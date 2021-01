Los expertos de Castilla y León recomiendan un confinamiento como el de marzo durante dos semanas y la Junta responde: "No nos lo permiten"

Los expertos de Castilla y León recomiendan un confinamiento estricto como el de marzo durante dos semanas. Así lo ha informado esta mañana la consejera de Sanidad, Verónica Casado, quien ha destacado que la Junta hace suya esta y otras recomendaciones del comité de expertos. En concreto, la titular de Sanidad ha destacado que el gobierno autonómico no tiene competencias para decretar ese confinamiento. "No nos lo permiten", ha subrayado.

Verónica Casado ha asegurado que son muchos expertos los que apuestan por un confinamiento estricto 10-14 días antes para frenar el crecimiento del virus, "que fuera corto pero eficaz". "Este sería un buen momento para hacerlo. Este momento sería bueno para establecer ese confinamiento y no lo podemos hacer", ha subrayado la consejera de Sanidad, quien ha solicitado "encarecidamente" el confinamiento "inteligente". "No nos cansamos de pedir herramientas jurídicas para poder poner un confinamiento estricto", ha destacado.

Las medidas propuestas por el comité de expertos serán analizadas en el Consejo de Gobierno este jueves. La consejera de Sanidad ha asegurado que les han enviado casi ocho folios de medidas sanitarias y no sanitarias. "Si preguntamos es porque queremos escuchar las opiniones que nos dan", ha subrayado Casado.

La consejera de Sanidad ha enumerado otras recomendaciones del comité de expertos como la toma de "medidas excepcionales" en Segovia, que podrían incluir el cierre de centros comerciales o del consumo en el interior de la hostelería. Además, ha pedido que el día de Reyes no se junten unidades de convivencia, como sí se ha permitido en Nochebuena, Navidad y Nochevieja. "Los regalos ya se ocuparán los Reyes de dárselos a los niños", ha asegurado Casado.

Entre otras recomendaciones del comité de expertos, a las que se suma la Junta, está la cancelación de todos los actos navideños como las cabalgatas para evitar aglomeraciones y han apostado por que solo sea televisada o por streaming. "Me gustaría que no hubiera ni una sola cabalgata porque no creo que sea el momento más oportuno para este tipo de eventos", ha subrayado Casado.

Por otra parte, el vicepresidente autonómico, Francisco Igea, ha asegurado a través de Twitter que la cabalgata de Valladolid "incumple la normativa". El Ayuntamiento de Valladolid ha organizado carrozas por toda la ciudad que recorrerán los barrios para que los niños les vean desde los balcones, igual que ha hecho el Ayuntamiento de León.

Mejorar el control de la movilidad

El comité de expertos también ha solicitado mejorar el control de la movilidad, "especialmente con Madrid", que se controle el límite de aforo y se cuelguen carteles informativos, se controle la distancia entre mesas y se propongan sanciones ejemplares y públicas. Sobre la hostelería, los expertos piden que se implique a los propietarios en el cumplimiento de las normas y que se prohíba el consumo en las 'peceras', esas estructuras calefactadas y con paredes que se han instalado en la calle como sustitutivo de la terraza estándar, pero que no permite la correcta ventilación para evitar el contagio.

También han pedido que se limite la entrada y salida en centros sociosanitarios y que se realice un "control estricto" de aforos en centros comerciales, grande superficies y comercio minorista.

"La tercera ola podría desbordar el sistema sanitario"

"Se ha iniciado la tercera ola. Prevemos un enero complicado porque hemos tenido un octubre complicado y teníamos una situación hospitalaria mucho mejor. Prevemos un enero complicado y espero que esta no sea la peor ola de las tres que llevamos. Esto solo lo vamos a conseguir entre todos. Le pusimos freno en verano, en noviembre y tenemos que poner freno en enero y con todas las fuerzas del mundo", ha enunciado Casado.

La consejera de Sanidad ha querido transmitir la "gravedad" de la situación. "Nuestra actitud en los próximos días puede ser vital para frenar esta tercera ola, que podría llegar a desbordar el sistema sanitario", sobre todo por la elevada ocupación hospitalaria en Castilla y León. Casado ha recordado que en la primera quincena de julio, había 25 pacientes en planta y en la mayor parte de UCIs no había pacientes de COVID. Ahora hay 410 hospitalizados en planta por coronavirus y otros 140 ingresados en la UCI solo por esta enfermedad. "Que una tercera ola comience con este volumen de pacientes puede complicar la situación gravemente en las próximas dos o tres semanas", ha advertido la consejera.