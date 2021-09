¿Qué está pasando con la incidencia COVID en Castilla-La Mancha que llevará a menos restricciones esta semana?

La "normalidad" empieza a llegar a España al inicio del curso con todos los indicadores en verde. Esta semana la incidencia ha alcanzado los 91 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, la cifra más baja desde agosto del año pasado. Además, 3 de cada 4 españoles ya cuentan con la pauta completa de vacunación y los hospitales se vacían de pacientes con COVID-19. El rápido y generalizado descenso de los contagios se repite en el conjunto del territorio: todas las provincias han reducido su transmisión más de un 30% en las últimas dos semanas.

Esta misma semana, el presidente de Castilla-la Mancha, Emiliano García-Page, anunciaba la celebración de un Consejo Extraordinario de Gobierno el próximo jueves para flexibilizar restricciones, sin más detalles. Los datos son positivos, baja paulatinamente la presión hospitalaria, con 165 ingresados en los hospitales de la región, según los últimos datos facilitados el viernes. Ese día, el Ministerio de Sanidad informaba, además, de que Castilla-La Mancha tiene una incidencia acumulada a 14 días de 112 casos por 100.000 habitantes. Eso supone que la región está en riesgo medio de contagios, 21 puntos por encima de la media nacional.

Ahora mismo, más de la mitad de las provincias españolas están por debajo del umbral de 100 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días y son hasta 13 las provincias cuya tasa de ocupación hospitalaria es inferior al 2%. En 11, estas dos situaciones se dan a la vez.

Pero, ¿qué ocurre en Castilla-La Mancha? En todas las provincias la incidencia acumulada de casos ha bajado mucho en los últimos 14 días. Si la analizamos en cada uno de los cinco territorios de la región, en la provincia de Toledo la incidencia acumulada a 14 días es de 145 casos por 100.000 habitantes y ha bajado un 64% respecto a lo que venía ocurriendo hace medio mes. En el colectivo entre 10 y 29 años, esa incidencia es mayor, de 252 casos por 100.000 habitantes. Actualmente hay un 4% de camas ocupadas con pacientes COVID.

En Cuenca, la incidencia es de 130 casos por 100.000 habitantes (112 en el colectivo entre 10 y 29 años).El 3,2% de las camas hospitalarias están ocupadas por pacientes COVID y la incidencia en los últimos 14 días ha bajado en un 54%.

En Ciudad Real, la incidencia es de 111 casos por 100.000 habitantes (150 en el colectivo entre 10 y 29 años). Hay un 3,7% de las camas hospitalarias ocupadas por pacientes COVID y la incidencia en los últimos 14 días ha bajado en un 53%.

En Albacete la incidencia es de 107 casos por 100.000 habitantes (140 en el colectivo entre 10 y 29 años).El 3,2% de las camas hospitalarias están ocupadas por pacientes COVID y la incidencia en los últimos 14 días ha bajado en un 50%.

Es en Guadalajara donde la incidencia es menor en este momento con 89 casos por 100.000 habitantes (117 en el colectivo entre 10 y 29 años) y sin embargo es la que tiene ocupadas más camas por el virus, un 5,7%. La incidencia en los últimos 14 días ha bajado en un 60%.

Para ver la situación de la pandemia en España con más detalle, el mapa muestra las principales variables. Primero, la tasa de ocupación de camas por pacientes de COVID-19 en cada provincia. Después, la tasa general de casos por 100.000 habitantes en las últimas dos semanas y la tendencia de los contagios en cada provincia, es decir, si los casos están subiendo 📈 o bajando 📉 . Por último se muestra el total de muertes confirmadas en cada provincia desde el inicio de la pandemia.

Estos datos los publica el ISCIII (Instituto de Salud Carlos III) a través de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) y lo hace por fecha de diagnóstico o, en su ausencia, la fecha de inicio de síntomas o declaración. Hay que tener en cuenta que los datos de la última semana pueden estar ligeramente infraestimados por los retrasos en las notificaciones de las comunidades autónomas.

