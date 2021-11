El PP de Valladolid se disculpa en el Pleno por el retuit que animaba a tomar el Ayuntamiento y Puente zanja el asunto

"En público y en privado, mis totales disculpas sin ambages por el retuit", ha expresado la presidenta del Grupo Municipal del PP, Pilar del Olmo, en el pleno del Ayuntamiento de Valladolid, sobre el polémico mensaje reproducido en cuenta del PP en Twitter que pedía acabar con el alcalde Óscar Puente "al estilo Mussolini". El mensaje ha llegado al consistorio de la mano de una moción del PSOE y Valladolid Toma la Palabra -socios de gobierno de Puente- para mostrar su apoyo al alcalde y reclamar responsabilidades al PP.

La moción constaba de dos puntos. El primero, de apoyo al regidor vallisoletano, se ha aprobado por unanimidad de los 26 ediles que han asistido al pleno de forma presencial y telemática, entre ellos la portavoz del PP y otro edil 'popular', positivo por coronavirus. Solo faltaba la socialista Victoria Soto, que volaba rumbo a España después de pasar varios días atrapada en Sudáfrica, tras el cierre de fronteras por la nueva variante de COVID-19. Del Olmo ha asegurado que detesta toda la violencia: "Todos metemos la pata asumo toda la responsabilidad", ha aseverado.

La presidenta del PP, conectada desde su casa vía telemática, si ha afeado que el PSOE haya intentado utilizar políticamente el incidente, al haber inmiscuido al presidente del PP provincial, Conrado Íscar, reclamándole responsabilidades sobre el mensaje. Ese era el segundo punto de la moción, que pedía a Íscar asumir su parte, que ha salido adelante, aunque con el voto en contra del PP y Vox -que sí apoyó la primera para respaldar a Puente-, y la abstención de Ciudadanos.

En el debate se han vivido momentos agrios, hasta que Puente ha dado por zanjada la cuestión con las disculpas del PP, que sin embargo, reitera se ha tratado de un error, que cometió la jefa de comunicación, Raquel Sanz, por el que Del Olmo asume "toda la responsabilidad". La tensión ha aumentado con los ya habituales rifirrafes entre Pedro Herrero, portavoz del PSOE y José Antonio de Santiago Juárez, del PP. Herrero ha acusado a De Santiago de "instigador" de que ese mensaje no se haya eliminado todavía del Twitter, a lo que el 'popular' ha respondido: "Ustes el último mono de la política. No vale nada. No ha demostrado nada en su vida profesional".

El regidor vallisoletano dice haber sentido "una enorme tristeza por lo sucedido". "Como alcalde, como compañero y como ser humano se lo pido. No llevo seguridad, ni escolta, y cuando un grupo emite algún tipo de justificación de la violencia a mí me pone en riesgo, a mí y a mi familia. Y no quiero que nadie de esta corporación se siente así", ha subrayado antes de la votación.