El alcalde de Burgos espera comenzar la desescalada el 9 de diciembre aunque la incidencia supera los 1.200 casos por cada 100.000 habitantes

El alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, espera comenzar la desescalada el 9 de diciembre aunque la incidencia está en 1.293 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Burgos es la ciudad con más incidencia de España, aunque nadie sabe por qué. El regidor ha valorado positivamente el descenso de la incidencia en las últimas semanas -hace 15 días la incidencia era de 1.791 casos y la tendencia ya era decreciente- y ha mostrado su disposición a reabrir los centros municipales ahora cerrados el próximo 9 de diciembre "si la tendencia se consolida". También ha pedido por carta a la Junta de Castilla y León que comience a desescalar en esa fecha y reabra teatros, cines, bibliotecas y museos, que la administración autonómica cerró de forma complementaria a las medidas que tomó el consistorio.

De la Rosa ha lamentado que sea "prácticamente imposible" que la hostelería, los gimnasios y los centros comerciales puedan abrir este fin de semana, pero confía en que abran para el fin de semana del 11. En rueda de prensa telemática, el alcalde burgalés ha recordado que él no tiene competencia para abrir los establecimientos y confiado en que "se decida hacer un poquito más fácil afrontar este mes de diciembre".

Además, en la carta enviada a la consejera de Sanidad, el alcalde ha instado a recuperar la atención presencial en los centros de salud para atender "aquellas patologías que estén siendo relegadas". "La atención presencial hoy se hace cada vez más imprescindible", ha subrayado De la Rosa, que ha pedido que esta recuperación de la atención presencial sea paulatina ahora que "la situación es francamente mejor, se empieza a respirar y a ver la luz al final del túnel". La Junta de Castilla y León ha defendido en varias ocasiones que el primer contacto con Sanidad sea telemático y que el sanitario decida si quiere verle o no para evitar aglomeraciones de pacientes, puesto que considera "focos de contagio" a los centros de salud.

Este martes se ha prorrogado el cierre de centros municipales (como los centros cívicos) hasta el miércoles 9 y el alcalde ha prometido que esta será la última prórroga, "si todo va bien, se va corrigiendo la curva y la tendencia se consolida". "El 9 abrirían y darían servicios en las condiciones que marcó en octubre la Junta", ha anunciado.

El regidor socialista ha advertido que la tensión en la calle es "cada vez mayor" y que existe "cierto hartazgo social", por lo que ha pedido que los responsables políticos actúen "con mayor corresponsabilidad" y envíen mensajes que generen "confianza y certidumbre". También ha llamado al consenso en la desescalada y en las normas para Navidad en el Consejo Interterritorial de Sanidad, que reúne al ministro y a los consejeros del ramo.

Ante los cribados masivos organizados por Sanidad, que se saldaron con 284 positivos y casi 50.000 pruebas, el alcalde ha destacado su valor y ha pedido que se realicen más test masivos en los centros de salud que registren "una incidencia significativamente alta" para conseguir identificar a los asintomáticos. "No sé, una o dos veces a la semana", ha propuesto De la Rosa, quien ha ofrecido los recursos del Ayuntamiento.

Las fiestas de Navidad

El alcalde ha asegurado que llamó "inmediatamente" a la consejera de Sanidad, Verónica Casado, después de que anunciara en rueda de prensa que el límite en Navidad sería de reuniones de tres personas. "Me trasladó que no se refería a Navidad, si no que a que ahora el límite es de tres personas", ha señalado. De la Rosa ha confiado que haya medidas "razonables" y "posibles" para que se puedan cumplir y sean "eficaces". "Limitar a tres personas a compartir la cena de Nochebuena es hacernos trampas al solitario, porque no se va a cumplir y no vamos a poder comprobarlo", ha subrayado el regidor, que ha pedido un "equilibrio" entre las medidas de Salud Pública y que la gente "siga esperanzada y tenga el apoyo de la gente que quiere". "Confío en que la consejera se refiriera a otra cuestión, pero no lo contemplo que se limite a 3 las reuniones", ha zanjado.

De la Rosa asegura que estos datos son "para estar esperanzados" y ha esperado que en los próximos días se tomen "medidas que flexibilicen la capacidad de trabajar" y que las familias se puedan juntar "puntualmente" en los días festivos "con el mínimo número de personas posibles, pero posibilitando que podamos recuperar todo lo que este año nos ha quitado". También ha esperado que 2021 sea mejor que 2020, porque "peor es casi imposible".

Propuestas al gobierno autonómico

De la Rosa ha enviado a la Junta de Castilla y León dos propuestas enfocadas a la hostelería: un sello de calidad que avale "la máxima garantía en las condiciones de seguridad" para "recompensar" las grandes inversiones de algunos empresarios y una app COVID para los bares y restaurantes. Esta app, como la que tiene La Rioja, permite a través de un QR introducir el local en el que se está consumiendo y apuntar un teléfono móvil "para facilitar la trazabilidad de contagios y cortar la cadena de contagio".