festival de Jazz

El jazz tendrá una amplia presencia, dentro del ya tradicional Festival de Jazz de Albacete, con la fusión de flamenco-jazz de Marfer & Bivalvo; el grupo Compay Segundo; Victor Perona y la banda plena de talento local The Saffron Orchestra, dirigida por Juan Vinuesa. Habrá conciertos tributo a Joaquín Sabina, Mecano y Luis Eduardo Aute, y también la danza tendrá una amplia presencia, con la actuación del Ballet de Antonio Gades, coincidiendo con el 10º aniversario de su fallecimiento, que representará Fuego, la traslación a danza del Amor Brujo.

Entradas y abonos

Espectáculos, todos ellos, que llegarán al coliseo provincial gracias a la colaboración que viene extendiéndose desde que el Teatro Circo tuviera que cerrar sus puertas el pasado mes de noviembre para someterse a una completa remodelación, y que pone de manifiesto la importancia de la colaboración institucional, “ya que somos un Consorcio hay que destacar que hemos logrado rescatar un Teatro importantísimo como el Teatro de la Paz que fue concebido como teatro provincial por ser la Diputación la institución que lleva la cultura a todos los rincones de nuestro territorio”.

En este sentido se ha manifestado Zamora quien, además, ha destacado la importancia de acercar los espectáculos no sólo a la ciudadanía de la capital sino también de la provincia con descuentos y promociones especiales para quienes se desplacen a disfrutar de alguna de las propuestas programadas. Además, en relación a ello, el diputado provincial ha insistido en lo económico no sólo de las entradas ‘sueltas’, sino también de los diferentes abonos que se suman al ‘Abono o General’, como el: ‘Clásico’, ‘Gran Telón’, ‘Lírica’, ‘Jazz’ y ‘Circo’ con precios que no superan los 50 euros.

Por su parte, desde Cultural Albacete, su gerente, Ricardo Beléndez, ha destacado la importancia de que el Teatro Circo de la capital se sume a las actividades que se organizan con motivos de celebraciones y días mundiales, y lo ha hecho poniendo en valor el ciclo que tendrá lugar con motivo del Día Mundial de la Ópera que se celebrará el próximo 24 de octubre y que, entre otros espectáculos, contempla el estreno en nuestro país de una versión de ‘Carmen’.