Los datos señalan que en las dos últimas semanas los casos no están subiendo 🟦 en ninguna provincia, tampoco hay ninguna provincia que esté en fase de meseta ⬜, y están en descenso 🟩 en las 52 provincias (en todas ellas a mucha velocidad 🟩 🟩). Mostramos las curvas de nuevos casos diarios en cada provincia agrupadas según su situación: de más alarmante ⚠️a más positiva ✅. ¿Cuántas provincias tienen muchos casos por habitante y continúan subiendo? ¿Cuáles han aplanado la curva de contagios? ¿Y en cuáles hay pocos casos pero el virus se está expandiendo muy rápido? Para evitar los picos de detecciones en un día concreto, se ha calculado también la media de ambas cifras incluyendo los últimos siete días.

Oc. hospital (%) IA 14d Tendencia Muertes

👉 Es importante tener en cuenta que las cifras de contagios actuales no son comparables con la curva registrada al inicio de la pandemia. El número de pruebas que se realiza ahora comparado con las que se llegaban a hacer en marzo no tiene nada que ver, ni tampoco la estrategia. Hace ocho meses solo se detectaban los casos de aquellas personas que acudían a los hospitales en estado más grave, es decir, "la punta del iceberg". Ahora se hacen pruebas a casos leves y se detecta un porcentaje de asintomáticos o presintomáticos, gracias al rastreo de contactos. De ahí que el récord de incidencia de enero no pueda compararse al pico de incidencia alcanzado en la primera ola, pero sí al de la segunda.



Las provincias en riesgo: incidencia alta de casos y siguen subiendo Provincias con una incidencia en 14 días de más de 100 casos por 100.000 habitantes. Los casos no están subiendo con incidencias altas en ninguna provincia. Para los casos diarios se muestra la media de los últimos 7 días. Sin provincias en este grupo Aplanan la curva y reducen la incidencia Provincias con una incidencia en 14 días de más de 100 casos por 100.000 habitantes donde los casos están bajando o están estabilizados. Sin provincias en esta situación. Para los casos diarios se muestra la media de los últimos 7 días. Sin provincias en este grupo Baja la incidencia a mucha velocidad Provincias con una incidencia en 14 días de más de 100 casos por 100.000 habitantes donde los casos están bajando a mucha velocidad. Están bajando muy rápido en Euskadi, Madrid, Catalunya, Extremadura o Baleares. Para los casos diarios se muestra la media de los últimos 7 días. Casos diarios IA (14 días) En buena situación pero mala tendencia Provincias con baja incidencia: menos de 100 casos confirmados por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Ninguna provincia en esta situación. Para los casos diarios se muestra la media de los últimos 7 días. Sin provincias en este grupo Poca incidencia del virus y los casos no suben Provincias con baja incidencia: menos de 100 casos confirmados por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Registran pocos casos y los casos están estabilizados o bajando. Asturias, Canarias, Andalucía, Castilla y León y Valencia son las regiones en este grupo. Para los casos diarios se muestra la media de los últimos 7 días. Las provincias que más han vaciado sus hospitales Provincias que están por debajo del 2% de ocupación de camas por pacientes de Covid-19. Se muestra la media de personas ocupando camas en el hospital en los últimos 7 días.. Donde han registrado un repunte de la mortalidad Provincias que han registrado más de 5 fallecidos con Covid-19 por cada 100.000 habitantes en los últimos 30 días. Se muestra la media de muertes diarias de los últimos 7 días. Fuente: Instituto Carlos III



Para tener más información de cada provincia, la siguiente ficha proporciona datos relativos a los contagios, las defunciones y las hospitalizaciones más recientes en cada una de ellas así como la tendencia de estos indicadores las últimas semanas.

El coronavirus en Fuente: Instituto Carlos III (datos actualizados a)

El fin de la quinta ola

La caída generalizada de contagios en todo el territorio deja datos especialmente positivos en hasta 47 provincias, que han logrado reducir su tasa de incidencia a 14 días más de un 80% respecto a los peores momentos en el periodo julio-agosto. Solo en Ciudad Real, Toledo, Cuenca, Ceuta y Melilla la reducción no ha alcanzado estas cifras. Aún así, en todas ellas la incidencia actual es menos de la mitad que la que registraron en el pico del verano.





Precisamente, las cifras actuales de contagios no se veían desde hace meses. En concreto, hay ocho provincias que esta semana registran la mejor incidencia desde el verano de 2020. Son Asturias, Barcelona, Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, León y Málaga.