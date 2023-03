Page sobre la moción de censura de Vox: “Hablan de gobierno social-comunista y ponen a un comunista a defenderla”

El presidente de Castilla-La Mancha cree que la moción de censura contra el Gobierno de España que Vox plantea en el Congreso de los Diputados “debería ser contra Abascal si fuésemos medianamente normales. Me parece tomarse a cachondeo el Congreso”, ha dicho hoy Emiliano García-Page cuando le han preguntado por la cuestión durante un Foro Económico organizado por el periódico El Español, en Toledo.

“No es serio”, lamentaba para criticar “se pasen el día diciendo que [el de España ] es un gobierno social-comunista y resulta que para la moción de censura ponen a un comunista”, en alusión a Ramón Tamames, encargado de defenderla en la Cámara Baja.

En opinión de García-Page. “el problema no es que quieran quitar a Pedro Sánchez porque en eso el PP les apoyaría. ¿Qué proyecto de seriedad es que un partido de extrema derecha ponga al que llevó la bandera del PCE cuando fue legalizado por Suárez?”, se preguntaba.

“Qué vergüenza deben estar teniendo los dirigentes comunistas: que alguien que les representaba haya caído en esto”, comentaba, para zanjar: “Por mucho que odien a Pedro Sánchez, no pueden apoyarse en un señor de 90 años que no está en condiciones. Me parece insultante y ofensivo”.