Los trabajadores de GEACAM inician en Albacete una ronda de concentraciones para pedir estabilidad y contra los recortes

La plantilla de la Empresa Pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (GEACAM) ha iniciado este lunes en Albacete la primera de las concentraciones programadas por los sindicatos UGT y CCOO, "en favor de la estabilidad en el empleo y contra los recortes" que vienen sufriendo los trabajadores interinos que piden un empleo estable, que se ocupen el 100% de las plazas tras dos años sin tasa de reposición y con una merma en los días de extinción de incendios que ha provocado que las contrataciones hayan pasado de 122 días a tan solo 100.

CCOO y UGT convocan huelga en GEACAM a partir del 24 de mayo

La concentración se ha desarrollado en la puerta de la Delegación de Desarrollo Sostenible de Albacete, coincidiendo con un día festivo en la empresa pública. A ella se han sumado los trabajadores fijos, en apoyo de los compañeros interinos en una movilización que se repetirá durante esta y la próxima semana en las distintas provincias para desembocar, en principio, en una huelga a partir del 24 de mayo.

La siguiente concentración está prevista en Guadalajara (miércoles 5), después en Cuenca (jueves 6) y Toledo (viernes 7), Ciudad Real (miércoles 12) y de nuevo en Toledo donde se celebrará una concentración regional el lunes 10 de mayo ante la sede de la Consejería de Desarrollo Sostenible, según ha informado UGT.

El objetivo, explican los sindicatos es que "tanto la Empresa como la Administración pongan los medios para abordar todos los problemas de los y las profesionales de la empresa con el fin de defender a estos trabajadores que son los que más sufren la falta de compromiso por parte del Gobierno y de la consejería por la empresa pública GEACAM".

Desde UGT indican que "ya se han cansado de esperar, de no tener un convenio que recoja la realidad de la empresa, de tener una alta conflictividad laboral que deriva en un mal ambiente de trabajo, hartos de recortes en la campaña de extinción, la tasa de reposición sin salir ya dos años, hecho que sufre de primera mano los interinos, gente joven y preparada que es el futuro de esta empresa".

Creen que ni GEACAM ni la Consejería de Desarrollo Sostenible están valorando y aprovechando a "un colectivo joven, especializado y debidamente formado" que, añaden, "es el futuro de esos pueblo pequeños y despoblados, son las manos que van a preservar nuestro medio ambiente, es un gran problema que estos profesionales tengan un empleo tan precario, pues al final como consecuencia de ello, se marchan a otros dispositivos o sectores, con la perdida de capital humano que ello conlleva".

Los sindicatos responden a la "sorpresa" mostrada por GEACAM ante las movilizaciones y critican que quiera "normalizar" el convenio caducado desde 2012, las más de 200 plazas interinas sin titular, los dos años sin tasa de reposición cuando, como decimos, existen más de 200 plazas que no tienen titular, los recortes en la duración de la campaña de extinción, o el hecho de que se realicen llamamientos al SEPE para cubrir puestos en prevención "en lugar de dar trabajo a los trabajadores que el día de mañana deberían ser quien ocupen plazas fijas y se debería aprovechar para formarlos".

También critican que se "normalice" la conflictividad laboral y el hecho de que "en la actualidad y derivado de los no cumplimientos por parte de la empresa en cuanto al convenio o acuerdos en diferentes comisiones, existen un gran número de demandas contra la empresa, que no paga por ejemplo conforme marcan algunos complementos el convenio, pero si da gratificaciones a una serie de trabajadores o colectivos que ellos estimaron".

También rechazan que se requiera a los trabajadores "de forma voluntaria" cuando suceden emergencias como en el COVID o la borrasca 'Filomena', algo que creen se deriva de "la nula planificación y de la apuesta por el servicio".

"Los verdaderamente sorprendidos somos nosotros, además desde la propia empresa inciden que son conscientes en muchos casos de estos problemas, pero que no dependen de ellos la solución de muchos de ellos, en alusión directa a la Consejería de Desarrollo Sostenible de la cual depende GEACAM"

Recuerdan también que, en el año 2019 tras un largo proceso de negociación, se alcanzó un acuerdo con la Empresa con un texto de Convenio Colectivo en el que las dos organizaciones sindicales estaban de acuerdo. "Sin embargo, en ese momento, GEACAM y la Junta rechazaron la firma de este texto tras haber participado durante meses en la negociación, alegando la falta de dinero. Hoy la situación es idéntica, nos ofrecen empezar un nuevo proceso de negociación, a pesar de haber un texto que se acordó en 2019".

Este proceso que pretenden iniciar, afean a ambas partes, "es idéntico al anterior, sin ninguna garantía presupuestaria, por lo que lo único que mantenemos desde UGT es que no se puede repetir lo que sucedió en el pasado".

"La empresa dice sorprenderse, pero en realidad solo trata de engañar a la opinión pública, ya que esta situación es conocida por ellos y por la propia Administración desde hace años y no ponen ningún tipo de solución. GEACAM no sólo apaga fuegos, GEACAM ofrece un servicio al medio ambiente y a la comunidad castellanomanchega, es nuestro ejército amarillo que está ahí para cualquier problema que ocurra en Castilla La Mancha" como ha ocurrido con la pandemia o con el temporal de nieve del mes de enero. En este punto acusan de "una absoluta falta de respeto por parte de la Administración y de los responsables de la propia empresa a todo este colectivo. No hay que olvidar tampoco al personal de asistencias técnicas que realiza tareas de apoyo técnico a la Consejería de Agricultura y de Desarrollo Sostenible y que tiene una alta tasa de contratación en fraude de ley"

En opinión de UGT, "este Gobierno no quiere empleo estable, no quiere que haya una renovación generacional en el dispositivo, no quiere repoblar el medio rural, ni lo protege, no quiere reconocer el trabajo de estos trabajadores, se está burlando de las trabajadoras y trabajadores de GEACAM y también de la sociedad castellanomanchega", concluyen.