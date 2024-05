Castilla-La Mancha aprobará la próxima semana la creación de un banco de libros de texto

El presidente de Castila-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado que el Consejo de Gobierno va a aprobar el próximo martes la creación del banco de libros de texto con el que se habilitará un sistema de préstamo en todos los centros docentes no universitarios públicos de la región y que va a empezar a funcionar el próximo curso.

Así lo anunciado el presidente regional durante el discurso que ha ofrecido en el acto institucional del Día de Castilla-La Mancha en el Palacio de Congresos 'El Greco' de Toledo, donde también ha indicado que están “a punto de tener un nuevo estatuto” para la comunidad autónoma con el acuerdo de PSOE y PP

Respecto a la creación del banco de libro de texto, una medida ya anunciada con anterioridad y para la que se elaboró un decreto que regulara su función, García-Page ha señalado que supone una iniciativa “esencial para seguir avanzando en la gratuidad de la educación de cero a tres años”. “Eso es o que le importa a la gente”, aunque “a lo mejor no es lo que entretiene la conversación política”, ha subrayado.

Y sobre la otra novedad que ha avanzado, más allá del informe que va a encargar a Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha con la intención de poder recurrir la ley de amnistía ante el Tribunal Constitucional, el presidente de Castilla-La Mancha ha indicado que están “a punto de tener un nuevo estatuto de autonomía”, “gracias a los grupos” -PSOE y PP-, para “poner al día” a la región“

“Será una realidad que seguirá alimentando la idea de que esta tierra no hace de España algo peor, sino que nació para hacer de este país algo más grande y diverso. Para que esa diversidad nunca sea excusa para un privilegio y lo sea más bien para una aspiración de igualdad. No queremos más que nadie pero no vamos a admitir tener nunca menos que nadie”, ha aseverado el presidente regional.

García-Page ha iniciado su intervención en este acto recalcando que es “un motivo de particular celebración” para los que son de Toledo “hacer aquí esta festividad en medio del Corpus”. Además, ha destacado lo que supuso la construcción del auditorio que ha acogido el acto, a “200 metros de Zocodover”, donde fue “muy complicado hacer una obra”. “Demuestra que si queremos, podemos conseguir muchas cosas”.

También ha hecho referencias a instituciones emblemáticas de la ciudad como la Escuela de Traductores, ha agradecido la presencia del expresidente regional José María Barreda y ha citado en varias ocasiones a Miguel de Cervantes y su reconocida obra de El Quijote en el que era, tal y como ha recordado, el 40 aniversario de la celebración de este acto de celebración.

Pablo Bellido pide respeto entre la clase política y “paz en todo el mundo”

Por su parte, el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha comenzado su discurso en el acto institucional pidiendo un esfuerzo para cambiar la imagen de la clase política que se ofrece en las sesiones del Congreso de los Diputados, donde indica que “no se reconoce al país”. “Se convierte al adversario en enemigo, se incurre permanentemente a la ofensa... tenemos que esforzarnos por dejar de ofendernos y eso pasa por que no se jalee ni se aplauda más al que insulta”.

“Las regiones están para vertebrar nuestro país y no para dividirlo, hemos hecho lo posible por sumar y prestar servicios públicos y acercarlos a la ciudadanía. Todo esto lo hemos hecho con gran esfuerzo los gobiernos y los parlamentos, pero fundamentalmente la sociedad”, ha continuado Bellido.

Además, ha aseverado que para Castilla-La Mancha es “innegociable” la “condena absoluta a todo tipo de violencias contra la mujer, que es irrefutable porque sucede”, o también “la protección de los derechos de la infancia” que no puede estar condicionada “a quiénes son sus padres y si tienen padres”.

De igual modo, ha tenido también un apartado reivindicativo para condenar “cualquier manifestación de violencia, especialmente la que se hace contra la población civil y especialmente contra los niños”.

“Por eso desde esta capital, desde Sefarad, desde Tulaytula, desde Toletum o Toledo, hoy también pedimos tolerancia y pedimos paz en todo el mundo y condenamos cualquier manifestación de violencia”.

Carlos Velázquez pide “tender puentes” y “no levantar muros”

De su lado, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha pedido “tender puentes” y “no levantar muros” tras la aprobación de la Ley de Amnistía, al tiempo que ha reivindicado el carácter igualitario de la “gran obra de la transición”.

Velázquez ha aprovechado su intervención para reivindicar “el contenido, los principios y valores” de la Constitución Española, que “establece que todos los españoles somos iguales” y que “se fundamenta en la indisoluble unidad española”, tal y como ha recogido Europa Press.

Por todo ello, el alcalde toledano ha apostado “por la concordia y no por la división o el enfrentamiento”, poniendo de ejemplo a Toledo como una ciudad en la “todos conviven y disfrutan en paz”. Para finalizar, se ha referido a distintos “logros” alcanzados por el equipo de Gobierno que él dirige en su primer año de gobierno.

Núñez (PP) afirma que los castellanomanchegos son “ciudadanos de segunda” con la Ley de Amnistía

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha afirmado en declaraciones previas al inicio del acto que el PSOE de Emiliano García-Page cometía en el día de ayer “la mayor traición a los castellanomanchegos” en la historia democrática de la región al votar sí a la Ley de Amnistía.

“Hoy los castellanomanchegos somos ciudadanos de segunda porque tenemos menos derechos que un independentista catalán”, ha señalado Núñez, recordando que el Grupo Parlamentario Popular ha registrado una iniciativa para pedir al Parlamento autonómico que se inicien los trámites para recurrir desde Castilla-La Mancha una ley que, a su juicio, es “claramente inconstitucional”.

El presidente autonómico del PP ha trasladado también al conjunto de los castellanomanchegos su felicitación en el Día de la Región. “Hoy es nuestro día, el día de nuestra autonomía. Somos una tierra extensa, una gran tierra, una tierra variada, con mucha diversidad, y todo eso nos convierte en una tierra rica y de oportunidades”, ha incidido.

Podemos vuelve a pedir la reforma electoral en el Día de la Región

Por su parte, el coordinador autonómico y candidato a las elecciones europeas por Podemos, José Luis García Gascón, ha recordado y ha exigido cumplir a García-Page el compromiso que realizó en el Día de la Región del pasado año para reformar el Estatuto de Autonomía y el sistema electoral para “mejorar la representatividad y pluralidad democrática de Castilla-La Mancha”.

También ha hecho referencia “al drama de las casi cuarenta mil personas asesinadas por el Estado israelí en el genocidio en Gaza” y en ese sentido, ha recordado que “siete meses después el Gobierno de Castilla La Mancha aún no ha condenado este genocidio ni tampoco ha enviado ayuda humanitaria ni cortado relaciones diplomáticas con Israel”. Asimismo, ha calificado de “retroceso” la entrega de un premio institucional a la Fundación Toro de Lidia, pidiendo “el fin de las ayudas y subvenciones públicas a la tauromaquia”.

Lejos del lugar donde hoy se celebraba el Día de la Región, el presidente del Grupo Parlamentario Vox ha optado por visitar diferentes explotaciones agrícolas afectadas por la plaga de conejos en la provincia de Toledo para pedir soluciones.