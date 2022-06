García-Gallardo no se disculpa ante la parlamentaria del PSOE con discapacidad y dice que su partido la instrumentaliza

El vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox), no solo no se ha disculpado con la parlamentaria socialista con discapacidad, Noelia Frutos, sino que le ha pedido que reflexione “sobre el papel que juega y decida si quiere seguir siendo instrumentalizada y utilizada por su partido para tan bajos fines”. García-Gallardo, que cree que se usa a Frutos en una “campaña de acoso” en su contra, ha hecho estas declaraciones en el Pleno de las Cortes, en respuesta a una Proposición No de Ley (PNL) del PSOE en la que se instaba al presidente, Alfonso Fernández Mañueco, a reprobar las palabras de su vicepresidente. En concreto se refirió a la respuesta que dio a Frutos en el Pleno anterior, cuando le dijo que le iba a responder “como si fuera una persona como todas las demás”. La PNL no ha salido adelante porque PP y Vox tienen mayoría, pero ha contado con el apoyo, y por tanto con la reprobación a García-Gallardo, de toda la oposición.

Aunque la PNL iba dirigida a Mañueco, se ha presentado y debatido en su ausencia, porque el presidente dejó su escaño para reunirse con trabajadores y alcaldes afectados por la paralización de la actividad de la galletera Siro. “Usted dijo lo que pensaba y pensaba lo que decía. No sabemos qué pensó Mañueco , que se limitó a apagar el micrófono del vicepresidente, y 40 horas después se disculpó en diferido y simulado. No hay rectificación. Se faltó el respeto a mi compañera Noelia Frutos y a todas las Noelias Frutos, las mujeres con discapacidad”, ha recriminado la procuradora socialista Patricia Gómez Urbán. Así, ha recordado a García-Gallardo que Frutos es “una luchadora” que fue elegida primero en un proceso de primarias y posteriormente por los burgaleses que la votaron en las elecciones autonómicas. “Porque ella sí se presentó por su provincia, señor Gallardo, (él se presentó por Valladolid a pesar de ser de Burgos y residir en Madrid) y es la primera parlamentaria con discapacidad en estas Cortes. Ella es ejemplo para muchos y usted no lo es de nada”, le ha dicho.

El diputado de Por Ávila, Pedro Pascual, ha sido breve en su exposición porque ha considerado que hablar de la falta de respeto es algo que debe avergonzar a todos. “Todas las personas son y somos como los demás. Tenía razón el señor Tudanca ayer, esto es un circo, no permitamos un paso atrás en discursos que pensábamos que estaban superados”, ha pedido.

Igea a García-Gallardo: “Esto le viene muy grande, se va a hacer daño”

Más incisivo ha sido Ciudadanos. Francisco Igea anunció su voto favorable si bien irónicamente dijo que era “irrelevante” una PNL en la que lo que se pide es “que el presidente hable mal del vicepresidente”. “Seguro que lo está haciendo, lo conozco bien. Se faltó el respeto a una procuradora, a las mujeres que tienen que abortar, y usted les acusó de triturar, así fue, y se ha faltado a los profesores, a los veterinarios a media comunidad, esto le viene grande, le viene muy grande y le digo una cosa:se va usted a hacer daño”, ha advertido a García-Gallardo.

Pablo Fernández de Unidas Podemos también votó a favor y quiso dirigirse a García-Gallardo “como si fuese un demócrata” y lamentó que tuviese “muchos apellidos pero ninguna educación”. Para Fernández, lo ocurrido en el Pleno anterior con Frutos es “intolerable” pero considera aún “más abyecto” que el vicepresidente no tuviese la “valentía” de pedir disculpas. Se dirigió también a la bancada del Partido Popular para indicarles lo “grotesco e impresentable” que es que el Gobierno de Castilla y León “haya sido noticia y portada en todos los medios de comunicación” por las declaraciones del vicepresidente que no desautorizó Mañueco. “Les pido que si tienen un mínimo de dignidad y un ápice de decencia voten a favor, porque García-Gallardo no le llega a Noelia Frutos a la suela de los zapatos”, espetó.

El Grupo UPL-Soria Ya, de la mano de Luis Mariano Santos, ha lamentado tener que hablar de la “ligereza verbal” de García-Gallardo, de quien ha destacado que no sólo sobrepasó límites sino que “perseveró en su error y en su torpeza”. Además le ha reprochado sus “amenazas a periodistas” y “actitudes tuiteras”. “Lo segundo lo tiene usted tan cerca que puede sentir su aliento”, ha dicho en referencia al procurador David Hierro. Santos le ha indicado que el respeto periodístico “no se gana con el peloteo de algunos” sino con “el respeto ante las disensiones”.

Vox defiende la contratación como “asistente” al hermano de un alto cargo invidente, pero figura como “técnico asesor”

Precisamente ha sido el aludido, Hierro, quien ha defendido la posición de Vox hablando del “nerviosismo” del PSOE ante los resultados que obtendrá en las elecciones andaluzas. “Siguen manteniendo la alerta antifascista, generando bulos y relatos para injuriar y lanzar falsas acusaciones”, ha afirmado. Para defender a García-Gallardo ha llegado a decir que pertenece “al partido de Abascal y de Ortega Lara” mientras que en el PSOE “son los socios de los herederos de ETA, que ha creado discapacitados”. También ha criticado a “los medios de desinformación” que se “lanzaron” contra Garcia-Gallardo porque el director general de Deportes, Enrique Sánchez-Guijo, designó a su hermano “como asistente personal”, ya que es invidente por un accidente que sufrió a los 10 años. Hierro define como “asistente personal” a quien aparece en el listado de personal eventual como “técnico asesor”, con un sueldo de más de 42.000 euros.

El Partido Popular ha definido el debate como “un lodazal”. “Los trabajadores de Siro y los ciudadanos no merecen este debate”, ha afirmado Raúl De la Hoz. “No nos van a encontrar en ese juego político y no bajamos al barro”, ha dicho. El PP presentó una enmienda de sustitución para evitar caer “en debates estériles e infantiles” e instar a la Junta a fortalecer sus políticas de apoyo a las personas con discapacidad y a que se dirigiese al Gobierno de España para que el Centro de Accesibilidad de UE se instale en Castilla y León.

García-Gallardo a Frutos: “Aunque finja, no quiere que yo le pida perdón”

García-Gallardo, por su parte, ha decidido intervenir “por alusiones” y ha renunciado a pedir perdón a Frutos y ha leído adjetivos que se le han dedicado en las Cortes como “nazi, machista, xenófobo o macarra”.

“Aunque ahora lo finja no quiere que yo le pida perdón, no lo quiere porque le permite seguir siendo instrumentalizada por su partido”, le ha dicho. Además le ha reprochado que en el Pleno anterior llevase “su intervención escrita” y que fuese “predispuesta de antemano para hacerse la ofendida”. “Debería reflexionar sobre el papel que juega en su formación política y si quiere seguir siendo utilizada para tan bajos fines como esta campaña de acoso y derribo injusta y falsa al gobierno de coalición”, ha aconsejado a Frutos. Pero, después de advertir a Frutos de una supuesta 'instrumentalización' y 'utilización' por parte de su partido, el vicepresidente ha presumido de “aportaciones y colaboraciones” con la Fundación Querer. “Les reto a demostrar que con apenas 30 años han hecho alguna aportación personal superior a la mía”.

Patricia Gómez Urbán ha lamentado que García-Gallardo haya perdido la oportunidad de pedir disculpas y por contra haya optado por volver a faltarle al respeto.