“En la Segunda República también hubo episodios lamentables”: el PP justifica así el veto a la Cátedra de Memoria en Burgos

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala (PP), ha reivindicado “la concordia” y el “abrazo” que se 'dieron' “los españoles” en 1978, que ha justificado la anulación de los 15.000 euros que tenía previsto conceder el anterior equipo de gobierno (PSOE-Ciudadanos) a la Cátedra de Memoria Histórica y Democrática —Eduardo de Ontañón— de la Universidad de Burgos, una organización que no considera necesaria por específica.

“La Transición es ese momento que une a los españoles y deciden olvidarse de lo triste que ha sido el siglo XX y de las cosas terribles que han pasado; y decide superar ese momento. Por tanto, si tiene que haber una cátedra, puede ser de todo el siglo XX, pero en ningún caso de un momento histórico determinado. Porque no parece razonable y la historia hay que leerla en conjunto”, ha expresado en el pleno municipal este miércoles.

La regidora burgalesa y exsenadora se ha preguntado por qué los investigadores y algunos políticos hacen “este acotamiento en el tiempo”. “El siglo XX fue, hasta la Transición, terrorífico para España. ¿Hubo represión franquista? Aquí no la negaremos ¿Hubo una Segunda República lamentable? Claro. ¿Hubo episodios antes de la II República también muy lamentables? Los hubo. Pero hacer una cátedra exclusivamente de un momento histórico es hacer política con la historia. Y este equipo de gobierno no va a caer en eso”, se ha explayado Cristina Ayala.

Así ha respondido ante la pregunta del socialista y exalcalde, Daniel de la Rosa, que ha interpelado a Ayala y le ha preguntado si tiene intención de renovar el convenio con la Coordinadora de Memoria Histórica (que ha financiado exhumaciones desde 2016 y este año quería hacer un memorial en Estépar) y la Cátedra de Memoria de la Universidad de Burgos. En total, se trataba de 25.000 y 15.000 euros, respectivamente.

Cristina Ayala ha asegurado que el convenio con la Coordinadora de Memoria Histórica que firmó el PP en 2016 fue una condición sine qua non del Grupo Socialista para respaldar los presupuestos municipales (el PP gobernaba en minoría) y ha insistido en que los trabajos de exhumación de represaliados que salieron del penal de Burgos —salvo en 2022— se han desarrollado fuera del término municipal y por lo tanto, no van a financiar el memorial.

El PSOE fue el socio preferente en el mandato de Lacalle y PP y PSOE pactaron en varias ocasiones, pero desde el Grupo Socialista insisten en que era un punto más dentro de una cláusula y que el PP no se opuso a este punto.

Ayala pide a De la Rosa que 'entienda' que ya no es alcalde

Ayala ha pedido a Daniel de la Rosa que 'entienda' que él ya no es el alcalde porque “los burgaleses así lo han decidido”. El PSOE fue el partido más votado, pero obtuvo menos concejales que el PP y Vox, que han formado un gobierno de coalición. “Los burgaleses han decidido a través de la votación y ene este pleno, y la legitimidad la tiene otro alcalde; independientemente de que esté o no de acuerdo”, ha insistido Ayala, que durante la campaña electoral propuso al PSOE un acuerdo en toda España para que gobernara la lista más votada. Daniel de la Rosa aceptó aplicar ese acuerdo en Burgos pero Ayala lo rechazó si no era con el resto de municipios, comunidades y el Gobierno de España.

El socialista Daniel de la Rosa ha insistido en el pleno en que los restos de 96 personas que han sido exhumadas — habría otras fosas sin localizar correspondientes a ocho sacas— eran ciudadanos de Burgos y por eso le corresponde al Ayuntamiento financiar esos trabajos y esa dignificación a las víctimas. “Ha sido llegar vox al gobierno y el PP tener que tragarse este sapo, a no ser que sea una cuestión compartida, que sería una mayor decepción”, ha apuntado De la Rosa.

El concejal de Hacienda, Ángel Jesús Manzanedo, ha cargado contra la “herencia envenenada” y ha afeado que estas líneas de Memoria Histórica no estuvieran en el Presupuesto inicial de 2023, sino en la modificación de crédito, y que la anterior corporación se “olvidara” de este asunto.

El Grupo Socialista va a estudiar la posibilidad de recurrir los cambios que se han producido en la modificación de crédico porque consideran que no se puede aceptar parcialmente la alegación de la exconcejala Blasco porque era una alegación a la totalidad de la modificación y no a determinados puntos, y los convenios de Memoria Histórica eran meros ejemplos y no una alegación en sí mismos.

Minutos de silencio para “otras víctimas en el ámbito del hogar”

El Ayuntamiento ha incluido en el minuto de silencio con el que se inician los plenos municipales a “otras víctimas en el ámbito del hogar” y ha defendido que esas víctimas también “merecen ser honradas”.

La concejala socialista Estrella Paredes ha reclamado que el minuto de silencio no quede “diluido” por otros tipos de violencia. “Reconocer la violencia de género es esencial. Equipararla a otra es perder la capacidad de actuar sobre los factores que no tienen otro tipo de violencias”, ha zanjado la edil, a la que el vicealcalde, Fernando Martínez-Acitores (Vox), ha intentado interrumpir a la socialista cuando ha dicho que ningún hombre había fallecido en 2023 “por violencia de género”.

Según la estadística que elabora el Instituto Nacional de Estadística, el año pasado 36.161 hombres fueron condenados (en firme) por violencia de género y otros 4.059 por violencia doméstica (que se puede ejercer por ejemplo entre un nieto y un abuelo, un primo, un hijo, etc.) frente a 2.963 mujeres con sentencias en firme por violencia doméstica.

“Un matiz técnico que me acaban de decir. Si no hay víctimas de violencia de género hombres es porque la Ley lo impide. Lo que más muertos hay en este país es de hombres contra hombres”, ha afirmado el vicealcalde de Burgos. Según la estadística que elabora el INE, en 2022 197 hombres y 106 mujeres fallecieron en un homicidio. Ese mismo año, 49 mujeres fueron víctimas de la violencia machista, casi la mitad de todas las mujeres que murieron asesinadas.

Poco antes de ese momento, Martínez-Acitores ha pedido al PSOE que no hable “en nombre de todas las mujeres”. “Se ha condenado expresamente la violencia contra las mujeres y se ha ampliado a otros casos”, ha afirmado. La 'popular' Andrea Ballesteros ha reivindicado que no ha cambiado “nada” en las políticas de Igualdad mientras ha reprochado las reducciones de condena derivadas de la Ley del Solo Sí es Sí.

Además, la concejala socialista Blanca Carpintero ha preguntado saber cómo se va a dotar a la unidad de Atención a la Diversidad y de Violencia de Género y el edil de Vox Ignacio Peña ha reconocido no tener claro cómo se va a proceder a partir de ahora. “No se va a eliminar esa unidad”, ha aclarado Peña.

“La violencia contra las mujeres existe sin perjuicio de que entendamos que no puedan quedar fuera otras violencias”, ha destacado Peña en el pleno.