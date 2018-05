La CUP mantiene la abstención a Quim Torra y facilita su investidura como president de la Generalitat

La CUP mantendrá su abstención a la candidatura de Quim Torra este lunes y facilitará así su investidura como president de la Generalitat de Catalunya. Así lo ha decidido el partido en una reunión de su Consejo Político este domingo. "El contexto de limitación de derechos y de auténtica represión de un Estado totalitario nos lleva a no bloquear la investidura", ha anunciado el portavoz del secretariado de la CUP, Lluc Salellas, que ha insistido que aun así no comparten la designación de Carles Puigdemont.

Los anticapitalistas habían convocado el Consejo Político extraordinario –el órgano que representa a sus trece asambleas territoriales– en Cervera (Lleida) para decidir si replanteaban su abstención a Torra. El encuentro se tuvo que convocar a petición de tres asambleas, las de Barcelona, Baix Llobregat y Tarragona, pero no estaba en los planes iniciales de la CUP, que de entrada iba a mantener su abstención.

Los cuatro diputados de la CUP ya se abstuvieron este sábado en la primera votación de la investidura de Torra, una sesión en la que su portavoz, Carles Riera, lanzó duros reproches contra la estrategia de JxCat y ERC, pero no contra la figura de Torra. Para la CUP, investir a cualquiera que no sea Carles Puigdemont es un "vasallaje contrario al mandato del 1-O", una idea en la que han incidido de nuevo este domingo pero que no consideran suficiente para tumbar la investidura.

En este sentido, en su comunicado aseguran que harán "oposición activa" durante la legislatura. "Ante el giro autonomista de los partidos independentistas, la organización ha decidido asumir un rol de oposición activa, trabajando, dentro y fuera de las instituciones, para generar un nuevo ciclo del movimiento independentista, que reformule y ensanche alianzas y complicidades", exponen.

Salellas ha insistido en rueda de prensa que el proyecto de legislatura de JxCat y ERC supone un "retroceso de lo que se había conseguido en los últimos meses de 2017", esto es, "conseguir una república catalana lo más rápido posible".

Al término de su intervención, Salellas ha lanzado un guante a Torra a cuenta de su discurso este sábado. Pese a considerar que se quedó corto, ha afirmado que en la CUP toman nota de sus palabras para conseguir que la república sea "efectiva". "Lo que expresó no quedará en simples palabras", ha concluido el portavoz.